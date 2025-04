Atalanta-Bologna 2-0 pagelle: Retegui fa tutto ma attacca Gasperini. Lucumi-Beukema mettono a rischio la Champions

Retegui fa tutto con gol, assist e palle riconquistate. Bene Bellanova (assist per l'italo-argentino). Sorpresa Pasalic che non segnava da 5 mesi

Prima vittoria del 2025 per l’Atalanta tra le mura amiche. Al Gewiss Stadium torna a sorridere Gasperini con la sua band (112 giorno dopo l’ultimo successo interno): è festa dopo il 2-0 inflitto al Bologna nello scontro diretto valido per l’ingresso in Champions. Partenza sprint per la Dea, mai così bene da 7 mesi, con una rete di Retegui dopo 3′ di gioco: Bellanova, tutto libero sulla fascia destra, guadagna metri in profondità fino a servire un assist per l’attaccante italo-argentino che fa tap-in inserendosi alle spalle di Lucumi e Beukema. Al 21′, il bomber nerazzurro si rende ancora protagonista ma con un assist: ruba il pallone a Lucumi – sulla fascia destra – e fa partire un cross per Pasalic che tutto libero in area di rigore realizza la rete del raddoppio.

Prova a cambiare le carte in tavola Italiano, dal 45′ in poi, ma i rossoblù non riescono minimamente a sovvertire le sorti di un match già compromesso e tutto a senso unico per la Dea: l’Atalanta sale al terzo posto in classifica con 61 punti. Il Bologna invece, dopo una striscia di 7 risultati utili di fila, scende al quinto posto a quota 57 punti in Serie A. Si segnala, inoltre, l’infortunio di Kolasinac al 44′, per problemi al ginocchio, e lo sfogo di Retegui nel finale nei confronti di Gasperini, dopo essere stato sostituito all’ 80′, con tanto di proteste ed occhiatacce.

Atalanta-Bologna, la chiave tattica

Atalanta in campo con il 3-4-2-1. Gasperini deve rinunciare a De Ketelaere (out per infortunio), con Pasalic e Lookman alle spalle dell’unica punta Retegui. A centrocampo De Roon ed Ederson, mentre sulle fasce Bellanova e Zappacosta. In difesa il terzetto composto da Djimsiti, Hien e Kolasinac di fronte a Carnesecchi.

Bologna in campo con il 4-2-3-1. Italiano senza Skorupski e Ferguson, entrambi infortunati. Tra i pali va dunque Ravaglia, con De Silvestri e Miranda ai lati di Beukema e Lucumì. In mediana spazio ad Pobega e Freuler, mentre in zona trequarti Orsolini, Fabbian e Ndoye. Davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro.

I rossoblù commettono due gravi errori in fase difensiva in avvio di gara: al 3′ sia Lucumi che Beukema si fanno anticipare sul primo palo da Retegui e al 21′ non coprono al centro dell’area di rigore, lasciando tutto libero Pasalic per la rete del raddoppio. Al termine dei primi 45′ di gioco, Italiano decide di cambiare subito le carte in tavola, sostituendo tre dei 11 giocatori iniziali: sono rimasti negli spogliatoi Lucumì, Fabbian e Orsolini, con Casale, Cambaghi e Dominguez al loro posto

Atalanta-Bologna, la Dea torna in vantaggio già nei primi minuti

Bastano 3′ di gioco all’Atalanta per sbloccare la sfida contro il Bologna. Una rete di Mateo Retegui, su assist di Bellanova, sfata un tabù durato ben 7 mesi: era dal 21 settembre 2024 che la Dea non riusciva a segnare un gol nei minuti iniziali di un match. La rete segnata dal bomber 25enne, inoltre, risulta il gol più rapido segnato in Serie A dall’attaccante della Nazionale italiana.

Kolasinac infortunato: trauma distorsivo al ginocchio

Pochi attimi prima della fine del primo tempo, il difensore bosniaco della Dea è costretto ad uscire per infortunio. Trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Sead Kolasinac: secondo la prima diagnosi, le condizioni del giocatore verranno valutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero.

I top e flop dell’Atalanta

Retegui 8. Sblocca la gara dopo 3′ di gioco, con un tap-in su cross di Bellanova, e fa anche nascere l’azione del raddoppio: al 21′ – sulla destra – conquista palla a Lucumi e pesca l’inserimento di Pasalic in area di rigore.

Sblocca la gara dopo 3′ di gioco, con un tap-in su cross di Bellanova, e fa anche nascere l’azione del raddoppio: al 21′ – sulla destra – conquista palla a Lucumi e pesca l’inserimento di Pasalic in area di rigore. Pasalic 7.5. Al 21′ sfrutta un assist di Retegui e realizza la rete del raddoppio con un sinistro al volo: tutto libero al centro dell’area, è abile a battere Ravaglia da posizione ravvicinata.

Al 21′ sfrutta un assist di Retegui e realizza la rete del raddoppio con un sinistro al volo: tutto libero al centro dell’area, è abile a battere Ravaglia da posizione ravvicinata. Bellanova 7. Serve in avvio di gara un cross che si trasforma in assist per Retegui.

Serve in avvio di gara un cross che si trasforma in assist per Retegui. Carnesecchi 6.5. Salva su un tiro angolato di Ndoye al 34′: nonostante una notevole ostruzione di visuale, ostacolata da Dallinga, il portiere della Dea riesce a deviare in parata il pallone sul palo.

I top e flop del Bologna

Ndoye 6.5. Su un tiro dal limite dell’area, al 34′, colpisce un palo dopo una deviazione provvidenziale di Carnesecchi.

Su un tiro dal limite dell’area, al 34′, colpisce un palo dopo una deviazione provvidenziale di Carnesecchi. Beukema 4.5. Al 3′ si fa anticipare da Retegui che fa tap-in su un cross di Bellanova. Al 21′ si fa cogliere completamente impreparato sull’inserimento in area di Pasalic che raddoppia.

Al 3′ si fa anticipare da Retegui che fa tap-in su un cross di Bellanova. Al 21′ si fa cogliere completamente impreparato sull’inserimento in area di Pasalic che raddoppia. Lucumi 4. Al 21′ si fa rubare sulla fascia il pallone da Retegui che mette un cross al centro dell’area per Pasalic nella rete del raddoppio della Dea. Colpevole anche sulla prima rete subita: non chiude sul primo palo l’inserimento di Retegui che fa tap-in su un cross di Bellanova. Bocciato da Italiano dopo i primi 45′.

