Atalanta, Gasperini contro tutti: litiga con Cuadrado e sostituisce Lookman e Retegui che escono prima. Bufera

Scintillte tra il tecnico nerazzurro e i suoi giocatori durante il match con la Lazio, perso per un gol di Isaksen. Soprattutto il nigeriano non ha digerito il cambio nel finale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’Atalanta non sa più vincere, affonda anche contro la Lazio e ora vede in discussione persino il piazzamento in Champions League. In poche settimane i nerazzurri sono passati dal sogno Scudetto all’incubo del flop su tutti i fronti e nel frattempo si sono riaccese le scintille tra Gasperini e diversi big nerazzurri. Se prima del match il tecnico nerazzurro aveva litigato coi giornalisti, infatti, nel corso dei 90′ contro la squadra di Baroni sono volati strali con Cuadrado, Lookman e Retegui. E gli stessi tifosi atalantini cominciano a essere stufi degli atteggiamenti sopra le righe del tecnico, oltre che dei suoi cambi cervellotici.

Atalanta-Lazio, il rimprovero di Gasperini a Cuadrado

Il primo “caso” al termine del primo tempo, in cui l’Atalanta non aveva certamente brillato. Come riferito dal bordocampista DAZN al momento del rientro delle due squadre negli spogliatoi, c’è stato un vistoso battibecco tra Gasperini e Cuadrado. Il tecnico ha fatto diversi rimproveri al colombiano nel corso della prima frazione, al 42′ Cuadrado ha risposto. Nervi tesi poi prima di rientrare nel ventre dello stadio. Ecco il racconto dell’inviato: “C’è stato un confronto acceso tra Gasperini e Cuadrado nel finale del primo tempo in relazione ad alcuni movimenti che Gasperini non vedeva eseguire al colombiano e a Bellanova in connessione. Toni piuttosto accesi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gasp ordina il cambio, Lookman e Retegui escono prima

Il secondo episodio controverso a circa un quarto d’ora dal termine, con l’Atalanta già sotto per effetto della rete di Isaksen a inizio ripresa. Gasp, ha sorpresa, ha ordinato il doppio cambio simultaneo, indicando a Lookman e Retegui la via della panchina: al loro posto Samardzic e Maldini. I due, soprattutto il nigeriano, non l’hanno presa bene. Ancor prima rispetto al definitivo via libera dell’allenatore, hanno preso la strada dell’uscita prima di un corner a favore della Lazio, facendo imbufalire Gasperini. Lookman, in particolare, è apparso arrabbiatissimo. Ed è superfluo ricordare i precedenti trascorsi burrascosi tra lui e l’allenatore.

Tifosi dell’Atalanta contro Gasperini: sul web l’invito ad andarsene

Oltre che con diversi big della sua squadra, l’allenatore sembra aver spezzato il cordone che lo lega anche al pubblico atalantino. O almeno, a una fetta consistente della tifoseria nerazzurra. I nervi a fior di pelle e – soprattutto – le scelte sbagliate in diverse partite hanno incrinato il rapporto tra il tecnico delle ultime nove stagioni e il suo pubblico. Tanto che sul web sono comparsi diversi messaggi furenti, che invitano Gasperini a “togliere il disturbo” e addirittura a rassegnare le dimissioni prima del definitivo sfacelo. Dopo i tre ko consecutivi, il rischio di veder sfumare la qualificazione in Champions è forte. E che sia colpa del Gasp, cominciano a sospettarlo in tanti.