Nella Fiorentina spicca l'assenza di Arthur, in panchina per far spazio in mediana alla coppia più muscolare Mandragora e Duncan. In difesa scelto Ranieri invece di Milenkovic, mentre in attacco Beltran agirà da prima punta con Ikoné e Brekalo sulle fasce e Bonaventura trequartista. Nell'Udinese sembra risolto il caso Samardzic e aspettando sviluppi di mercato torna in campo dal primo minuto. Pereyra invece agirà dietro l'unica punta Lucca. Conferma per Okoye in porta, in difesa con Perez ci sono Ferreira e Kristensen.17:29