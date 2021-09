LIVE CAGLIARI - GENOA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Sardegna Arena

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori14:27

Allo stadio Unipol Domus è tutto pronto per Cagliari-Genoa, 3^ giornata di Serie A.14:27

I padroni di casa si presentano a questo appuntamento con un punto racimolato in due gare: un pareggio nella partita inaugurale (2-2 in casa contro lo Spezia) e una sconfitta subita in trasferta a San Siro prima della sosta (Milan 4-1).14:29

Gli ospiti, ancora a secco di punti, hanno incassato 6 goal nelle prime due partite di campionato: 1^ Inter-Genoa 4-0, 2^ Genoa-Napoli 1-2.14:29

CAGLIARI (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Cragno - Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni - Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert - Joao Pedro, Keita. A disposizione: Aresti, Radunovic, Caceres, Bellanova, Altare, Farias, Nandez, Pereiro, Oliva, Lykogiannis, Cavuoti, Pavoletti. All. Leonardo Semplici.14:40

GENOA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Sirigu - Maksimovic, Biraschi, Criscito - Sabelli, Sturaro, Rovella, Touré, Cambiaso - Pandev, Destro. A disposizione: Semper, Marchetti, Vanheusden, Melegoni, Behrami, Vasquez, Ghiglione, Ekuban, Azevedo, Portanova, Kallon, Fares. All. Davide Ballardini.14:40

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite contro il Genoa in campionato, sempre con il punteggio di 0-1: nelle precedenti 12 sfide di Serie A contro i liguri, i sardi avevano mancato il gol solo una volta, ottenendo sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.14:44

Godin e Strootman out per infortunio. In avanti per il Cagliari spazio a Joao Pedro e Keita con Pavoletti che parte dalla panchina.14:45

Il Genoa schiera in attacco Pandev e Destro, rimandato l'esordio dal primo minuto per Caicedo. In difesa gioca Maksimovic.14:47

Dirige l’incontro Luca Pairetto di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Perrotti. Il quarto ufficiale è Miele, mentre al Var ci sono Di Paolo e Camplone.14:54

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Cagliari-Genoa. Primo pallone giocato dai padroni di casa.15:00

3' Lancio in avanti per Joao Pedro, fischiato un fallo ai danni di Criscito. 15:03

3' Intervento ruvido su Joao Pedro commesso da Biraschi, già richiamato dall'arbitro.15:04

4' Keita messo giù da Maksimovic in mezzo al campo. Retroguardia ospite in difficoltà nel contenere i due attaccanti del Cagliari.15:05

5' Gioco già molto spezzettato in questo avvio d'incontro. Punizione per il Genoa affidata a Rovella, Dalbert allontana.15:06