Al Via del Mare si affrontano due squadre che da tempo non assaporano il gusto della vittoria in campionato, per il padroni di casa infatti bisogna andare all'1-0 sul Genoa del 22 settembre per trovare l'ultima affermazione, da allora i salentini hanno ottenuto solo due pareggi e quattro sconfitte, le ultime due consecutive con Torino e Roma. Non bene nemmeno il Milan che, seppur abbia rialzato decisamente la testa con la fantastica vittoria di martedì sul PSG in Champions, in Serie A non ottiene i tre punti dalla rocambolesca trasferta col Genoa del 7 ottobre, siamo dunque a un mese esatto senza vittorie per gli uomini di Pioli.14:30