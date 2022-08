DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Salernitana - Roma?

La gara tra Salernitana e Roma si giocherà domenica 14 agosto 2022 alle ore 20:45

L'arbitro del match sarà Simone Sozza

L'arbitro al VAR del match Salernitana - Roma sarà Gianluca Aureliano

La partita si gioca a Salerno

Stadio Arechi

PREPARTITA

Salernitana - Roma è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 agosto alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno.

Arbitro di Salernitana - Roma sarà Simone Sozza coadiuvato da Dario Cecconi e Filippo Bercigli. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Lo scorso anno la Salernitana si è piazzata 17° con 31 punti in Serie A mentre la Roma si è piazzata 6° con 63 punti in Serie A qualificandosi per l'Europa League 2022/2023 .

Salernitana-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque; nei sei precedenti nel massimo torneo, i campani invece hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi.

La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A; dopo una vittoria in casa contro la Lazio, nel 1947, i granata hanno perso contro la Roma nel 1998 e contro il Bologna nel 2021.

Escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma non perde all’esordio in Serie A dal 2011 (vs Cagliari): sei vittorie e tre pareggi da allora – nel periodo, i giallorossi hanno anche mantenuto cinque volte la porta inviolata.

Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A; sconfitta del Livorno contro la Roma nel 2013 e del Crotone, contro Bologna e Milan, nel 2016 e nel 2017.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta dello scorso campionato: 3-0 contro il Torino; i giallorossi non ottengono due successi esterni consecutivi da agosto 2020, contro Torino e Juventus.

José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021.

Erik Botheim è stato il più giovane giocatore con almeno 10 reti all’attivo nell’Eliteserien norvegese 2021/22 (15 reti in 30 presenze per il classe 2000 ex Bodø/Glimt).

La Salernitana è una delle tre squadre, con Genoa e Udinese, contro cui il nuovo acquisto della Roma, Paulo Dybala, ha realizzato due gol nello scorso campionato. Dal 2015/16 - sua prima stagione con la Juventus - Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A.

Il primo gol di Tammy Abraham in Serie A è arrivato contro la Salernitana, il 29 agosto 2021, allo stadio Arechi; soltanto Ciro Immobile ha segnato più reti (15) rispetto all’attaccante inglese (11) nelle gare in trasferta della scorsa stagione nel torneo.

José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja Matic ha collezionato più presenze (118) in carriera in Premier League. Inoltre, Matic è il 2° centrocampista che ha giocato più partite (118) con José Mourinho allenatore nei maggiori cinque maggiori campionati europei, dopo Frank Lampard (140).

