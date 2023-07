Serie B, Palermo: boom di abbonati e mercato super col gioiellino dell'Under 20

Grande l'entusiasmo tra i tifosi del Palermo: dal mercato tanti rinforzi per il tecnico Corini, che aspetta ora il portiere Desplanches, premiato all'ultimo Mondiale.

14-07-2023 18:56

L’ultimo campionato di serie B si è chiuso male, con la qualificazione ai playoff per la promozione in A sfuggita per un soffio, a causa del pareggio casalingo nell’ultimo turno contro il Brescia. Palermo, però, non ha perso l’entusiasmo. I tifosi rosanero sognano a occhi aperti il ritorno in massima serie, anche grazie ai colpi di mercato piazzati in successione dalla società retta dal presidente Mirri, che fa parte del City Football Group, la galassia di club vicini al Manchester City. L’ultimo acquisto, in dirittura d’arrivo, riguarda uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata dell’Italia all’ultimo Mondiale Under 20, chiuso dagli azzurrini al secondo posto.

Mercato, Palermo a un passo dal colpo Desplanches

Il Palermo, infatti, è vicinissimo all’ingaggio di Sebastiano Desplanches, il portiere scuola Milan, classe 2003, che ha giocato l’ultimo campionato di serie C tra i pali del Vicenza e che è stato premiato come miglior estremo difensore dell’ultimo Mondiale Under 20 in Argentina. Secondo il super esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa è praticamente ai dettagli: al club veneto circa due milioni di euro, col portiere pronto a legarsi fino al 2027 con la società del capoluogo siciliano.

Da Lucioni a Insigne: tutti gli acquisti del Palermo