Punizione direttamente in porta battuta da Miranda, devia Mazzitelli in barriera17:03

Partita ricca di intensità al Sinigaglia! Il Como sblocca subito l'equilibrio con il cross di Cutrone deviato in porta da Casale, doccia fredda per il Bologna che fatica a rialzare la testa. Poche idee per la squadra di Italiano, sono invece i padroni di casa a sfiorare il raddoppio in due occasioni sempre con Cutrone. Per i rossoblù solo un tiro dal limite fuori di poco di Orsolini, nel Como Fadera e Nico Paz tra i migliori15:55