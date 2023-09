Turchia-Italia U21: info, orari, formazioni e dove vederla in tv

L'Italia U21 punta la Turchia nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2025: le possibile scelte del Ct Nunziata e i precedenti tra le due nazionali.

11-09-2023 11:40

Si è entrati nel vivo delle qualificazioni degli Europei U21 UEFA 2025. Nella competizione che andrà in scena in Slovacchia, sono 52 le squadre partecipanti, tra cui l’Inghilterra campione in carica, suddivise in nove gironi. L’Italia di Carmine Nunziata, nel gruppo A insieme a Repubblica d’Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino, finora ha maturato solo un pareggio proprio contro la squadra allenata da Basovs. Adesso, scatta il conto alla rovescia per il secondo impegno della competizione: domani, martedì 21 settembre, la selezione tricolore scenderà in campo per la sfida contro la formazione turca.

Turchia U21-Italia U21, dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italia U21, dopo il pari a reti inviolate al debutto contro la Lettonia, è volata in Turchia per affrontare la squadra di Surme. Domani, martedì 12 settembre, allo stadio Yildiz Entegre Kocaeli di Kocaeli, sarà calcio d’inizio alle 18:30 (orario italiano). Sarà possibile seguire la gara della selezione tricolore in diretta tv e in maniera gratuita su Rai 2, al canale due del Digitale Terrestre. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in streaming sul sito RaiPlay e sarà possibile accedervi da smartphone, pc o tablet.

Turchia U21-Italia U21, le probabili formazioni

Per l’Italia l’imperativo sarà riscattarsi dopo lo 0-0 contro la Lettonia e poter mettere in cascina tre punti utili a muovere la classifica del girone A. Alla vigilia della gara in Turchia, il ct Carmine Nunziata, almeno per il momento, non dovrà fare i conti con nessuna assenza potendo contare su tutti i suoi ragazzi. Per questa sfida, l’allenatore campano potrebbe optare nuovamente per il 4-3-1-2, affidandosi allo stesso undici iniziale della sfida contro la Lettonia.

Oltre il titolarissimo Desplanches tra i pali, nella sfida dello scorso venerdì Nunziata ha trovato conferme dal reparto difensivo, con un’ottima prestazione di Zanotti e Ruggieri, insieme alla performance soddisfacente di Ghilardi e capitan Pirola. Sguardo a centrocampo, potrebbe riproporre il tridente Bove, Prati e Casadei, per poi terminare in fase offensiva con Miretti a supporto del duo Oristanio-Nasti.

Sponda ospite, gli azzurrini incontreranno la Turchia dello juventino Yildiz. La formazione allenata da Surme è reduce dalla sconfitta subita contro l’Irlanda, sfida terminata con il risultato finale di 3-2. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio proprio grazie alla rete dal dischetto del giovane bianconero, la selezione turca è stata beffata da un gol al 96′.

Il ct turco, dunque, potrebbe scegliere il rodato 4-4-2, con Alemdar in porta e la difesa composta da U. Yildiz, Saatci, Tagir e Ozcan. Spazio a centrocampo per il quartetto Potur, Elmaz, Turkmen e K. Yildiz, per poi concludere con l’attacco affidato da Yardimci e Destan.

TURCHIA U21 (4-4-2): Alemdar; U. Yildiz, Saatçi, Tagir, Ozcan; Potur, Elmaz, Turkmen, K. Yildiz; Yardimci, Destan. Allenatore: Levent Surme.

I precedenti tra le due squadre

Nel corso degli anni, è successo che l’Italia e la Turchia si affrontassero varie volte. Con esattezza, sono quattro i precedenti tra le due nazionali e la più recente risale al novembre del 2011, mentre la gara più lontana è datata giugno 2000. Tre dei quattro incontri sono stati disputati per le qualificazioni agli Europei di categoria, mentre solo una volta gli azzurrini e i turchi si sono affrontati in amichevole. La selezione tricolore, in tutte le sfide, ha sempre avuto la meglio.