Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Salernitana, gara valida per la 20esima giornata di Serie A.14:18

Allo stadio Maradona di Napoli si sfidano i partenopei di Mazzarri e i granata di Filippo Inzaghi, in un derby che arriva in un momento di criticità per entrambe le squadre.14:18

Il Napoli vive un periodo difficile: dopo la sconfitta per 3-0 a Torino, De Laurentis ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo per qualche giorno. Nella giornata di ieri, però, il Presidente del Napoli ha dato il via libera alla squadra, ma ora si aspetta una risposta sul campo, che dovrà avvenire subito a partire dalla partita odierna.14:18

La Salernitana si presenta al match come fanalino di coda della classifica e dopo la scottante sconfitta rimediata contro la Juventus al 90esimo minuto, dopo una partita di grande spessore giocata dai ragazzi di Inzaghi. Per la squadra granata, strappare dei punti oggi significherebbe molto in chiave salvezza, oltre che dal punto di vista morale per il proseguo della stagione. Inzaghi che comunque dovrà fare i conti con le numerose assenze date da squalificati ed espulsi: Dia, Maggiore, Pirola, Bohinen e Kastanos non parteciperanno alla trasferta del Maradona.14:18

Nel match di andata, quando sulla panchina del Napoli sedeva ancora Rudi Garcia, il risultato finale è stato di 0-2 per gli azzurri, grazie alle reti di Raspadori ed Elmas.14:18

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 4-3-3: Gollini – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Cajuste, Lobotka, Gaetano – Politano, Simeone, Kvaratskhelia.14:18

Mazzarri decide di dare spazio dal primo minuto a Simeone, con Kvaratskhelia e Politano sugli esterni d’attacco. A centrocampo Cajuste e Gaetano si posizioneranno vicino a Lobotka, colui che dovrà far girare la squadra. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre in porta ci sarà Meret.14:19

FORMAZIONI UFFICIALI: la Salernitana si dispone con un 3-5-1-1: Ochoa – Lovato, Gyomber, Fazio – Sambia, Candreva, Legowski, Martegani, Bradaric – Tchaouna – Simy.14:19

Inzaghi ritrova Ochoa tra i pali, con il messicano che verrà difeso dal trio Lovato, Gyomber e Fazio. Sulle fasce ci saranno Sambia e Bradaric, che dovranno spingere in fase offensiva, ma soprattutto aiutare la retroguardia granata. In mezzo al campo ci sarà Legowski, affiancato da Candreva e Martegani. Davanti ci sarà Simy, con Tchaouna libero di svariare alle sue spalle.14:19

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi. In sala VAR ci sarà Di Bello, affiancato da Chiffi nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Marchetti.14:19

Via al derby. Primo possesso per il Napoli.15:02

3' Inizio ragionato del Napoli che fa girare il pallone nella zona di centrocampo, con la Salernitana tutta rinchiusa negli ultimi 40 metri.15:04

6' Prima verticalizzazione del Napoli con Di Lorenzo che però è impreciso nel filtrante di prima intenzione: Ochoa però non si fida e calcia in rimessa laterale.15:07

8' Tentativo di cross dalla corsia mancina da parte di Mario Rui, ma la palla supera Simeone al centro dell'area e termina sul lato opposto; sul pallone arriva Politano che prova a rimetterla al centro di prima intenzione ma la difesa allontana.15:10

9' Di Lorenzo si inserisce in area palla al piede, poi serve un assist al centro dell'area piccola dove Gyomber anticipa tutti e allontana in calcio d'angolo.15:10

9' Sugli sviluppi del corner Juan Jesus riceve al limite dell'area piccola ad altezza secondo palo ma svirgola con il destro, permettendo alla difesa avversaria di spazzare.15:12

12' Gyomber prova da fuori! Il difensore della Salernitana si trova inaspettatamente in fase offensiva e raccoglie un pallone vacante al limite dell'area avversaria, dunque se la sistema sul mancino e calcia ad incrociare: Gollini osserva la palla uscire rispetto al palo di destra.15:14

16' Tchaouna con il sinistro! Candreva serve Tchaouna sulla parte destra dell'area, il quale conclude di prima intenzione con il mancino: tiro interessante ma centrale, blocca Gollini.15:18

17' Kvaratskhelia prova a mettersi in proprio sgasando sulla sinistra, ma il suo cross al centro è preda dei difensori della Salernitana, che allontanano.15:18