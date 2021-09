LIVE SVIZZERA - ITALIA 0-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al St. Jakob-Park di Basilea tutto pronto per Svizzera-Italia, quinta giornata delle qualificazioni Mondiali, Gruppo C.17:13

4-3-3 per l'Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne. A disp.: Sirigu, Gollini, Calabria, Toloi, Bastoni, Cristante, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Chiesa, Raspadori.20:10

Out Xhaka per Covid, gioca Frei. Yakin opta su Steffen e Zuber a sostegno di Seferovic. 20:17

Quattro novità rispetto al pareggio contro la Bulgaria: Mancini si affida alla collaudata coppia centrale Bonucci-Chiellini e ripropone Di Lorenzo-Berardi sulla catena di destra. Locatelli al posto di Verratti in mediana.20:18

Locatelli cambia gioco per Berardi, fermato da Frei.20:51

AMMONITO Sow, in ritardo su Insigne.20:54

Lancio di Barella per Immobile, controllato da Akanji.20:53

Di Lorenzo scende sulla fascia, Rodriguez non lo fa passare.20:57

Insigne impegna Sommer ma il gioco era fermo per offside di Immobile.20:59

Berardi centra per Immobile, destro di prima intenzione, palla in curva.21:00

Steffen cerca il taglio in area di Seferovic, suggerimento troppo profondo.21:01

OCCASIONE ITALIA! Locatelli verticalizza per Berardi che scatta dalla propria metà campo ed entra in area, Sommer riesce a chiudergli lo specchio.21:06

Ancora ottima intesa tra Locatelli e Berardi, tiro cross dalla destra, non ci sono azzurri pronti a centro area.21:07

Suggerimento di Barella per Immobile, ottimo timing in uscita bassa di Sommer.21:12

Chiellini in ritardo su Aebischer, del Cerro Grande lo avverte.21:16

Insigne di prima per Immobile, Sommer esce dalla propria area per anticiparlo.21:19

OCCASIONE ITALIA! Scambio rapido degli azzurri, Locatelli rifinisce per Insigne, destro a giro, fuori non di molto.21:21

36'

Berardi per il taglio di Insigne che in caduta non riesce ad imprimere forza, Sommer ringrazia.21:22