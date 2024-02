Parla Brignone: “La penultima curva mi ha dannato, mi sento rincoglionita, butto gare su gare con intermedi incredibili. Però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, se dovessi restare quinta per me è in discesa un buon risultato. Mi scoccia che vedendo i parziali sarei potuta essere sul podio ma vista questa Lara Gut è difficile da battere. Sono in crescendo, sto sciando bene, oggi è stata comunque una buona prova, non ancora sciolta al 100% ma meglio delle altre gare, domani ci riproviamo!”