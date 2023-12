Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori14:10 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Genoa, gara valida per la 15a giornata di Serie A.14:10

Si sfidano oggi le formazioni guidate da Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, per un match che vale parecchio per entrambe le squadre.14:10

Il Monza sta conducendo fin qui un buon campionato, con 18 punti conquistai in quattordici partite. Durante l’ultima giornata contro la Juventus, i brianzoli hanno alzato bandiera bianca solo al 94esimo, momento in cui Gatti ha trasformato la rete dei 3 punti. Con una vittoria nel match odierno, la squadra di Palladino si avvicinerebbe di molto alla zona Europea, un vero e proprio sogno per tifosi e società.14:10

Il Genoa sta vivendo un periodo di alti e bassi: l’ultima vittoria risale esattamente ad un mese fa quando i rossoblù vinsero 1-0 ai danni dell’Hellas Verona. Da allora un pareggio e due sconfitte (di cui una in Coppa Italia contro la Lazio di qualche giorno fa). Oggi Gilardino dovrà pure fare a meno di Malinovskyi in seguito a squalifica.14:10

Quella di oggi sarà la prima sfida in Serie A tra le due squadre. Per trovare l’ultimo precedente tra le due, bisogna tornare addirittura al campionato di Serie C 2005/2006.14:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – D’ambrosio, A. Carboni, Pereira – Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos – Colpani, V. Carboni – Colombo.14:57

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da D’ambrosio, Carboni e Pereira, con Caldirola che dichiara forfeit nel riscaldamento e con Marì addirittura in tribuna. In porta Di Gregorio. A centrocampo coppia centrale composta da Pessina e Gagliardini, con Ciurria e Kyriakopoulos a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Colpani e V. Carboni alle spalle dell’unica punta Colombo.14:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si dispone con un 3-5-2: Martinez – De Winter, Dragusin, Vasquez – Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps – Gudmundsson, Retegui.14:14

Gilardino ritrova Gudmundsson e lo schiera in coppia d’attacco con Retegui. A centrocampo ci saranno Frendrup, Badelj e Messias, mentre sulle fasce ecco Sabelli e Haps. Il trio difensivo sarà composto da De Winter, Dragusin e Vasquez, mentre tra i pali torna Martinez, dopo la panchina in Coppa Italia.14:14

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni. Quarto uomo sarà Abisso, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente ad Irrati e Miele.14:14

Via al match! Primo possesso per il Genoa.15:02

Dopo il forfeit di Caldirola nel riscaldamento si può notare che Palladino abbia deciso per una difesa a quattro con Kyriakopoulos basso a sinistra e con Pereira sulla fascia opposta. In mezzo D'ambrosio e Carboni a formare una coppia inedita.15:04

1' Prova l'azione personale sulla destra V. Carboni entrando poi in area e guadagnando il primo angolo del match.15:04

2' Il calcio d'angolo del Monza porta ad un nulla di fatto, prova a risistemarsi il Genoa.15:05

3' Colombo riceve al limite dell'area e prova a concludere con il mancino, ma trova una deviazione che ammortizza la conclusione e permette la presa di Martinez.15:05

10' Cross pericoloso di V. Carboni! Il talento del Monza entra in area con una serpentina poi con il destro crossa teso verso il secondo palo dove Pessina non arriva per un soffio e la palla si perde sul fondo.15:13

12' Palla profonda di Pessina per Colombo che non può nulla fisicamente contro Dragusin, il quale protegge la palla uscire sul fondo.15:14