Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Bologna 2-0 valida per la 32a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:31

90'+6' Finisce qui! Atalanta-Bologna 2-0.14:27

90'+3' Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dalla destra, Brescianini stacca di testa in area, non trovando lo specchio della porta.14:25

90'+3' Il terzino rossoblù trattiene vistosamente Cuadrado in zona trequarti, ricevendo la prima ammonizione per i suoi.14:24

90'+3' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Juan Miranda.14:24

90'+1' Ndoye riceve in zona laterale vicino all'area di rigore, sposta sulla pressione di Djimsiti e crossa teso al centro: in area non ci arriva nessuno, con la palla che sfila sul fallo laterale opposto.14:23

90' Maldini si defila sulla destra, riceve e protegge dalla pressione di Erlic: il difensore rossoblù esagera con il pressing, commettendo fallo.14:22

90' Ci saranno sei minuti di recupero.14:21

89' Cuadrado mette giù sulla destra, sterza e controsterza su Miranda, subendo un intervento falloso: calcio di punizione laterale per la Dea.14:20

87' Duro colpo di Ruggeri a Dallinga: l'esterno nerazzurro ha colpito involontariamente l'attaccante rossoblù ad altezza tendine d'achille, con quest'ultimo obbligato a ricevere le cure dello staff a bordocampo.14:18

85' 5a sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Matteo Ruggeri.14:16

83' Hien respinge al limite un cross proveniente dalla sinistra, con Freuler che ha tutto il tempo per stopparla di petto e concludere con il destro al volo: palla alta sopra la traversa.14:15

82' Subito guizzo di Maldini: l'ex Monza entra in area dalla sinistra, finta sul mancino e crossa basso verso il centro, con Brescianini che viene anticipato da Erlic.14:13

81' 4a sostituzione Atalanta: esce Ademola Lookman, entra Marco Brescianini.14:12

81' 3a sostituzione Atalanta: esce Raoul Bellanova, entra Juan Cuadrado.14:12

80' 2a sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Daniel Maldini.14:11

80' Il corner battuto da Miranda viene respinto dalla difesa della Dea, poi Lookman commette fallo su Ndoye vicino alla metà campo.14:11

79' Ndoye riceve sulla sinistra, rientra e prova l'imbucata per Dominguez: l'argentino lascia sfilare, trovando la deviazione di un difensore nerazzurro in calcio d'angolo.14:10

77' 5a sostituzione Bologna: esce Nicolò Casale, entra Martin Erlic.14:07

76' Casale si lancia in scivolata per fermare Retegui, ma nello slancio chiede subito il cambio per l'infortunio rimediato in precedenza. Italiano costretto al quinto cambio.14:07

74' Dopo qualche istante di gioco di 10 contro 10, sia Ederson che Casale fanno il loro rientro in campo: entrambi i giocatori sembrano poter continuare.14:06

72' Ederson sfiora di testa sul corner battuto da Lookman, con il brasiliano che resta però a terra insieme a Casale. Ad avere la peggio sembra essere il difensore rossoblù. Entrambi gli staff medici in campo.14:04

71' 4a sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Emil Holm.14:01

71' Lookman mette giù una palla difficile sulla trequarti sinistra, entra in area e fa carambolare contro un avversario: calcio d'angolo per la Dea.14:03

69' Retegui riceve tutto solo a metà campo, si defila sulla pressione di tre giocatori e conquista fallo sul tackle falloso di Pobega: applausi del Gewiss per l'italo-argentino.14:00

67' Brivido per l'Atalanta! Il Bologna batte corto il calcio di punizione, poi Miranda crossa teso verso il primo palo: Toloi colpisce di testa, mandando però sulla nulla di Casale. La palla termina di poco alto sopra la traversa.13:59

66' Il difensore nerazzurro stende sulla destra Dominguez, concedendo un calcio di punizione agli ospiti.13:57

66' 4o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Rafael Tolói.13:57

61' Cambiaghi prova a strappare, puntando nell'uno contro uno Zappacosta sulla destra: l'esterno rossoblù si allunga però la sfera e si porta la falla sul fondo.13:53

61' L'attaccante italo-argentino viene ammonito per aver rallentato la ripresa del gioco, non consegnando la palla agli avversari per la battuta di un calcio di punizione.13:52

60' 3o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Mateo Retegui.13:51

60' Dagli sviluppi di un corner per il Bologna Ndoye viene liberato nuovamente al tiro: conclusione facilmente leggibile da Carnesecchi, che blocca a terra.13:51

59' Miranda prova un cross teso dalla sinistra, con la traiettoria che si trasforma in un tiro: Carnesecchi ci mette il guantone e respinge13:50

59' I nerazzurri perdono palla in uscita, con Carnesecchi che blocca sulla conclusione a giro, ma debole, di Dominguez.13:50

58' Contropiede rossoblù dopo il calcio d'angolo della Dea, con Ndoye che prova un traversone dalla trequarti di destra: Carnesecchi esce e blocca alto, anticipando Dominguez.13:49

57' Rischia il Bologna, con Ravaglia costretto ad uscire in zona trequarti e a colpire di testa sopra Retegui. Casale poi serve il suo portiere che, pressato nuovamente dall'attaccante italo-argentino, mette direttamente in fallo laterale.13:48

54' Ritmi leggermente più bassi in questo avvio di ripresa, con l'Atalanta che - favorita dal doppio vantaggio conquistato nella prima frazione - sembra non aver alcuna fretta di puntare la porta difesa da Ravaglia.13:45

50' Lookman crossa basso dalla sinistra, con Ravaglia che respinge corto centralmente: Freuler anticipa poi Ederson, riuscendo a riconsolidare il possesso.13:42

49' Miranda alza per Ndoye al limite dell'area, con l'esterno svizzero che tocca di prima intenzione per Dominguez: l'argentino conclude con il mancino, trovando la risposta in bagher da parte di Carnesecchi.13:41

47' Italiano decide di cambiare subito le carte in tavola, sostituendo tre dei 11 giocatori iniziali: sono rimasti negli spogliatoi Lucumì, Fabbian e Orsolini, con Casale, Cambaghi e Dominguez al loro posto.13:38

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Bologna.13:36

46' 3a sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Benjamín Domínguez.13:37

46' 2a sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian, entra Nicolò Cambiaghi.13:37

46' 1a sostituzione Bologna: esce Jhon Lucumí, entra Nicolò Casale.13:37

Nel primo tempo Gasperini ha dovuto anche spendere un cambio a causa di un infortunio rimediato da Kolasinac: il difensore, costretto a lasciare il campo in barella, è stato sostituito da Toloi.13:21

Primo tempo quasi a senso unico, con l’Atalanta che chiude con un doppio vantaggio grazie alle reti di Retegui e di Pasalic. Entrambi i gol sono arrivati con cross dalla destra, grazie agli assist di Bellanova, sul primo, e dell’attaccante italo-argentino sul secondo. L’unica vera occasione del Bologna è arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Carnesecchi che – aiutato dal palo – ha detto no alla conclusione dal limite di Ndoye.13:21

45'+5' Fine primo tempo. Atalanta-Bologna 2-0.13:21

45'+4' Altra grande parata di Carnesecchi su un colpo di testa di Orsolini, ma tutto inutile: arriva la segnalazione di offside da parte del numero 7 rossoblù.13:20

45'+3' Bellanova arriva in area sulla destra, rientra sul mancino e crossa: Retegui prova a colpire di testa ma non arriva, con la palla che sfila sul fondo.13:19

45'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.13:17

45' 1a sostituzione Atalanta: esce Sead Kolasinac, entra Rafael Toloi.13:16

45' Applausi dei tifosi della Dea per il difensore bosniaco, costretto ad abbandonare il campo in barella.13:16

44' Subito in campo lo staff medico dell'Atalanta, con Kolasinac che ha chiesto il cambio. Pronto Toloi a bordocampo.13:15

43' Orsolini mette giù sulla destra, punta il fondo e fa sedere Kolasinac, poi crossa forte al centro, non riuscendo a trovare nessuna deviazione. Si ferma però il gioco, perché il difensore nerazzurro ha un problema al ginocchio sinistro.13:14

39' Non è soddisfatto Italiano della prestazione dei suoi, in particolare di quella di Lucumì e di Orsolini. Si scaldano diversi giocatori della panchina del Bologna.13:10

37' Sugli sviluppi del secondo corner c'è una nuova opportunità per Ndoye, ma questa volta l'esterno calcia lontano dallo specchio difeso da Carnesecchi.13:08

36' Carnesecchi salva! Schema del Bologna su punizione, con Freuler che serve Ndoye al limite dell'area: lo svizzero, tutto solo, calcia di prima intenzione con il destro, trovando la respinta col guantone destro di Carnesecchi, con la palla che colpisce poi il palo di sinistra. Sulla respinta, Hien anticipa Orsolini chiudendo in corner e salvando i suoi, venendo abbracciato dal suo portiere.13:09

35' Dal corner per la Dea scaturisce un contropiede per il Bologna: Ndoye si lancia palla al piede, poi cade a terra dopo un contatto con Zappacosta. Calcio di punizione per il Bologna vicino all'area di rigore e seconda ammonizione del match.13:06

34' 2o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Davide Zappacosta.13:05

33' Contropiede dell'Atalanta guidato da Bellanova, che strappa dalla trequarti difensiva a quella offensiva con la palla tra i piedi. L'esterno serve centralmente Retegui, con quest'ultimo che tocca poi per Zappacosta. Il numero 77 prova la conclusione, deviata in calcio d'angolo.13:05

29' Lucumì si complica la vita, tenendo palla e provando un tacco vicino alla linea di fondo. Retegui recupera dunque la sfera e la scarica per Ederson: il centrocampista brasiliano calcia di prima intenzione col destro, mettendo alto sopra la traversa.13:03

27' Il secondo corner battuto da Miranda viene respinto dalla difesa della Dea. Riparte da dietro il Bologna.12:58

26' Il corner battuto da Miranda verso il primo palo viene prolungato da De Silvestri: sul secondo sbuca Orsolini, che prova il mancino al volo, con Zappacosta che chiude nuovamente in calcio d'angolo.12:58

26' De Silvestri riceve sul fondo di destra, poi crossa trovando la deviazione in corner di Ederson: sulla bandierina va Miranda.12:57

21' GOL! ATALANTA-Bologna 2-0! Rete di Pasalic! Retegui combatte sulla destra, proteggendo la sfera da Lucumì, arriva sul fondo e crossa al centro: sul dischetto c'è tutto solo Pasalic, che con il piattone sinistro batte al volo Ravaglia verso il palo di sinistra.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic12:53

20' Lookman perde palla sugli sviluppi della punizione battuta corta, con il Bologna che parte subito in contropiede grazie alla velocità di Ndoye. L'ala rossoblù rallenta poi la sua corsa e allarga per Orsolini, con quest'ultimo che viene raddoppiato e perde il possesso del pallone.12:51

19' Freuler affonda il tackle alle spalle di Ederson, commettendo fallo e chiedendo subito scusa all'avversario: punizione per la Dea in zona trequarti di sinistra.12:50

17' Il Bologna prova ad uscire con l'impostazione dal basso, con Ndoye che si sfila nella propria trequarti per ricevere: il passaggio di Ravaglia è però leggermente impreciso e l'esterno svizzero non riesce a stopparla, mettendo in rimessa laterale.12:48

14' Il corner battuto da Lookman viene respinto al limite da Lucumì, con Ederson che poi spende fallo per fermare un possibile contropiede guidato da Ndoye.12:45

13' Bellanova trova ancora spazio sulla destra, crossa verso il centro con Lucumì che non si accorge di essere solo: il difensore rossoblù respinge di testa in calcio d'angolo.12:44

10' Contropiede veloce dell'Atalanta guidato da Ederson. Il centrocampista brasiliano allarga per Zappacosta, con quest'ultimo che serve dentro col mancino. Lookman prova una cosa a metà via tra un passaggio al centro e un tiro, con Miranda che ci mette una pezza e allontana, anticipando Pasalic.12:42

9' Rimessa laterale dalla destra per la Dea, con Retegui che si isola in zona bandierina: l'attaccante italo-argentino prova a crossare, ma in area non c'è nessun compagno e la palla arriva lentamente a Ravaglia.12:40

8' Prova Lucumì di testa! La punizione battuta da Miranda dalla zona trequarti di destra arriva in zona dischetto del rigore, dove Lucumì prova la girata di testa: palla fuori di poco rispetto al palo di sinistra.12:39

7' Ndoye riceve in zona trequarti, si gira in un fazzoletto saltando Hien e punta la porta: il difensore nerazzurro è costretto a commettere fallo, ricevendo la prima ammonizione del match.12:38

7' 1o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Isak Hien.12:37

3' GOL! ATALANTA-Bologna 1-0! Rete di Retegui! Bellanova corre fortissimo sulla trequarti di destra palla al piede, con nessuno a contrastarlo: il numero 16 crossa poi basso verso il primo palo, con Retegui che anticipa Beukema e infila all'angolino basso di destra.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui12:35

2' Tentativo di verticalizzazione di Fabbian per Ndoye: la palla sfila, ma il numero 11 non può arrivare. Blocca Carnesecchi in uscita.12:34

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Ayroldi. In sala VAR, infine, ci saranno Paterna e Chiffi.11:47

Italiano non avrà invece a disposizione Skorupski e Ferguson, entrambi infortunati. Tra i pali va dunque Ravaglia, con De Silvestri e Miranda ai lati di Beukema e Lucumì. In mediana spazio ad Pobega e Freuler, mentre in zona trequarti ci saranno Orsolini, Fabbian e Ndoye. Davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro.11:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna sceglie un 4-2-3-1: Ravaglia – De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda – Pobega, Freuler – Orsolini, Fabbian, Ndoye – Dallinga.11:36

Gasperini deve rinunciare a De Ketelaere (out per infortunio), con Pasalic e Lookman alle spalle dell’unica punta Retegui. A centrocampo ci saranno de Roon ed Ederson, mentre sulle fasce ecco Bellanova e Zappacosta. In difesa il terzetto composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac di fronte a Carnesecchi.11:35

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con un 3-4-2-1: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta – Pasalic, Lookman – Retegui.11:35

Atalanta e Bologna si sfideranno per la 108a volta in Serie A: il bilancio è favorevole ai rossoblù, con 40 successi a 38 e con 29 pareggi a completare il quadro. Gli emiliani, inoltre, hanno vinto ciascuna delle ultime due trasferte a Bergamo in campionato e potrebbero conquistare tre successi esterni di fila contro la Dea nel torneo per la prima volta nella loro storia.11:17

I rossoblù, al contrario, hanno perso soltanto una gara di Serie A nel 2025, con otto successi e cinque pareggi nel periodo. La formazione di Italiano, inoltre, potrebbe ottenere tre vittorie consecutive in trasferta in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo 2024, con uno di questi che arrivò proprio al Gewiss Stadium (2-1 in quel caso, con Thiago Motta in panchina).11:16

I bergamaschi arrivano al match in una situazione di difficoltà: la formazione nerazzurra ha infatti perso ciascuna delle ultime tre partite di campionato e, sotto la guida di Gasperini, non è mai arrivata a quattro. L’ultimo precedente con quattro ko di fila risale infatti al periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016 con Edoardo Reja in panchina.11:16

Ad aprire la domenica della 32a giornata di Serie A è il big match tra l’Atalanta di Gianpiero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica ma devono fare attenzione anche alle loro spalle, con Lazio e Roma – che si sfideranno questa sera – in agguato per accaparrarsi un posto per la prossima Champions League.11:16

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Bologna, gara valida per la 32a giornata di Serie A.11:16

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp