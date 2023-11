Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Milan 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:11

Dopo la sosta il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro mentre il Lecce sarà di scena a Verona in un match fondamentale per la salvezza.17:11

Prosegue la striscia senza vittorie per entrambe le squadre ma, per come si era messa la gara, il risultato di oggi è da considerarsi come molto positivo per il Lecce che torna a smuovere la propria classifica, salendo a quota 14. Sensazioni invece estremamente negative per il Milan che non ha saputo gestire il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo ed è stato a centimetri dal perdere la partita. In attesa del completamento del turno, gli uomini di Pioli si portano a meno tre dalla Juve e meno cinque dall'Inter ma rischiano di subire il sorpasso del Napoli.17:09

Ennesima partita dalle mille emozioni tra Lecce e Milan al Via del Mare. Stavolta sono i giallorossi a rimontare i rossoneri dopo il primo tempo chiuso sotto di due reti. Sansone accorcia le distanze al 66' col mancino sotto la traversa da pochi passi, col Milan che prende un gol molto simile a quello subito contro il PSG. Quattro minuti dopo, Banda completa la rimonta freddando Maignan con un sinistro a giro da dentro l'area. Il Milan finisce la benzina e rischia per due volte la beffa, prima col palo colpito di testa da Sansone, poi, dopo il rosso a Giroud per proteste, con la rete di Piccoli, annullata dopo l'intervento del VAR che evidenzia un fallo dell'ex Empoli su Thiaw.17:18

90'+7' Triplice fischio di Abisso. Lecce-Milan termina 2-2.16:58

90'+7' RETE ANNULLATA! Abisso viene richiamato all'on-field review e annulla la rete dell'attaccante giallorosso per uno step on foot su Thiaw.16:58

90'+6' Incredibile al Via del Mare, Piccoli calcia improvvisamente col destro verso la porta dai 35 metri e beffa Maignan sul primo palo! 3-2 Lecce a pochissimi secondi dalla fine del match.16:57

90'+5' Giallo anche a Krunic per proteste.23:27

90'+3' ROSSO! Giroud prosegue nelle proteste e viene cacciato da Abisso.16:54

90'+3' Giroud ammonito per proteste dopo un presunto fallo di mano di Pongracic.16:54

90'+2' Gonzalez stavolta perde palla nello stretto e ferma la ripartenza di Krunic trattenendolo. Abisso mostra il giallo al centrocampista spagnolo.16:53

90'+1' Gran lavoro di Gonzalez sull'out di sinistra dell'attacco leccese, difende palla e costringe Musah a un fallo di frustrazione che consegna un piazzato ai padroni di casa.16:52

90' Giallo anche per Florenzi dopo uno sgambetto plateale su Dorgu.16:50

89' ANCORA SANSONE! L'ex Bologna si crea lo spazio per il sinistro dal limite e sfiora il palo alla destra di Maignan!16:51

89' Pioli si sbraccia a bordocampo per cercare di dare una scossa ai suoi.16:49

87' Sostituzione Lecce: non ce la fa Banda che cede il posto a Venuti.16:48

86' Crampi per Banda che si accascia a terra in attesa di soccorsi.16:47

85' Intervento irruento di Piccoli e giallo per l'ex Empoli.16:46

84' PALO DI SANSONE! Occasione incredibile per il Lecce con Sansone che sovrasta Florenzi sul secondo palo e centra il legno col colpo di testa su cross di Gendrey. Poi la palla danza sulla linea di porta ed esce dalla parte opposta.16:46

84' Cross di Banda dalla destra, Theo Hernandez respinge in fallo laterale.16:44

83' Si riaffaccia in avanti la squadra di Pioli ma il cross di Florenzi è respinto, poi quello di Krunic finisce direttamente tra le braccia di Falcone.16:43

81' Non riesce più a uscire il Milan che sta perdendo un numero enorme di palloni sulla propria trequarti.16:42

80' Giallo anche per Calabria, reo di un'eccessiva protesta dalla panchina.20:38

80' Giallo per Musah dopo un fallo netto su Dorgu nel campo leccese.16:41

80' Piccoli spreca un'azione pericolosa dei padroni di casa tentando la conclusione dal limite anziché servire i liberissimi Banda e Sansone ai propri lati.16:40

80' Pioli prova a giocarsi le due punte per tornare avanti nel punteggio.16:40

79' Sostituzione Milan: fuori Chukwueze, dentro Jovic.16:39

78' Si sono moltiplicate le energie dei padroni di casa mentre il Milan sembra accusare le fatiche europee in questo finale di gara.16:39

77' SANSONE! L'ex Bologna calcia direttamente in porta aggirando la barriera rossonera, la palla colpisce l'esterno della rete dando per un attimo l'illusione del gol al pubblico di casa.16:38

76' Recupero alto di Gonzalez che poi viene steso da Musah vicino allo spigolo dell'area di rigore rossonera. L'inerzia del match ora è tutta dalla parte dei padroni di casa.16:37

75' Fallo di Reijnders su Blin nel cerchio di centrocampo. Si infiamma il Via del Mare che ora crede nell'impresa.16:36

74' Musah tiene nell'uno contro uno con Banda e guadagna rimessa laterale. Respira il Milan che ha rischiato tantissimo anche in questa occasione.16:35

73' Cross di Theo dalla sinistra, Dorgu anticipa tutti in area e fa ripartire l'azione del Lecce.16:34

72' THEO DAL LIMITE! L'esterno ha spazio sui venti metri a calcia teso rasoterra sul secondo palo, palla fuori di pochissimo con Falcone che non ci sarebbe mai arrivato.16:33

71' Sostituzione Milan: fuori Pobega, dentro Florenzi.16:32

70' GOL! LECCE-Milan 2-2! Rete di Banda. Theo Hernandez rimane a terra dopo un contatto a centrocampo con Banda, Musah perde un pallone sanguinoso che viene trasformato in rete sull'asse Piccoli-Sansone-Banda. Lo zambiano batte Maignan con il mancino a giro dal cuore dell'area di rigore e il Lecce completa la rimonta!



Guarda la scheda del giocatore Lameck Banda16:32

66' GOL! LECCE-Milan 1-2! Rete di Sansone. Blin la spizza sul secondo palo dove Sansone è reattivo nel bucare Maignan col mancino di prima intenzione da pochi passi. Il Lecce la riapre su palla inattiva!



Guarda la scheda del giocatore Nicola Sansone16:28

66' Banda sfida Theo Hernandez sulla destra ma guadagna solo un calcio d'angolo.16:26

64' OKAFOR! Lo svizzero va via di forza sulla sinistra, entra in area e prova a piazzare il destro all'angolino basso ma Falcone si distende in tuffo e respinge.16:24

63' Sostituzione Lecce: esce Strefezza, entra Sansone.16:24

63' Sostituzione Lecce: Krstovic fa spazio a Piccoli.16:23

63' Sostituzione Lecce: fuori Kaba, dentro Blin.16:23

62' Giallo per Strefezza che sgambetta Theo Hernandez.16:23

62' Cross di Banda col destro dalla sinistra, troppo su Maignan che blocca in due tempi.16:22

61' Thiaw ancora perfetto su Krstovic, poi Reijnders non riesce a pescare Giroud con la verticalizzazione in area avversaria.16:22

60' Chukwueze prova a saltare Dorgu ma l'esterno danese tiene e gli strappa la palla in tackle poco prima dell'ingresso in area di rigore.16:21

58' Grande anticipo di Thiaw su Krstovic e contropiede del Lecce che finisce nel nulla.16:19

57' Sostituzione Lecce: esce Rafia, entra Gonzalez.16:17

55' Si sono aperti spazi enormi nel campo salentino ma il Milan finora non è stato in grado di sfruttarli.16:16

54' Banda va via a Musah sulla sinistra, poi effettua un cross troppo prevedibile per Maignan che lo agguanta in presa alta.16:15

53' Gendrey perde palla e lancia il contropiede del Milan ma Theo Hernandez temporeggia troppo dopo l'ingresso in area e viene rimontato dalla difesa di casa.16:18

53' Calcio d'angolo per il Lecce che fa salire praticamente tutti in area di rigore rossonera.16:13

52' OCCASIONE MILAN! Reijnders semina il panico in area di rigore avversaria e crossa in area piccola dalla linea di fondo, un rimpallo per poco non fa terminare la palla in rete. Falcone è reattivo nel mettere le mani sul pallone e salvare i suoi.16:13

51' Numero di Okafor e cross dalla sinistra, Chukwueze viene anticipato ma il Milan resta a ridosso dell'area avversaria.16:12

50' Attacca il Lecce che cerca di accorciare le distanze e provare a cambiare l'inerzia del match.16:11

48' Lancio di Theo Hernandez per Giroud, il numero nove cerca l'aggancio volante al limite dell'area leccese ma chiede troppo al proprio piede sinistro e perde palla.16:09

47' Chukwueze rientra sul sinistro e calcia verso Falcone. Conclusione debole che termina tra le braccia del portiere avversario.16:07

46' Subito grandi proteste del pubblico di casa per un contatto tra Reijnders e Dorgu in area di rigore rossonera. Abisso lascia correre.16:07

46' Si ricomincia!16:05

45' Sostituzione Milan: esce Calabria, entra Musah.16:06

Milan avanti 2-0 al Via del Mare in un match dove non sono mancate le emozioni. Le reti rossonere portano la firma di Giroud e Reijnders, con l'olandese che ha colpito anche un palo. I padroni di casa, hanno avuto la chance di riaprire la gara con Banda ma lo zambiano si è visto negare la gioia del gol da un intervento miracoloso di Maignan a salvare il doppio vantaggio ospite. Nel Milan da segnalare l'uscita di Leao al 10' per un infortunio muscolare.15:51

45'+3' Duplice fischio di Abisso, si va al riposo sul 2-0 per il Milan.15:47

45'+1' Strefezza a terra in area di rigore dopo un contatto con Thiaw, Abisso lascia proseguire tra le proteste dei padroni di casa.15:46

45'+1' Reijnders spreca il calcio piazzato dal limite dosando male il cross morbido in area di rigore.15:46

45' Giallo anche per Ramadani, entrato fallosamente su Okafor al limite dell'area di rigore leccese.15:45

45' Due minuti di recupero.15:47

44' Theo Hernandez ferma fallosamente Kaba nel cerchio di centrocampo, poi protesta con Abisso e viene ammonito.15:44

42' Malinteso Thiaw-Calabria e rimessa laterale regalata al Lecce. I rossoneri sembrano aver staccato la spina a livello mentale dopo il raddoppio.15:43

41' Qualche apprensione in fase difensiva per il Milan che sta facendo fatica a contenere le sfuriate dei padroni di casa, desiderosi di riaprire il match.15:41

39' OCCASIONE LECCE! Strefezza crossa sul secondo palo dove Banda calcia a botta sicura trovando però il miracolo di Maignan a dirgli di no. Poteva riaprirla il Lecce ma il portiere francese non era dello stesso avviso.15:41

38' PALO DI REIJNDERS! Sponda aerea di Giroud che apre un'autostrada verso la porta per Reijnders. L'olandese la percorre palla al piede e colpisce la base del palo alla sinistra di Falcone calciando col destro.15:39

36' PILLOLA STATISTICA: prima di Tijani Reijnders, l'ultimo giocatore olandese a trovare il gol in Serie A con la maglia del Milan contro il Lecce in campionato era stato Ruud Gullit, il 7 aprile 1991, sempre al Via del Mare.16:04

35' GOL! Lecce-MILAN 0-2! Rete di Reijnders. Chukwueze serve Reijnders sulla linea di centrocampo, l'olandese conduce palla indisturbato fino al cuore dell'area di rigore e batte Falcone con un destro basso e teso. Primo gol in Serie A per il centrocampista arrivato in estate.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders15:37

35' Ottima copertura di Theo Hernandez che guadagna rimessa dal fondo facendo carambolare la sfera addosso a Strefezza.15:35

35' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina ma il Lecce rimane in possesso nel campo del Milan.15:34

34' Corner dalla destra per il Lecce, salgono in molti a provare la deviazione verso la porta di Maignan.15:34

32' Lecce che non riesce a reagire dopo il vantaggio degli ospiti, gli uomini di D'Aversa sembrano aver subito particolarmente il gol incassato poco fa.15:32

28' GOL! Lecce-MILAN 0-1! Rete di Giroud. Vantaggio del Milan grazie all'asse Theo-Giroud. L'esterno sinistro entra in area dalla sinistra e mette una palla forte in area piccola che il compagno insacca in modo sporco ma efficace che batte Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud15:30

24' Theo anticipa netto Strefezza di testa servendo Reijnders al limite dell'area avversaria, l'olandese alza un lob per Chukwueze che ci arriva di testa ma senza metterci forza e precisione. Palla fuori.15:25

24' Altra conclusione del Lecce, stavolta è Strefezza a calciare dalla distanza, troppo debolmente per impensierire Maignan.15:23

23' Primo squillo del Lecce con Banda che calcia col destro dai trenta metri. Maignan non si fa sorprendere e blocca a terra.15:23

21' Chukwueze prova per due volte la conclusione dal limite e per due volte vede il proprio tentativo sbattere sul muro leccese. Poi Calabria apre a sinistra per un compagno che non c'è e il Lecce recupera palla.15:21

19' Ripartenza del Lecce condotta da Banda che finisce però per isolarsi, poi sbaglia la forza dell'assist al centro per Strefezza e la difesa del Milan recupera palla.15:19

18' Chukwueze prova il cross al centro per Giroud, la palla viene deviata in calcio d'angolo dalla schiena di Dorgu.15:18

15' Ha preso campo ora il Milan che sta gestendo il possesso palla stabilmente nella metà campo avversaria.15:15

14' POBEGA! Il centrocampista rossonero prima manda Okafor in area che non trova però lo spazio per il tiro, lo stesso numero 32 torna in possesso della sfera e calcia in porta col sinistro. Falcone è reattivo e respinge!15:14

12' Ancora nessuna occasione in questo avvio di partita nel quale ci sono stati diversi errori tecnici da ambo le parti.15:12

10' Sostituzione Milan: fuori Leao, dentro Okafor.15:10

9' Pobega serve Leao sulla corsa in profondità ma il portoghese si ferma per un problema muscolare. Brutte notizie per il Milan.15:09

8' Altra azione del Lecce con la velocità di Banda sulla sinistra, l'esterno resiste alla carcia di Calabria e serve Rafia a rimorchio. Il destro del centrocampista giallorosso è però troppo strozzato e finisce a fondo campo lontano dai pali di Maignan.15:08

7' Banda entra in area dal lato corto dell'area di rigore ma colpisce male al momento del servizio al centro. C'era però fuorigioco dello zambiano.15:07

6' Non riesce lo schema dei salentini con Banda che travolge Krunic sullo slancio e commette fallo in attacco.15:06

5' Krstovic protegge palla dall'assalto di Tomori e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti offensiva.15:05

3' Ancora Milan in area avversaria ma Pobega sbaglia il dosaggio del servizio in area e la palla finisce a fondo campo.15:03

2' Leao interrompe l'asse Krstovic-Strefezza e si porta in area di rigore palla al piede, al momento del tiro viene però chiuso e prova un improbabile lob morbido col destro sul secondo palo. Palla fuori sotto lo sguardo di Falcone.15:03

Subito un rischio per la difesa rossonera con Theo che perde palla sulla pressione di Krstovic a ridosso della propria area di rigore ma Abisso fischia fallo all'attaccante giallorosso.15:01

Si comincia!15:00

Dopo l'ottima prova di martedì contro il PSG, Pioli torna al 4-3-3 anche in campionato. Al centro dell'attacco c'è sempre Giroud, chiamato agli straordinari, con Leao e Chukwueze ai suoi lati. Non c'è Pulisic per infortunio. Novità anche in mezzo con Krunic e Pobega dal 1' insieme a Reijnders. In porta c'è sempre Maignan mentre la difesa è la stessa che ha ben figurato contro Mbappé e soci in Champions: Calabria e Theo sugli esterni, Tomori e Thiaw centrali.14:46

D'Aversa conferma dieci undicesimi della formazione scesa in campo a Roma nello scorso turno, l'unico cambio è Strefezza per l'infortunato Almqvist. Davanti a Falcone ci saranno quindi Pongracic e Baschirotto centrali con Gendrey a destra e Dorgu a sinistra. Il trio di centrocampo sarà formato da Kaba, Ramadani e Rafia, davanti il citato Strefezza sarà a supporto di Krstovic insieme a Banda.14:43

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-3-3 anche per Pioli. Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez - Pobega, Krunic, Reijnders - Chukwueze, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Romero, Florenzi, Musah, Bartesaghi.14:39

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: D'Aversa opta per il 4-3-3. Falcone - Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu - Kaba, Ramadani, Rafia - Strefezza, Krstovic, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Touba, Piccoli. 14:37

Dirige il match Abisso con Peretti e Mokhtar ad assisterlo. Il quarto uomo è Rapuano. In sala VAR ci sono Guida e Nasca.14:33

Nonostante i rispettivi blackout, la situazione di classifica di entrambe è pienamente in linea con gli obiettivi stagionali: gli uomini di D'Aversa hanno infatti cinque punti di vantaggio su Verona terzultimo mentre il Milan è terzo in classifica a quattro lunghezze dalla Juve e sei dall'Inter capolista.14:32

Al Via del Mare si affrontano due squadre che da tempo non assaporano il gusto della vittoria in campionato, per il padroni di casa infatti bisogna andare all'1-0 sul Genoa del 22 settembre per trovare l'ultima affermazione, da allora i salentini hanno ottenuto solo due pareggi e quattro sconfitte, le ultime due consecutive con Torino e Roma. Non bene nemmeno il Milan che, seppur abbia rialzato decisamente la testa con la fantastica vittoria di martedì sul PSG in Champions, in Serie A non ottiene i tre punti dalla rocambolesca trasferta col Genoa del 7 ottobre, siamo dunque a un mese esatto senza vittorie per gli uomini di Pioli.14:30

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Milan, gara valida per il 12esimo turno del campionato di Serie A 2023/24.14:24