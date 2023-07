Calendario Serie B 2023/2024, c’è il sorteggio: si comincia subito con Bari-Palermo

Sorteggiato il calendario di serie B per la stagione 2023/2024, alla prima giornata il Bari sfida subito il Palermo; la Sampdoria comincia sul campo della Ternana; per il Lecco c’è la trasferta a Pisa

11-07-2023 21:12

E’ stato sorteggiato il calendario della prossima edizione della serie B per la stagione 2023/2024 nella cornice di Como. In attesa di conoscere la ventesima squadra che andrà a comporre l’organico della serie cadetta, arriva il calendario della prossima annata che alla prima propone subito lo scontro tra Bari e Palermo.

Serie B: si comincia subito con Bari-Palermo, Sampdoria in trasferta a Terni

La prima giornata di campionato in programma il prossimo 19 agosto propone subito uno scontro molto interessante con la sfida tra Bari e Palermo, un grande derby del sud. La Sampdoria comincia il suo tentativo di risalita dal campo della Ternana, mentre per il Lecco tanto discusso nelle ultime settimane c’è la trasferta sul campo del Pisa.

Alla seconda giornata di campionato (il 26 agosto) prima gara in casa per il neopromossa Catanzaro che sfida la Salernitana, mentre il Parma ospita il Cittadella. Nel terzo turno attenzione al derby del Lago tra Como e Lecco mentre alla quarta giornata c’è la sfida tra Parma e Reggiana, primo di uno dei tanti derby emiliani.

Parma-Sampdoria: il big match alla sesta di andata

Il 23 settembre con il campionato che comincia a scaldare i motori arriva la sfida tra Parma e Sampdoria, che si preannuncia come una delle più attese tra due squadre che puntano senza mezzi termini alla promozione nella massima serie. Ci sarà spazio anche per un match molto caldo come quello tra Bari e Catanzaro.

Difficile capire quali saranno le forze in campo fino a quando non ci saranno le prime partite che proveranno a chiarire quali sono le squadre meglio attrezzate. Ma sotto il profilo del fascino la giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 4 novembre, 12esima giornata, quando la Samp ospita il Palermo.

Serie B: Sampdoria-Bari si gioca nel Boxing Day

Tra le novità della serie B c’è anche il turno in programma il 26 dicembre. Nel periodo di Natale la serie cadetta scende in campo sia il 23 per il 18esimo turno che il 26 per l’ultima giornata di andata con quello che si annuncia come un possibile big match tra Sampdoria e Bari. Nella stessa tornata interessanti anche le sfide tra Spezia e Modena e quella tra Palermo e Cremonese.

Calendario asimmetrico: la prima giornata di ritorno il 13 gennaio

Dopo il 26 dicembre, anche la serie B si prende una pausa prima di riprendere con la prima giornata del ritorno. Quest’anno anche la serie cadetta prevede il calendario asimmetrico, ed alla prima giornata c’è grande interesse per il match tra Venezia e Sampdoria. Alla 21esima subito in programma Sampdoria-Parma.

Grande attenzione anche sull’ultima giornata della serie B in programma il 10 maggio: potrebbe riservare delle sorprese la sfida tra Spezia e Venezia, mentre il Bari si trova di fronte la squadra che verrà ripescata dopo la decisione della Figc di estromettere la Reggina. Turno complicato ance per la Samp che rende visita al Catanzaro, mentre il Parma chiude con il derby emiliano sul campo della Reggiana.

Serie B, continuano i ricorsi: Reggina, Foggia e Perugia contro il Lecco

Il sorteggio del campionato di serie B è avvenuto ma questo non significa che la situazione che ha vissuto la serie cadetta nel corso delle ultime settimane sia completamente risolta. L’iscrizione del Lecco e la mancata iscrizione della Reggina continuano a far discutere e nel corso della giornata di oggi sono arrivate le richieste di ricorso al Collegio di Garanzia del Coni di Reggina, Perugia e Foggia.

Le tre società hanno deciso di fare ricorso al Coni contestando in particolar modo la decisione della Figc di riammettere alla serie B il Lecco che in un primo momento era stato escluso per non aver presentato nei tempi previsti la documentazione sullo stadio in cui giocherà le gare casalinghe nella prossima stagione: l’Euganeo di Padova.