Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

La Lazio perde una grande occasione e si allontana dalla zona europea, con la Champions che dista ora 11 lunghezze. L'Udinese fa un balzo in avanti e esce dalla zona retrocessione portandosi al tredicesimo posto.22:51

Finisce qui, l'Udinese sbanca l'Olimpico e si allontana dalla zona calda. Dopo un primo tempo equilibrato e con la Lazio vicina al gol con Zaccagni, in pochi minuti nella ripresa succede di tutto. Passano gli ospiti con Lucca, ma pareggia subito la Lazio con un autogol di Giannetti, neanche il tempo di battere che Zarraga riporta avanti i friulani. I padroni di casa premono ma non riescono più a riacciuffare il risultato.22:46

Cartellino giallo per Vecino, fallo su Lucca.22:42

Provedel a terra non ce la fa a proseguire.22:42

La Lazio chiude in avanti ma fa fatica a trovare la porta.22:40

Altro cartellino giallo per Perez, dopo una strattonata a Zaccagni. Udinese in 10.22:37

Brivido per la Lazio, pressione di Luca su Provedel che sbaglia l'appoggio, Romagnoli interviene e salva.22:36

Ultimo slot per l'Udinese, entra Davis per Thauvin.22:34

Cartellino giallo per Samardzic per un fallo su Zaccagni.22:34

Cartellino giallo per Lucca, gomitata a Romagnoli.22:29

Lazio in proiezione offensiva, Gila mette morbido dentro per Vecino che ci prova con un tacco volante. Blocca Okoye.22:27

83'

Cartellino giallo per Bijol per una trattenuta alla maglia a Castellanos che era partito in velocità.22:26