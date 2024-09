Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Venezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:59

90'+5' FISCHIO FINALE: MILAN-VENEZIA 4-0. Prima vittoria in campionato per i rossoneri.22:43

90'+3' Joronen sbaglia il rinvio e il pallone si perde in fallo laterale.22:41

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:39

89' Quinta sostituzione per il Venezia. Richiamato in panchina Francesco Zampano, minuti per Franco Carboni.22:37

88' Corner a uscire di Chuckwueze spizzato da Loftus-Cheek. Il pallone finisce nella zona di Pavlovic, che viene però anticipato da Idzes.22:36

85' Ultimi minuti di gestione della squadra di Fonseca.22:33

82' Giropalla prolungato del Milan. Il Venezia non riesce a uscire.22:30

79' Quarta sostituzione per il Venezia. Joel Pohjanpalo lascia spazio ad Antonio Raimondo.22:28

79' Terza sostituzione per il Venezia. Finisce la partita di Gianluca Busio, al suo posto Magnus Andersen.22:27

79' Seconda sostituzione per il Milan. Esce Youssouf Fofana, entra Kevin Zeroli.22:26

79' Quarta sostituzione per il Milan. Fuori Christian Pulišić, dentro Samuel Chukwueze.22:26

77' Loftus-Cheek riceve al limite dell'area da Pulisic, controlla e calcia, ma alza troppo la conclusione, che viene però deviata e finisce in corner.22:24

74' Terza sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Tammy Abraham, minuti per Yunus Musah.22:22

73' ESPULSO Hans Nicolussi Caviglia per somma di ammonizioni. Secondo giallo arrivato in seguito al brutto intervento su Loftus-Cheek.22:22

73' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Cross dalla destra di Candela respinto male da Emerson Royal. Il pallone finisce nella zona di Busio che involontariamente serve Zampano, bravo a battere Maignan calciando di prima intenzione. Dopo l'on-field review, però, Di Marco annulla per un fallo di Nicolussi Caviglia su Loftus-Cheek.22:21

70' Intervento in ritardo si Morata su Svoboda. Calcio di punizione per il Venezia.22:17

67' AMMONITO Hans Nicolussi Caviglia per un intervento duro su Fofana.22:14

64' Seconda sostituzione per il Venezia. Gaetano Oristanio lascia spazio a John Yeboah.22:13

64' Prima sostituzione per il Venezia. Finisce la partita di Alfred Duncan, al suo posto Issa Doumbia.22:12

64' Seconda sostituzione per il Milan. Esce Rafael Leão, entra Álvaro Morata.22:12

63' Prima sostituzione per il Milan. Fuori Tijjani Reijnders, dentro Noah Okafor.22:11

61' Pronti due cambi nel Milan.22:09

58' Azione insistita del Venezia, con Zampano che riceve rientrando sul destro e crossa forte sul secondo palo, dove Theo Hernandez anticipa Oristanio.22:06

55' Zampano imbuca per Busio, che dal fondo riesce a scaricare all'indietro per Duncan, la cui conclusione di prima finisce altissima.22:03

52' Leao riceve sulla sinistra e crossa in mezzo per Gabbia, che anticipa Idzes e gira verso la porta di Joronen, il quale allunga la traiettoria in corner.22:00

49' JORONEN SALVA SU LEAO! Loftus-Cheek recupera palla a centrocampo e verticalizza immediatamente per il portoghese, che controlla e calcia a incrociare dall'interno dell'area. Joronen mantiene la posizione e riesce a opporsi.21:57

47' Candela ruba palla a Leao, arriva al limite dell'area e calcia a incrociare. Conclusione altissima.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Venezia. Nessuna sostituzione all'intervallo.21:53

Dopo un primo tempo dominato, il Milan potrà permettersi di gestire la ripresa e Fonseca avrà la possibilità di far rifiatare i suoi in vista dell'impegno di martedì sera contro il Liverpool in Champions League. Dovrà fare il possibile per rientrare in partita, invece, il Venezia, con Di Francesco che potrebbe attuare più di un cambio per invertire la rotta del match.22:49

Quattro gol in 29 minuti per il Milan, che passa subito in vantaggio, al 2', con il tiro-cross di Theo Hernandez (su assist di Leao) che batte un non perfetto Joronen. La squadra di Fonseca trova il raddoppio al 16' con il corner di Pulisic deviato in porta da Fofana, mentre nove minuti più tardi è lo stesso statunitense a trasformare il calcio di rigore guadagnato da Abraham, atterrato da Joronen. Passano altri quattro minuti e stavolta è proprio Abraham a segnare dal dischetto, dopo il penalty assegnato da Di Marco per fallo di Schingtienne su Leao.22:48

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-VENEZIA 4-0. Rossoneri nettamente avanti sugli arancioneroverdi all'intervallo.21:35

45'+3' Ritmo più basso in questo finale di primo tempo.21:35

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

45' PILLOLA STATISTICA: Il Milan ha segnato quattro gol nel corso dei primi 30 minuti di un match di Serie A per la prima volta dal 19 ottobre 1958, contro l'Alessandria (Schiaffino, doppietta di Danova e Altafini in quel caso).21:32

42' Oristanio riceve sulla trequarti da Nicolussi Caviglia, sterza sul sinistro saltando Pavlovic e calcia dal limite dell'area. Conclusione centrale, bloccata da Maignan.21:29

41' Si riprende ora a giocare.21:27

40' Theo Hernandez resta a terra dopo aver subito un colpo. Gioco fermo a San Siro.21:26

38' AMMONITO Matteo Gabbia per una trattenuta ai danni di Candela.21:25

35' Giropalla lento del Venezia, che prova a spegnere un po' la verve del Milan.21:22

32' Milan in totale controllo della sfida.21:19

29' GOL! MILAN-Venezia 4-0! Rete di Tammy Abraham! Trasformazione perfetta anche dell'ex Roma, che apre l'interno e spiazza Joronen.



28' AMMONITO Joël Schingtienne per il fallo su Leao.21:17

28' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Dopo l'on field review, Di Marco assegna il penalty ai rossoneri per il fallo di Schingtienne su Leao.21:16

28' On-field review in corso per un possibile fallo di Schingtienne su Leao nell'area di rigore del Venezia.21:15

25' GOL! MILAN-Venezia 3-0! Rete di Christian Pulišić! Penalty perfetto dello statunitense, che apre l'interno e spiazza Joronen.



22' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Reijnders si allarga sulla destra e calcia a incrociare. Joronen respinge ma lascia il pallone nella zona di Abraham, che lo anticipa e viene steso dal portiere arancioneroverde.21:10

19' Doppio colpo difficile da incassare per il Venezia, che non riesce a reagire.21:07

16' GOL! MILAN-Venezia 2-0! Rete di Youssouf Fofana! Corner a rientrare di Pulisic e spizzata di testa dell'ex Monaco che, complice una deviazione di Joronen, firma il raddoppio rossonero.



16' MILAN A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Grande azione personale di Reijnders, che salta due uomini entrando in area e cerca lo scarico arretrato per Pulisic, anticipato da Idzes.21:03

13' BELLA GIOCATA DI ORISTANIO! Duncan recupera palla e va subito in verticale per l'ex Cagliari, che controlla di petto e calcia con il sinistro girandosi. Conclusione a incrociare larga di poco.21:00

11' Azione prolungata del Milan, che trova spazio in area con Pulisic, il quale scarica per Reijnders. La conclusione dell'olandese viene però respinta.20:58

8' Zampano va via sulla sinistra a Emerson Royal, prende il fondo e crossa basso all'indietro per Pohjanpalo, che colpisce di prima intenzione con il sinistro, ma calcia malissimo.20:55

7' Si riprende ora a giocare dopo un paio di minuti di pausa per un colpo subito da Maignan.20:54

5' Partenza a ritmi elevati del Milan, che pressa il Venezia in ogni zona di campo.20:52

2' GOL! MILAN-Venezia 1-0! Rete di Theo Hernández! Il francese recupera sulla trequarti e serve Leao, che di tacco gli offre il pallone di ritorno. Theo arriva sul fondo e fa partire un tiro-cross basso che sorprende Joronen, il quale non riesce a respingere.



CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Venezia. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:49

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Davide Di Marco darà il via al match. VAR affidato a Michael Fabbri.20:40

Di Francesco deve rinunciare all'infortunato Sverko in difesa, dove trova spazio Schingtienne. Sulla trequarti torna titolare Busio, con Oristanio che vince il ballottaggio con Ellertsson. Il peso dell'attacco è interamente affidato a Pohjanpalo.20:39

Tanti cambi, rispetto al match con la Lazio, per Fonseca, che torna a schierare dall'inizio sia Theo Hernandez che Leao. Va invece in panchina, un po' a sorpresa, Tomori, che lascia spazio a Gabbia al fianco di Pavlovic al centro della difesa. Parte inizialmente fuori anche il recuperato Morata, mentre Abraham viene schierato per la prima volta da titolare al centro dell'attacco. Indisponibile Calabria, sostituito da Emerson Royal sulla corsia destra di difesa.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Venezia si schiera in campo con il 3-4-2-1: Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disposizione: Bertinato, Grandi, Stanković; Carboni, Sagrado; Andersen, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Yeboah, Raimondo.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera con un 4-2-3-1: Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disposizione: Torriani, Raveyre, Terracciano, Bartesaghi, Tomori, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata, Jovic.20:34

Cerca punti importanti anche il Venezia, che ha ottenuto un solo punto nelle prime tre giornate, alla seconda giornata in casa della Fiorentina. La squadra di Eusebio Di Francesco, nell'ultimo turno, è stata sconfitta dal Torino, subendo gol negli ultimi minuti del match.20:32

Il Milan cerca la prima vittoria stagionale, dopo aver collezionato soltanto due punti nelle prime tre giornate. La squadra di Paulo Fonseca, infatti, è reduce dal pareggio in casa della Lazio. che ha fatto seguito alla sconfitta di Parma e al 2-2, alla prima giornata, contro il Torino.20:30