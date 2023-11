L'Empoli di Aurelio Andreazzoli è invece in striscia negativa da due giornate di fila (0-3 contro l'Atalanta, 1-2 col Frosinone) e continua a restare invischiato nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Fuori casa, gli azzurri hanno conquistato soltanto una vittoria (2-0 a Firenze) a fronte di quattro sconfitte, segnando tre sole reti e subendone invece 14. Problema del gol che resta quasi atavico per l'Empoli: quattro gol fatti in 11 giornate.11:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Elmas, Raspadori, Politano; Simeone. All. Garcia. A disposizione: Contini, Meret; Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Zanoli; Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Zielinski; Kvaratskhelia, Zerbin. 12:26

Rispetto alla sfida vinta (2-0) con la Salernitana, Rudi Garcia cambia qualcosa nel suo 11 iniziale. Turno di riposo per Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski, con Giovanni Simeone unica punta supportato da un tridente in cui ritrova la titolarità anche Eljif Elmas. Confermati invece i quattro nella linea di difesa, forfait di Alex Meret nel riscaldamento: c'è allora Pierluigi Gollini.12:26

Nelle ultime nove sfide di campionato, nessun pareggio tra Napoli ed Empoli. Sei successi per i padroni di casa, inclusi i due della Serie A 2022-23 (doppio 2-0), tre invece per gli ospiti. Nelle ultime 10 partite di Serie A giocate tra queste due formazioni a Napoli, soltanto due vittorie dell'Empoli (a fronte di sette successi casalinghi): in questo intervallo di gare, in ben otto occasioni il Napoli ha segnato almeno due gol. 12:03