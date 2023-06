Atalanta, Gasperini parla di futuro: “Ho un contratto”

Il tecnico bergamasco alla vigilia della gara con il Monza allontana le voci di un futuro lontano da Bergamo

03-06-2023 14:44

Gian Piero Gasperini sarà ancora sulla panchina dell’Atalanta l’anno prossimo? “Domani abbiamo il Monza, giochiamo quella gara che è molto più importante. Io ho un contratto, anche la scorsa estate c’erano visioni diverse, ma se sono qui vuol dire che mi sono impegnato al massimo, spero che basti”. E ancora: “Non si è mai parlato di futuro come prossimo anno, squadra, mercato. C’è sempre stato un rapporto molto stretto, poi c’è il calcio di mezzo, verrà affrontato tutto dopodomani. Io ho un contratto”.

Alcune parole pure sul Papu Gomez: “Il tempo cura tutto. Spero di abbracciarlo presto, non è stato bello come è andato via da Bergamo. Sarebbe stato bello un saluto come è stato per Ilicic. Ci sarà occasione sicuramente, un’ovazione totale”.