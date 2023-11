Al Brianteo tutto pronto per Monza-Torino, dodicesima giornata di Serie A.16:16

Squadre separata da un solo punto in classifica: i lombardi, ancora imbattuti tra le mura amiche (2V, 3N), affrontano i granata, reduci da due successi di fila (vs Lecce e Sassuolo).16:18

3-4-1-2 per il Torino: Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Zima, N'Guessan, Sazonov, Soppy, Vojvoda, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri.20:37

Palladino si affida a Colombo, prima punta, con Pessina-Colpani a supporto. Prima da titolare per Bondo in mediana, Carboni al posto di Pablo Mari in difesa.20:52