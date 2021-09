LIVE ATALANTA - FIORENTINA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I bergamaschi arrivano alla partita dopo aver totalizzato quattro punti nelle prime due uscite. Dopo l’esordio vincente sul campo del Torino, l'amaro pareggio casalingo contro il Bologna. Tre i punti in cascina invece per i gigliati che, dopo aver perso al debutto all’Olimpico contro la Roma, si sono poi rifatti nella seconda giornata superando 2-1 al Franchi il Torino grazie alle reti di Gonzalez e Vlahovic.20:07

Gasperini ritrova Duvan Zapata al centro dell'attacco, rientrato in gruppo, ma deve fare i conti con diverse assenze. In porta ci sarà Sportiello al posto di Musso. In difesa Palomino vince il ballottaggio con Demiral per affiancare Toloi e Djimsiti. Fuori Gosens a sinistra, sostituito da Maehle, e a destra Zappacosta. Pessina e Miranchuk alle spalle di Duvan, Malinovskyi in panchina.20:20