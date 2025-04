Atalanta, Gasperini: pasticcio sui cambi e attacco a Marocchi, la bordata in diretta tv

Il tecnico della Dea perde le staffe: commette un pasticcio sui cambi e nel post gara attacca furiosamente l'ex calciatore Marocchi in diretta a Sky

Dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, Gian Piero Gasperini ci è ricascato ancora. Nel post di Atalanta-Lazio, il tecnico dei bergamaschi ha risposto in maniera accesa ad una domanda in diretta su Sky Sport. La Dea, battuta anche dai biancocelesti al Gewiss Stadium, vede ora complicarsi ancor di più la corsa alla Champions League, dopo aver detto addio al sogno scudetto. Ad amareggiare ancor di più la domenica, per il tecnico della Dea, c’è anche una gaffe clamorosa sui cambi operati nel corso della sfida contro Baroni.

Lite tra Gasperini e Marocchi in diretta a SkySport

Al termine della gara, il tecnico nerazzurro è stato interpellato da Giancarlo Marocchi sulla possibilità che il calo di rendimento della squadra sia legato all’annuncio di non voler più prolungare il contratto, in scadenza nel 2026. La reazione di Gasperini è stata immediata: “Questa è una stupidata Giancarlo”, ha replicato secco. Ha poi aggiunto: “Voi guardate troppo al risultato e poi dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 a Empoli e poi 4-0 in casa della Juve.”

Marocchi ha infine ribattuto: “Qui non guardiamo al risultato ed è evidente che la vittoria con la Juve è stata un’illusione”, provocando a quel punto un’ulteriore risposta del tecnico: “Questo è solo un alibi che allontana da quello che è il campo e il gioco del calcio.”

Secondo Gasperini l’annuncio dell’addio non ha influito

Il tecnico della Dea ci ha poi tenuto a ricordare come anche l’anno precedente il rinnovo fosse arrivato in ritardo, senza che però avesse condizionato negativamente la stagione: “L’anno scorso il contratto l’ho firmato a metà agosto, dopo la prima di campionato, nel frattempo abbiamo vinto l’Europa League e siamo andati in Champions League e tutto il resto.”

Caos sostituzioni: Lookman fuori per errore

Durante la sfida contro la Lazio, Gasperini è stato poi protagonista di un clamoroso equivoco che ha condizionato i cambi effettuati dall’Atalanta. Al 74′, il tecnico ha deciso di rivoluzionare l’attacco, inserendo Maldini e De Ketelaere. Tuttavia, tra i giocatori usciti c’è stato anche Ademola Lookman, che non era previsto dovesse lasciare il campo.

Il tecnico ha spiegato così l’accaduto: “Doveva uscire Ederson, abbiamo sbagliato i numeri, si vede che non era giornata… Abbiamo fatto un errore noi, ma non siamo riusciti a intervenire prima che uscisse Lookman.”

Secondo la ricostruzione di Sky, l’equivoco è nato da un malinteso tra i nomi: “Ede” (abbreviazione per Ederson) è stato confuso con “Ade” (inizio del nome di Ademola). Un errore che dunque ha privato l’Atalanta di uno dei giocatori più incisivi proprio nel momento in cui bisognava spingere per trovare il pareggio.

Crisi al Gewiss: l’Atalanta non vince in casa da dicembre

Il Gewiss Stadium sembra stregato. Con la sconfitta per 1-0 contro la Lazio (rete decisiva di Isaksen), la squadra di Gasperini non riesce più a fare bottino pieno tra le mura amiche dalla fine del 2024. Infatti, l’ultima vittoria casalinga risale al 22 dicembre contro l’Empoli.

Ad oggi, con le rivali per la zona Champions che si avvicinano – Bologna, Juventus, Roma e Lazio – l’Atalanta deve ritrovare la lucidità e i risultati, per non vedere vanificati gli sforzi di una stagione che sembrava lanciata verso traguardi ben più prestigiosi.