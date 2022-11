LIVE BOLOGNA - SASSUOLO 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Dall'Ara tutto pronto per Bologna-Sassuolo, quindicesima giornata di Serie A.19:30

Ultima gara di campionato del 2022, prima della sosta per i Mondiali: derby emiliano tra le due squadre appaiate a 16 punti, i rossoblu vengono da tre risultati interni positivi, i neroverdi da tre sconfitte esterne di fila.19:32

4-3-3 per il Sassuolo: Consigli - Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Obiang, Thorstvedt - Traore, Pinamonti, Lauriente. A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Henrique, Harroui, Berardi, Alvarez, Ceide, Antiste, Romagna, Erlic, D'Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos.19:55

Dionisi opta per il tridente Traore-Pinamonti-Laurentie. Obiang e Thorstvedt in mediana al posto di Lopez e Harroui. Rogerio preferito a Kyriakopoulos sulla fascia sinistra.19:57

Subito in avanti Aebischer, Rogerio svirgola concedendo il primo angolo della gara.20:48

Dominguez cerca il taglio in area di Ferguson, Ferrari libera l'area.20:54

Ferrari a terra, gioco fermo per qualche istante.20:55

Dominguez in area per Arnautovic, controllo macchinoso, Ayhan riesce a recuperare.20:58

14'

Lancio per Ferguson, sponda per Arnautovic non riuscita.21:01