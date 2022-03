LIVE SAMPDORIA - JUVENTUS 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori17:40

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Juventus, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A.17:40

I blucerchiati hanno bisogno di invertire il trend delle ultime due giornate, nelle quali sono arrivate due sconfitte in trasferta contro Atalanta e Udinese. Al Ferraris, invece, dall'arrivo di Giampaolo i liguri hanno conquistato solo vittorie, due, contro Sassuolo ed Empoli. All'andata, all'Allianz Stadium, finì 3-2 per la Juve.17:47

Bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Empoli e Spezia per blindare il quarto posto e mettere pressione su Napoli, Inter e Milan. La squadra di Allegri non perde in Serie A dal 27 novembre scorso, mentre le uniche due sconfitte lontano da Torino sono arrivate contro Napoli e Verona tra settembre e ottobre.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera in campo con un 4-3-1-2: Falcone - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Rincon, Thorsby - Sensi - Caputo, Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Ferrari, Conti, Magnani, Ekdal, Askildsen, Sabiri, Trimboli, Giovinco, Supryaha.17:50

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera in campo con un 4-4-2: Szczesny - Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini - Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot - Kean, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, De Sciglio, Stramaccioni, Miretti, Aké, Vlahovic.17:52

Due cambi per Giampaolo rispetto alla squadra vista dal primo minuto contro l'Udinese. Augello torna titolare al posto dello squalificato Murru e l'acciaccato Ekdal lascia spazio al rientrante Thorsby in mezzo al campo. Ancora dall'inizio Sensi, alle spalle di Quagliarella e Caputo, con l'ex Giovinco pronto a subentrare.17:54

La notizia della giornata per la Juventus e la mancata titolarità di Vlahovic, che parte dalla panchina per la prima volta dal suo arrivo in bianconero. Kean per il serbo è l'unica modifica di Allegri rispetto alla partita contro lo Spezia. Ancora moltissimi gli indisponibili, a cui si aggiunge lo squalificato Bernardeschi.17:57

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Paolo Valeri darà il via al match.17:58

Calcio d'inizio di SAMPDORIA-JUVENTUS. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:01

3' Bell'inizio della Samp con la prima azione offensiva portata avanti da Quagliarella, che crossa sul secondo palo per Thorsby. Sponda imprecisa del numero 2 e palla allontanata dalla difesa bianconera.18:04

6' Giropalla prolungato della Juve alla ricerca di un varco nella difesa doriana. Ritmo basso in questo avvio.18:08

9' Cross interessante di Pellegrini dal vertice dell'area di rigore, messo fuori da Yoshida.18:10

12' PILLOLA STATISTICA: Dal 2015 in avanti Sampdoria e Juventus non hanno mai pareggiato in Serie A, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri; nel periodo i liguri hanno perso più partite di Serie A solo contro il Napoli (13). 18:13