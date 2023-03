L’Hellas Verona nell’ultimo match giocato contro lo Spezia, valevole come scontro diretto nella lotta salvezza, ha strappato un pareggio a reti inviolate, mantenendo invariate le distanze in classifica. Nella giornata di venerdì, però, lo Spezia ha battuto l’Inter in casa ed ha allungato a 6 lunghezze sui gialloblu.14:21

Il Monza nelle ultime quattro partite ha alternato vittorie e sconfitte in egual modo, battendo Bologna e Empoli, ma perdendo con Milan e Salernitana, quest’ultima con una scottante sconfitta per 3 a 0. La classifica però sorride alla squadra ospite, che con qualche risultato utile potrà assicurarsi la salvezza in Serie A con largo anticipo, in una stagione giocata fin qui ad alti livelli.14:21