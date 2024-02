Recupero della giornata numero 21 di campionato, al Dall'Ara il Bologna di Thiago Motta ospita la Fiorentina di Italiano: derby dell'Appennino che vede protagoniste due formazioni in lotta per la zona Europa.17:19

39 i punti perla squadra di casa, forse la piú grande sorpresa di questo campionato, 37 per i viola, tornati alla vittoria nell'ultimo turno dopo le tre sconfitte consecutive.17:20

Thiago Motta con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee; Kristensen sulla sinistra, Ravaglia in porta. Non ce la fa Calafiori, al suo posto Lucumì.18:23

Italiano dá fiducia a Belotti, Bonaventura alle sue spalle con Ikoné e Nico Gonzalez sulle fasce. Torna Arthur in regia, Ranieri prende il posto dello squalificato Martinez Quarta.18:24

Che rischio per Lucumi, che quasi perde il pallone sul pressing di Belotti. Bologna che costruisce sempre dal basso.19:03

Pressing invece molto alto della Fiorentina, in primis del Gallo Belotti.19:04

Bonaventura lancia Ikoné, l'esterno entra in area ma non riesce a servire Belotti sul primo palo.19:06

ZIRKZEE! Cross di Saelemaekers, la punta da due passi non trova il tacco vincente!19:10

Squadre che non stanno deludendo, ci si aspettavano occasioni e stanno arrivando.19:11

ORSOLINI! Batti e ribatti in campo, l'ala rientra e con il sinistro prova la conclusione a giro: palla di poco a lato.19:12

Bastano 12 minuti per rompere l'equilibrio della partita, grande apertura di Ferguson per il suo numero 7, ma che conclusione sul secondo palo dell'esterno.19:14

Mischia in area del Bologna, alla fine Chiffi fischia il fallo in attacco di Ranieri.19:17

17'

Check del VAR per un eventuale tocco di mano in area precedente al fallo di Ranieri: alla fine si riparte con la punizione per il Bologna.19:19