Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 13 Maggio 2024 ore 18:30

Le scelte di Cannavaro: Samardzic e Success supporteranno Lucca, mentre Pajero giocherà in mediana al fianco di Walace. In difesa confermato Bijol al centro.17:46

Le scelte di Gotti: si gioca con il 4-2-3-1 e con Dorgu e Almqvist sulle fasce. Al centro spazio a Rafia alle spalle di Krstovic, mentre in mediana c'è Blin al fianco di Ramadani.17:45

Il Lecce arriva dall'1-1 con il Cagliari, mentre l'Udinese è reduce dal pareggio interno, sempre per 1-1, con il Napoli.17:42

Benvenuti alla diretta di Lecce-Udinese, match valevole per la 36a giornata di Serie A.17:42

Dove si gioca la partita: Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori17:42

PREPARTITA

Lecce - Udinese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 maggio alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Udinese sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Udinese si trova 18° in classifica con 30 punti (frutto di 4 vittorie, 18 pareggi e 13 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 32 gol e ne ha subiti 50; l'Udinese ha segnato 33 gol e ne ha subiti 52.

La partita di andata Udinese - Lecce si è giocata il 23 ottobre 2023 e si è conclusa 1-1.

In casa il Lecce ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Monza e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Napoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 1-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è Nikola Krstovic con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Cannavaro è Lorenzo Lucca con 7 gol.

Lecce e Udinese si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 11 volte, l'Udinese ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Lecce-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A (2V, 2N), dopo che aveva perso cinque dei sei precedenti match contro i friulani nel torneo (1V).

Dopo l’1-1 nella gara d’andata dello scorso 23 ottobre, Lecce e Udinese potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta.

Un solo pareggio in 15 sfide tra Lecce e Udinese in casa dei salentini in Serie A: 2-2 il 19 ottobre 2008, completano otto vittorie dei pugliesi e sei successi dei friulani.

Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette partite di campionato (3V, 3N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 6 aprile.

Solo la Salernitana (nove) ha guadagnato meno punti dell’Udinese (13 in 15 match) contro squadre attualmente nella seconda parte della classifica in Serie A.

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (18), solo una volta nella loro storia, i friulani hanno registrato più pareggi in un singolo torneo di Serie A (20 nel 1982/83). Più in generale, l’ultima formazione che ha ottenuto più segni “X” in una singola stagione di Serie A è stata la Lazio nel 1990/91 (19).

Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti con gol segnati negli ultimi 20 minuti di gioco in questo campionato (Lecce, 16) e quella che invece ha perso più punti con reti subite nello stesso periodo di gioco (Udinese, 18).

L’Udinese è la squadra che ha subito il maggior numero di gol di testa nella Serie A 2023/24 (14); più nel dettaglio, quattro delle ultime cinque reti concesse dai friulani sono arrivate con questo fondamentale.

Nikola Krstovic ha preso parte ad un gol in ciascuna delle sue ultime tre partite in campionato (assist contro il Sassuolo e una rete sia contro il Monza che contro il Cagliari); il classe 2000 potrebbe essere coinvolto in almeno un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A.

Lorenzo Lucca ha realizzato un solo gol nelle ultime 16 partite di campionato, dopo aver segnato sei reti nelle sue precedenti 12 gare di Serie A. In più, soltanto due delle sue sette marcature nella competizione sono arrivate in trasferta: contro il Monza il 29 ottobre e contro la Lazio l’11 marzo (suo ultimo gol nel torneo).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Udinese Partite giocate 35 35 Numero di partite vinte 8 4 Numero di partite perse 14 13 Numero di partite pareggiate 13 18 Gol totali segnati 32 33 Gol totali subiti 50 52 Media gol subiti per partita 1.4 1.5 Percentuale possesso palla 44.4 38.9 Numero totale di passaggi 12468 11039 Numero totale di passaggi riusciti 9751 8575 Numero di tiri nello specchio per partita 148 129 Percentuale di tiri in porta 42.2 42.3 Numero totale di cross 607 510 Numero medio di cross riusciti 155 145 Duelli per partita vinti 1780 1734 Duelli per partita persi 1849 1701 Corner subiti 178 228 Corner guadagnati 161 151 Numero di punizioni a favore 444 385 Numero di punizioni concesse 468 458 Tackle totali 555 532 Percentuale di successo nei tackle 62.0 64.1 Fuorigiochi totali 53 54 Numero totale di cartellini gialli 83 84 Numero totale di cartellini rossi 5 5

