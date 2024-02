Benvenuti alla diretta di Cagliari-Lazio, gara valida per il 24° turno di Serie A. 20:54

Il match dell'Unipol Domus mette di fronte i padroni di casa, in piena lotta salvezza con 18 punti all'attivo, agli ospiti, i quali inseguono il piazzamento europeo con 34 punti e una gara da recuperare. 20:58

I sardi sono reduci da tre ko consecutivi, ultimo dei quali in casa della Roma; i capitolini sono stati sconfitti a Bergamo dall'Atalanta. 21:03

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:50

All'andata, disputata il 2 dicembre scorso, vittoria per l'undici di Sarri firmata dal gol di Pedro. 14:59

Squadre in campo agli ordini di Di Bello: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in maglia celeste e pantaloncini bianchi. 15:00