Tennis, Roland Garros 2023: il tabellone torneo Atp con tutte le partite e i risultati

I risultati di tutte le partite in programma allo Slam di Parigi: il Roland Garros che si disputa dal 28 maggio all'11 giugno sulla terra rossa

Il Roland Garros di Parigi è il torneo più importante sulla terra rossa, di tutto il circuito Atp. E’ uno dei quattro tornei del Grande Slam. Il montepremi in palio è pazzesco e sfiora i 44 milioni di euro (tra tornei maschili e femminili). Il vincitore porta a casa 2000 punti per classifica Atp e la bellezza di 2,3milioni di euro. In corsa ci sono quasi tutti i migliori del mondo ad eccezione del campione uscente Nadal e Berrettini, da tanto tempo fermi ai box per infortunio. Ci sono invece: Alcaraz, Medvedev, Djokovic e Ruud come prime 4 teste di serie. C’è soprattutto una schiera di outsider agguerriti per la vittoria finale: Tsitsipas, Rune, Rublev su tutti. Ma occhio anche al nostro Sinner. Ci sono molti altri azzurri in campo da Musetti a Sonego, da Arnaldi a Cecchinato a Fognini, fino ai qualificati Zeppieri, Vavassori e Cobolli. Tutti con buone possibilità di far bene.

[1] C.Alcaraz (SPA)-(Q) C.O’Connell (AUS)-T.Daniel (GIA) M.ARNALDI (ITA)-D.E.Galan (COL) [26] D.Shapovalov (CAN)-B.Nakashima (USA) [17] L.Musetti (ITA)-M.Ymer (SVE) A.Shevchenko (RUS)-O.Otte (GER) (Q)-(Q) [14] C.Norrie (GBR)-B.Paire (FRA) [10] F.Auger-Aliassime (CAN)-F.FOGNINI (ITA) J.Kubler-(Q) (Q)-M.Cressy (USA) [24] S.Korda (USA)-M.Mcdonald (USA) [32] B.Zapata Miralles (SPA)-D.Schwartzman (ARG) J.Isner (USA)-N.Borges R.Carballes Baena (SPA)-(Q) [5] S.Tsitsipas (GRE)-J.Vesely (CZE) [3] N.Djokovic (SRB)-A.Kovacevic (USA) M.Fucsovics (UNG)-H.Grenier (FRA) L.Van Assche (FRA)-M.Cecchinato (ITA) [29] A.Davidovich Fokina (SPA)-A.Fils (FRA) [19] R.Bautista Agut (SPA)-Y.Wu (CIN) (Q)-J.P.Varillas (Q)-T.Griekspoor (OLA) [13] H.Hurkacz (POL)-D.Goffin (BEL) [11] K.Khachanov (RUS)-C.Lestienne (FRA) P.Kypson-(Q) S.Wawrinka (SVI)-A.Ramos-Vinolas (SPA) [20] D.Evans (GBR)- T.Kokkinakis (AUS) [30] B.Shelton (USA)-L.Sonego (ITA) A.Mannarino (FRA)-U.Humbert (FRA) A.Cazaux (FRA)-C.Moutet (FRA) [7] A.Rublev (RUS)-L.Djere (SRB) [6] H.Rune (DAN)-C.Eubanks (USA) G.Monfils (FRA)-S.Baez (ARG) G.Mpetshi Perricard (FRA)-(Q) [31] M.Kecmanovic (SRB)-Q [23] F.Cerundolo (ARG)-J.Munar (SPA) T.Monteiro (BRA)-B.Bonzi (FRA) R.Gasquet (FRA)-A.Rinderknech (FRA) [9] T.Fritz (USA)-M.Mmoh (USA) [16] T.Paul (USA)-(Q) N.Jarry (CIL)-H.Dellien (BOL) (Q)-M.Giron (USA) [21] J.L.Struff (GER)-J.Lehecka (CZE) [25] B.Van De Zandschulp (OLA)-(Q) Z.Zhang (CIN)-D.Lajovic (SRB) A.Bublik (KAZ)-(Q) [4] C.Ruud (NOR)-Q [8] J.Sinner (ITA)-A.Muller (FRA) D.Altmaier (GER)-M.A.Huesler (SVI) E.Ruusuvuori (FIN)-G.Barrere (FRA) [28] G.Dimitrov (BUL)-Q [22] A.Zverev (GER)-L.Harris (RSA) H.Gaston (FRA)-A.Molcan (SVK) A.Popyrin (AUS)-(Q) [12] F.Tiafoe (USA)-F.Krajinovic (SRB) [15] B.Coric (CRO)-F.Coria (ARG) D.Thiem (AUT)-P.Cachin (ARG) J.Draper (AUS)-T.M.Etcheverry [18] A.De Minaur (AUS)-I.Ivashka (BLR) [27] Y.Nishioka (GIA)-JJ.Wolf (USA) M.Purcell-J.Thompson Q.Halys (FRA)-G.Pella (ARG) [2] D.Medvedev (RUS)

Dove vedere in diretta streaming il Roland Garros

Il Roland Garros è una esclusiva di Eurosport, che trasmette tutte le partite. Per accedere ai canali si può fare un abbonamento a Dazn

FAQ Quanto gioca il Roland Garros 2023? Dal 28 maggio all'11 giugno Quanto vince il vincitore del Roland Garros? 2,3milioni di euro e 2000 punti per la classifica Atp Dove si gioca il Roland Garros? A Parigi allo Stade Roland Garros Come si chiama il campo centrale del Roland Garros? Court Philippe Chatrier e contiene 15mila spettatori

