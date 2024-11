Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:02

90'+6' Fine partita! ROMA-BOLOGNA 2-3 (25' Castro, 63' e 82' El Shaarawy, 66' Orsolini, 77' Karlsson).16:56

90'+6' Ammonito EL SHAARAWY per comportamento non regolamentare.16:55

90'+3' OCCASIONE BOLOGNA! Opportunità per Dallinga, l'attaccante vince un contrasto con Ndicka ma da posizione favorevole non inquadra il bersaglio.16:54

90'+1' L'arbitro Manganiello concede sei minuti di recupero.16:50

88' Cross di Shomurodov, Dovbyk a centro area liscia il pallone.16:48

88' Scintille tra Mancini e Karlsson dopo un contrasto, l'arbitro ammonisce entrambi.16:47

87' Ammonito MANCINI per comportamento non regolamentare.16:46

87' Ammonito KARLSSON per comportamento non regolamentare.16:46

84' Sostituzione BOLOGNA: entra Casale esce Orsolini.16:43

82' GOL! ROMA-Bologna 2-3! Rete di El Shaarawy. Shomurodov smista per El Shaarawy, il numero 92 in area non lascia scampo a Skorupski con un tiro potente (palo-rete).



Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy16:43

81' Cambio forzato per Juric, problema fisico per Koné.16:40

80' Sostituzione ROMA: entra Paredes esce Koné.16:40

77' GOL! Roma-BOLOGNA 1-3! Rete di Karlsson. Miranda serve Karlsson, il numero 10 in area supera Svilar in uscita dai pali.



Guarda la scheda del giocatore Jesper Karlsson16:38

75' Roma in attacco, due corner di fila per i giallorossi.16:35

72' RETE ANNULLATA! Dallinga in gol, ma l'attaccante tocca il pallone con la mano.16:33

70' OCCASIONE ROMA! Ndicka, sugli sviluppi di un corner, impegna Skorupski: il portiere del Bologna fa sua la sfera in due tempi.16:30

68' Ammonito MIRANDA per gioco scorretto su El Shaarawy.16:28

68' Sostituzione BOLOGNA: entra Dallinga esce Castro.16:27

67' Sostituzione BOLOGNA: entra Fabbian esce Odgaard.16:27

66' GOL! Roma-BOLOGNA 1-2! Rete di Orsolini. Suggerimento di Castro, Orsolini entra in area e calcia verso la porta: la deviazione di Angelino mette fuori causa Svilar.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini16:28

63' GOL! ROMA-Bologna 1-1! Rete di El Shaarawy. Cross di Mancini deviato, El Shaarawy batte Skorupski con un colpo di testa da centro area. Il portiere polacco in tuffo tocca la sfera, ma non basta.



Guarda la scheda del giocatore Stephan El Shaarawy16:24

61' Sostituzione ROMA: entra Dahl esce Celik.16:21

61' Sostituzione ROMA: entra Baldanzi esce Pisilli.16:20

60' Punizione battuta da El Shaarawy, pallone alto oltre la traversa.16:20

57' Sostituzione ROMA: entra Shomurodov esce Soulé.16:18

56' Cross di Miranda, il tentativo di Karlsson in area viene contenuto da Ndicka.16:16

54' Traversone dalla trequarti di Karlsson, troppo alto per tutti.16:14

51' Pobega e Dovbyk a terra doloranti, sanitari in campo.16:12

48' Scintille tra Castro e Cristante, l'arbitro riporta la calma.16:07

46' Inizio secondo tempo di ROMA-BOLOGNA! Si riparte dal risultato di 1-0 per gli emiliani.16:05

46' Sostituzione BOLOGNA: entra Posch esce De Silvestri.16:05

Il Bologna va al riposo in vantaggio di un gol. Il risultato si sblocca al 25': Castro, sugli sviluppi di un corner, insacca grazie a un rimpallo. Reazione Roma, traversa colpita da Soulé al 30'. Infortunio per Ndoye.15:52

45'+3' Fine primo tempo: ROMA-BOLOGNA 0-1! In gol Castro al 25'.15:49

45'+1' L'arbitro Manganiello concede tre minuti di recupero.15:46

45' Ammonito DE SILVESTRI per gioco scorretto su Pisilli.15:46

43' Orsolini in area non trova spazio, nulla di fatto per il Bologna.15:43

41' Roma in avanti: tiro di Soulé murato, poi c'è un fallo su El Shaarawy. Calcio piazzato battuto senza esito.15:43

39' Contrasto vigoroso tra Castro e Cristante, entrambi a terra, gioco fermo.15:42

36' Punizione dalla lunga distanza battuta da Karlsson, il pallone si infrange sulla barriera.15:37

33' Calcio da fermo battuto da Angelino, svetta Mancini, comoda la presa di Skorupski.15:34

30' TRAVERSA ROMA! Koné arriva su fondo e mette al centro, Soulé segue l'azione e in caduta conclude di sinistro: pallone sulla traversa.15:31

27' Problema alla schiena per Odgaard dopo un contrasto con Cristante.15:28

25' GOL! Roma-BOLOGNA 0-1! Rete di Castro. Corner di Orsolini, flipper in area, l'ultima deviazione da pochi passi dalla porta è di Castro.



Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro15:27

23' Sostituzione BOLOGNA: entra Karlsson esce Ndoye.15:23

23' Ndoye esce in barella dolorante, l'infortunio appare serio.15:23

22' Problemi per Ndoye, il giocatore del Bologna è sbattuto con la gamba contro il palo nel tentativo di deviare il cross di Orsolini.15:22

21' Bologna pericoloso con un'iniziativa sulla destra di Orsolini: tiro-cross, Ndoye in spaccata non arriva in tempo per la deviazione.15:24

19' Ci prova Pobega da fuori area, tiro smorzato da Pisilli.15:19

16' Dovbyk fa da sponda, tiro centrale di Pisilli, nessun problema per Skorupski.15:16

13' Freuler batte velocemente una punizione da metà campo, ma non riesce a innescare Castro.15:14

10' Ndoye spinge a sinistra, ma la difesa della Roma si chiude.15:11

7' Miranda in verticale per Castro, Ndicka lo contiene con mestiere.15:08

4' Dovbyk converge ed entra in area, spazza Miranda.15:04

1' Inizio primo tempo di ROMA-BOLOGNA! Dirige la sfida l'arbitro Manganiello.15:00

Le scelte di Italiano: in avanti Castro e Odgaard, Orsolini e Ndoye sulle corsie esterne. Freuler e Pobega cerniera di metà campo, spazio a De Silvestri a destra.14:31

Le scelte di Juric: Dovbyk al centro dell'attacco, Soulé e Pisilli a supporto. Cristante e Koné in mediana, Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Out Dybala e Pellegrini.14:34

Panchina BOLOGNA: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Casale, Corazza, Posch, Lykogiannis, Moro, Ferguson, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Iling-Junior, Dallinga, Dominguez.14:30

Panchina ROMA: Ryan, Marin, Hummels, Dahi, Sanagré, Abdulhamid, Paredes, Le Fee, Baldanzi, Shomurodov.14:29

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda - Freuler, Pobega - Orsolini, Odgaard, Ndoye - Castro.14:28

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Angelino - Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy - Soulé, Pisilli - Dovbyk.14:34

Manca poco all'inizio di Roma-Bologna. Squadre divise in classifica da due punti. Gli emiliani hanno vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol.14:33

Benvenuti alla diretta della partita della 12^ giornata di Serie A, si affrontano Roma-Bologna.14:27