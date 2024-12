Vince l'Atalanta a Cagliari in una partita molto combattuta, specie da parte dei padroni di casa che hanno dovuto fare i conti con uno straordinario Carnesecchi, costretto almeno 5 volte a grandi parate. Gasperini nel secondo tempo cambia tutto l'assetto offensivo, dentro Samardzic e Zaniolo, dai quali nasce l'azione del gol.

Dieci vittorie consecutive dell'Atalanta in Serie A, record assoluto a Bergamo. La squadra di Gasperini con questa vittoria consolida il primo posto e allunga a +5 sul Napoli, impegnato nel pomeriggio contro l'Udinese. Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari - dopo quella contro la Fiorentina - che si ferma in classifica a 14 punti, solo 2 di distanza dalla zona retrocessione.

Il Cagliari torna in campo martedì per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus, poi in campionato ci sarà la sfida contro il Venezia. L'Atalanta affronterà il Cesena in Coppa Italia prima della partita contro l'Empoli.