Match di grande importanza per le due squadre che, nonostante i diversi obiettivi, non possono permettersi passi falsi. L'Atalanta, in piena lotta per un posto in Champions League, è reduce da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite e va a caccia della vittoria per tornare in seconda posizione; il Benevento invece ha perso lo spareggio salvezza col Cagliari nello scorso turno e ha bisogno di muovere la classifica per avvicinare il quartultimo posto, al momento distante tre lunghezze.10:14