Nella formazione del duo Zaffaroni-Bocchetti non ha recuperato Lasagna, fuori dai convocati. Con lui anche Doig è indisponibile per noie fisiche. In attacco scelto ancora Djuric, supportato da Ngonge, reduce dal gol e dalla bella prestazione al Via del Mare, e Verdi. Sulle fasce ci saranno Faraoni e Lazovic con in mezzo al campo Tameze e Abildgaard. Nel terzetto difensivo davanti a Montipò ci sarà Hien al centro con ai suoi lati Dawidowicz e Magnani. 11:47