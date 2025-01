Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:08

Bologna-Roma termina 2-2 grazie alle reti siglate da Saelemaekers al 58°, Dallinga al 61°, Ferguson al 65° e Dovbyk al 98°.20:01

90'+8' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA!! Bologna-Roma 2-219:59

90'+8' GOL!! Bologna-ROMA 2-2!! Trasforma Dovbyk spiazzando Skorupski! E sulla trasformazione arriva il triplice fischio di Abisso.



Guarda la scheda del giocatore Artem Dovbyk19:59

90'+6' RIGORE PER LA ROMA!! Dopo essere andato al monitor Abisso indica il dischetto per il tocco di mano di Lucumì. Dovbyk va verso il dischetto.19:58

90'+5' Ammonito anche Lucumì per proteste. Salterà la partita con l'Inter.19:57

90'+5' Abisso va al monitor!19:56

90'+4' Ammonito Gianluca Mancini per proteste19:55

90'+4' OCCASIONE ROMA!! N'Dicka da centro area calcia a lato! Proteste vibranti dei calciatori della Roma per un tocca di mano in area di Lucumì.19:55

90'+3' Ferguson concede un angolo alla Roma quando manca poco più di un minuto alla fine della partita.19:54

90'+3' 2 minuti ancora da giocare e punizione per la Roma a centrocampo. Salgono le torri.19:53

90'+2' Baldanzi ruba palla a Posch che stava cercando di guadagnare tempo prezioso sulla bandierina.19:52

90' 4 minuti di recupero.19:51

90' Pisilli recupera una gran palla a ridosso dell'area di rigore e una volta puntata l'area tenta un'apertura sulla destra fuori misura che si spegne in rimessa laterale.19:51

89' Fuori Benjamín Domínguez ed entra Samuel Iling-Junior.19:49

89' Doppia sostituzione per Italiano. Emil Holm lascia il campo in favore di Stefan Posch.19:49

86' OCCASIONE ROMA!! Baldanzi scende sulla fascia sinistra ed entra in area, con un contatto su Freuler non sanzionato da Abisso che lascia spazio a qualche dubbio. Palla arretrata di Baldanzi a centro area. Lucumì con un grandissimo intervento arpiona la sfera e la consegna al suo portiere.19:48

84' Esce Alexis Saelemaekers ed entra Nicola Zalewski.19:46

84' Gioca le ultime carte Ranieri. Entra Tommaso Baldanzi al posto di Paulo Dybala.19:45

83' Prova Pisilli a liberarsi sulla fascia sinistra. Si oppone Freuler che gli sradica palla.19:44

80' Il Bologna continua a stazionare in zona offensiva nonostante il vantaggio ottenuto al 65°. L'ingresso di Orsolini ha dato molta vivacità alla squadra di Italiano.19:42

78' Un cambio anche per Italiano che sostituisce Thijs Dallinga, appena ammonito, con Santiago Castro.19:40

78' Infine termina la partita di Leandro Paredes e inizia quella di Niccolò Pisilli.19:39

78' Esce Lorenzo Pellegrini ed entra Stephan El Shaarawy.19:39

78' Girandola di sostituzioni per Ranieri che ne cambia 3! Mats Hummels esce ed entra Mehmet Çelik.19:38

77' Thijs Dallinga viene ammonito per una trattenuta ai danni di Svilar.19:38

76' ANCORA BOLOGNA! Lungo fraseggio del Bologna al limite dell'area. Odgaard prova la botta da fuori. Svilar alza la palla sopra la traversa.19:37

74' Angolo per la Roma quando mancano 16 minuti al 90°. Skorupski legge la traiettoria e blocca la sfera.19:35

73' Ci riprova Orsolini. Conclusione da posizione defilata. Palla smorzata dalla difesa e facile presa di Svilar.19:33

71' BOLOGNA VICINO AL 3-1! Altro contropiede magistrale della squadra di Italiano. Orsolini taglia il campo in 2 ed entra in area di rigore. Mancino potentissimo ma centrale che Svilar blocca tra le mani.19:32

70' Cartellino giallo per Emil Holm a seguito di proteste.19:31

69' Reagisce la Roma. Punizione dalla trequarti dove stacca Beukema ad anticipare Hummels. Abisso fischia fallo in attacco per una trattenuta del difensore tedesco.19:30

68' La prima mossa della partita la fa Italiano. Dan Ndoye lascia il campo in favore di Riccardo Orsolini.19:28

66' La partita fino a 7 minuti fa non aveva dato troppe emozioni e improvvisamente è stata squarciata da 3 lampi. Prepariamoci a un ultima fase infuocata.19:28

65' GOL!! BOLOGNA-Roma 2-1!! Ferguson trasforma il calcio di rigore spiazzando Svilar. Portiere a sinistra e palla a destra.



Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson19:26

63' Succede di tutto adesso!! Calcio di rigore per il Bologna! Tocco di mano di Konè mentre saltava contrastando lo stacco di Holm.19:24

61' GOL!! BOLOGNA-Roma 1-1!! Trova subito il pari il Bologna!! Contropiede sontuoso con Dominguez che si fa tutto il campo palla al piede. Palla allargata su Odgaard. Palla dentro sul secondo palo dove arriva Dallinga a insaccare!



Guarda la scheda del giocatore Thijs Dallinga19:26

58' GOL!! Bologna-ROMA 0-1!! Konè allarga sulla destra per Saelemaekers al termine di un'ottima azione dei giallorossi. Si accentra il belga che di sinistro cerca il palo lontano. Male Skorupski che pasticcia con la respinta e la palla carambola in rete portando in vantaggio la Roma.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers19:20

57' Ancora una conclusione da fuori area per la formazione felsinea. Freuler di prima intenziona calcia centrale senza impensierire Svilar.19:18

55' Altra buona trama con la palla a terra per la Roma.19:16

54' Ci prova il Bologna. Ndoye tenta la conclusione dalla distanza. Tiro debole e facile preda di Svilar.19:15

51' Contropiede Bologna! Dominguez guida la ripartenza e salta secco Hummels entrando in area di rigore. Rinviene Paredes con un gran intervento difensivo e la palla rotola in rimessa laterale.19:12

49' Calcio di punizione dalla trequarti per la Roma. Cross al centro con Skorupski che di pugno mette fuori. Konè calamita la sfera e di controbalzo chiude l'azione non centrando lo specchio della porta.19:11

48' Paredes sbaglia un passaggio uscendo dall'area di rigore e di fatto consegna il pallone a Odgaard. Per sua fortuna anche l'attaccante del Bologna sbaglia passaggio e riconsegna palla ai giallorossi.19:09

47' Miranda prova a pescare Odgaard in profondità. Palla troppo lunga che viene intercettata da Svilar.19:08

46' Nessun cambio effettuato all'intervallo.19:06

46' SI RIPARTE! Bologna in possesso del pallone.19:06

A tra poco per seguire assieme la ripresa di questa partita!18:54

L'unica occasione del Bologna è capitata al 10° minuto sui piedi di Dallinga. La Roma invece ci ha povato in 2 momenti,al 31° con la doppia parata di Skorupski su Paredes e Dovbyk e al 34° minuto quando Dybala non ha trasformato in rete una grande assistenza di Dovbyk.18:54

Reti bianche nei primi 45 minuti di gioco. Poche emozioni nel corso del primo tempo, ma il ritmo sta andando in crescendo.18:51

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna-Roma 0-018:50

45'+1' OCCASIONE ALLO SCADERE PER IL BOLOGNA! Dominguez controlla un cross sul secondo palo e conclude non trovando lo specchio della porta per questione di centimetri.18:49

45' 1 minuto di recupero.18:49

44' Altra ripartenza per la Roma. Il lavoro di Dovbyk, che permette alla squadra di salire, è preziosissimo. Saelemaekers arriva sul fondo e conquista calcio d'angolo.18:47

42' Contropiede anche per il Bologna. Ndoye riceve e offre per Freuler che arrivato sul fondo crossa trovando la deviazione che vale il calcio d'angolo.18:44

40' Contropiede della Roma. L'ultimo passaggio di Pellegrini per Dovbyk non passain area di rigore e la palla viene spazzata via.18:43

39' Ancora Ndoye spreca una potenziale azione offensiva con un cross fuori misura. Rinvio dal fondo per la Roma.18:42

37' Ndoye viene dentro al campo partendo da destra. Tentativo debole di sinistro che si spegne oltre la linea di fondo.18:40

34' SPRECA DYBALA!! Saelemaekers imbecca per Dovbyk a campo aperto e l'attaccante ucraino mette Dybala davanti a Skorupski con l'argentino che spara alto sopra la traversa da 2 passi!18:38

33' Proteste dei giocatori della Roma. Saelemaekers rimane a terra in area di rigore dopo un contatto con Miranda. Il contatto sembra troppo leggere per poter giustificare un calcio di rigore.18:37

32' Il primo cartellino giallo del match è per Juan Miranda González.18:35

31' DOPPIA OCCASIONE ROMA!! Skorupski para 2 volte. Prima respinge su Paredes che conclude forte dal limite dell'area, poi Dybala tenta una conclusione al volo che, completamente sballata, finisce sulla testa di Dovbyk con la palla che termina tra le mani di Skorupski.18:35

30' Gran palla di Paredes per Dovbyk che aggancia a centro area. Reattivo Beukema gli impedisce di concludere e mette in corner.18:33

28' Holm sgasa sulla destra e mette una palla pericolosa rasoterra a centro area. Mancini anticipa Odgaard e salva la situazione.18:31

26' Ndoye punta Mancini in area di rigore. Usa il fisico il difensore della nazionale italiana e contiene l'incursione dell'attaccante.18:29

26' Freuler spizza per Dallinga sul primo palo ma quest'ultimo si era spostato sull'altro. Svilar fa sua la sfera.18:28

24' Ancora un fallo a centrocampo. Ferguson controlla di mano e Abisso fischia in favore della formazione capitolina.18:27

21' Ottimo giocata di Dovbyk che fa sponda su Pellegrini mentre Angelino scatta da solo sulla sinistra. Palla per lui che ha troppa fretta e cerca di prima di andare a centro area. Palla respinta.18:25

20' Il ritmo è spezzettato da frequenti falli a centrocampo e la partita fatica a decollare.18:23

17' Dybala si beve Freuler a centrocampo con lo svizzero che non ha altra scelta se non di commettere fallo.18:20

16' Se la cava Svilar sulla pressione di Ndoye. Palla non precisissima per il portiere della Roma che riesce a divincolarsi da Ndoye e a calciare lontano.18:19

14' Resta a terra Pellegrini dopo un colpo ricevuto sul volto da Holm.18:17

12' Dybala sfida Beukema sull'out di sinistra e lascia partire un cross troppo su Skorupski che fa sua la sfera senza affanni.18:15

10' OCCASIONE BOLOGNA!! Dallinga riceve palla in area di rigore in posizione defilata e con poco spazio a disposizione. Si gira in un fazzoletto e colpisce forte verso il primo palo dove Svilar fa buona guardia e devia in corner.18:14

10' Paredes danza sulla sfera e si libera della marcatura a centrocampo. Il suo lancio sulla fascia per Saelemaekers è troppo corto e viene respinto dalla difesa.18:13

7' Odgaard da centro area conclude verso la porta difesa da Svilar. La palla rimbalza in un flipper impazzito e termina in corner. Fischia Abisso che decreta una precedente posizione irregolare.18:11

6' Saelemaekers cade a terra a seguito di un contatto con Miranda e afferra il pallone con la mano. Abisso fischia calcio di punizione in favore del Bologna in zona d'attacco.18:09

4' Buona trama dei giallorossi con Dybala che d'esterno sinistro pesca Angelino in profondità. Fraseggia il laterale spagnolo con Dovbyk ma la palla viene intercettata dalla difesa emiliana.18:07

3' Dybala riceve palla e la difende in mezzo a 4 maglie avversarie e si procura una rimessa laterale all'altezza di centrocampo.18:06

1' Subito in avanti il Bologna con Dallinga che prova a sorprendere Svilar. Fuorigioco.18:04

1' Il Bologna indossa la divisa di casa a strisce verticali rosso e blu con pantaloncini bianchi. La Roma gioca con la maglia bianca con richiami di rosso e pantaloncini rossi.18:04

INIZIA LA PARTITA!! Il primo pallone viene giocato dalla Roma.18:03

Tutto lo stadio osserva un minuto di silenzio nel ricordo di Fabio Cudicini.18:02

Risuona l'inno della Serie A allo Stadio Renato Dall'Ara! Foto di rito per entrambe le formazioni ed è tutto pronto per l'inizio di questa sfida suggestiva.18:00

Le scelte di Ranieri. Il tecnico romano conferma il blocco gli 11 che hanno sconfitto la Lazio nel derby di settimana scorsa.17:06

Le scelte di Italiano. Reparto offensivo completamente stravolto. Parte Dallinga dal primo minuto al posto di Santiago Castro. Fuori ancora Orsolini con Ndoye, Fabbian e Dominguez che supportano la punta. In mediana Ferguson prende il posto dello squalificato Pobega.17:05

A disposizione Roma. Ryan, Sangarè, Shomurodov, Hermoso, Zalewski, Abdulhamid, El Shaarawy, Soulè, Baldanzi, Pisilli, Romano, Celik, Bellucci.17:14

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA! Ranieri risponde con il 3-4-2-1. Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.18:01

A disposizione Bologna. Bagnolini, Ravaglia, Orsolini, Erlic, Posch, Urbanski, Casale, De Silvestri, Iling-Junior, Moro, Fabbian, Castro, Lykogiannis.17:13

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA! Italiano sceglie il 4-2-3-1. Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. 16:58

Il direttore di gara designato è il signor Abisso della sezione di Palermo, con Scatragli e Zingarelli a coadiuvarlo come assistenti. IV uomo Manganiello.Al Var ci sarà Sozza accompagnato da Serra.16:49

I PRECEDENTI. Sono 153 le sfide intercorse tra Bologna e Roma. Lo score recita 54 vittorie per gli emiliani, 45 pareggi e 54 successi dei giallorossi. La Roma è la vittima preferita dei rossoblu, è infatti la squadra contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A.16:47

La cura Ranieri sembra che cominci a dare i suoi frutti. Serie di 4 risultati utili con cui la Roma arriva a questa sfida di campionato. Grande entusiasmo per la formazione allenata da Sir Claudio che nell'ultimo turno di campionato ha tinto Roma di giallo-rosso grazie alla vittoria per 2-0 sulla Lazio(Pellegrini e Saelemarkers i marcatori) nella stracittadina della capitale. La stagione rimane comunque compromessa dato che la Roma ha raccolto solamente 23 punti nelle prime 19 di campionato e staziona al 10° posto in classifica.16:40

Il Bologna ha chiuso il girone di andata nel peggiore dei modi. Dopo un periodo di imbattibilità tra campionato, Coppa Italia e Champions League che durava dal 27 Novembre(data in cui la formazione di Italiano è stata sconfitta dal Lille per 2-1), il Bologna è caduto tra le mura del Dall'Ara per mano del Verona in un rocambolesco 2-3, fatale l'autorete di Santiago Castro al minuto 88. I rossoblu si trovano al 7° posto in classifica(2 partite ancora da giocare) e devono ritrovare i 3 punti per poter sperare di raggiungere le posizioni valide per la qualificazione in Champions League.16:41

Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Completato il giro di boa, il Bologna di Vincenzo Italiano ospita la Roma di Claudio Ranieri.16:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Roma, gara valida per la 20a giornata di Serie A.16:24

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp