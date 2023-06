Roland Garros 2023, le partite di oggi 1° giugno: Zeppieri-Ruud live, poi Sinner. Nel pomeriggio Vavassori.Diretta

Ultimo aggiornamento 01-06-2023 12:04

Sono tre gli italiani in campo oggi, giovedì 1 giugno, per il secondo turno del Roland Garros. Si parte con l’atteso Jannik Sinner: l’azzurro ha eliminato Alexandre Muller al primo turno (6-1, 6-4, 6-1) e ora affronta il tedesco Daniel Altmaier.

In campo anche Giulio Zeppieri, che sfiderà — in una gara molto complicata — il campione norvegese Casper Ruud, che agli Internazionali d’Italia ha raggiunto la semifinale, dimostrandosi in grande spolvero sulla terra rossa veloce odierna. A completare il trio anche Andrea Vavassori: scenderà in campo contro l’argentino Genaro Alberto Olivieri.

Il tabellone femminile: Cocciaretto e Paolini

Per quanto riguarda le ragazze, oggi saranno due le azzurre in campo: Elisabetta Cocciaretto (contro la svizzera Simona Waltert) e Jasmine Paolini (contro la serba Olga Danilovic). gioca oggi anche la numero al mondo: la polacca Iga Swiatek affronta la statunitense Claire Liu.

Le partite clou di oggi 1° giugno

Ecco le gare da seguire in diretta:

Zeppieri-Ruud ore 11:45 circa

Sinner-Altmaier ore 12:15 circa

Olivieri-Vavassori ore 14:15 circa

Rinderknech-Fritz ore 16:00 circa

Zverev-Molcan ore 20:15 circa

Il tabellone con tutti i risultati