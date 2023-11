Benvenuti alla diretta di Genoa-Hellas Verona, gara valida per la 12' gara del campionato di Serie A!17:50

Una vittoria nelle ultime cinque uscite per il Genoa di Alberto Gilardino, che due settimane fa ha battuto la Salernitana qui al Ferraris con un gol di Gudmundsson. I rossoblù si trovano momentaneamente a 11 punti in classifica, tre in più del Verona di Baroni17:52