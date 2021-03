Dopo l'esordio vincente contro l'Irlanda del Nord, gli azzurri affrontano la prima trasferta del Gruppo C in casa di una Bulgaria a caccia di punti dopo il passo falso interno maturato contro la Svizzera nella prima giornata del raggruppamento.20:02

Precedenti favorevoli agli azzurri che hanno vinto dieci dei diciannove scontri diretti; completano il parziale sette pareggi e due vittorie bulgare. Azzurri che però nei sette match disputati in Bulgaria non hanno mai vinto e hanno ottenuto soltanto cinque pareggi e due ko.20:06

Come da previsioni della vigilia Mancini schiera Belotti al centro dell'attacco con Insigne e Chiesa a supporto; a centrocampo torna dal primo minuto Barella con Verratti e Sensi che gioca da regista al posto di Locatelli. In difesa conferme per Florenzi e Bonucci e spazio per Acerbi e Spinazzola.19:53