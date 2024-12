Grazie per aver seguito con noi la diretta di LECCE-MONZA, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:29

90'+6' Fine partita: LECCE-MONZA 1-2 (3' Morente, 37' Aut. Dorgu, 44' Krstovic)14:26

90'+5' Cartellino giallo per Pedro Pereira.14:24

90'+3' Cross lungo di Kyriakopoulos, ancora una volta bravo Falcone a bloccare in uscita.14:22

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero!14:19

89' Sostituzione Lecce: esce Santiago Pierotti, entra Mohamed Kaba.14:17

87' Grande occasione per il Monza con il solito Maldini che si libera alla grande per lasciar partire una conclusione di sinistro che termina di poco fuori a lato.14:17

83' Cartellino giallo per Daniel Maldini.14:13

81' Preme il Monza a sinistra, il Lecce si chiude arretrando di parecchio il proprio baricentro.14:13

79' Sostituzione Monza: esce Alessandro Bianco, entra Mirko Marić.14:13

79' Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Pedro Pereira.14:11

76' Rigore revocato al Lecce per posizione di fuorigioco di Rebic.14:06

74' Errore grossolano di Forson che perde una brutta palla e commette fallo in area su Rebic: calcio di rigore per il Lecce!14:05

70' Occasione per il Monza con Mota che lascia partire un destro potente che termina di poco alto sopra la traversa!14:01

68' Sostituzione Lecce: esce Hamza Rafia, entra Johan Helgason.13:57

68' Sostituzione Lecce: esce Nikola Krstović, entra Ante Rebić.13:57

67' Sostituzione Monza: esce Gianluca Caprari, entra Omari Forson.13:57

67' Sostituzione Monza: esce Armando Izzo, entra Stefano Sensi.13:57

64' Il rigore precedentemente assegnato al Monza viene revocato: il fallo di mano di Guilbert è fuori area!13:54

62' Ennesimo spunto di Kyriakopoulos che lascia partire un cross insidioso, fallo di mano di Guilbert: è rigore per il Monza.13:51

61' Inisiste il Monza, sembra con Kyriakopoulos che questa volta va al tiro diretto dalla lunga distanza. La palla termina fuori.13:50

60' Occasione per il Monza con il cross di Kyriakopoulos direttamente da calcio d'angolo che insidia Falcone, bravo ad allontanare13:50

57' Tentativo del Lecce con Dorgu che lascia partire un mancino impreciso che si spegne parecchio lontano dalla porta.13:46

54' Sostituzione Lecce: esce Medon Berisha, entra Ylber Ramadani.13:45

50' Azione prolungata del Monza che si conclude con un cross di Kyriakopoulos intercettato senza troppi problemi da Falcone, bravo ad anticipare Carboni.13:39

46' Inizia il secondo tempo di LECCE-MONZA!13:34

Nella seconda frazione il Monza potrebbe pensare di inserire Maric e Valoti per provare a smuovere qualcosa, nel Lecce occhio a Rebic e Ramadani.13:22

Prima frazione tutt'altro che noiosa tra Lecce e Monza. I padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi minuti con un gol splendido di Morente, imbeccato alla perfezione da Berisha. Appena 10 minuti dopo potrebbe arrivare il raddoppio, ma Krstovic si lascia ipnotizzare dal dischetto da un miracoloso Turati. Nel frattempo il Monza guadagna campo e riesce a pareggiare grazie ad un pasticcio davvero incredibile di Dorgu, autore di un autogol a dir poco goffo. Nonostante ciò, il Lecce si riprende, reagisce e passa di nuovo in vantaggio, con Krstovic che questa volta si rende protagonista in positivo con un tiro potente che batte Turati.13:21

45'+3' Finisce il primo tempo di MONZA-LECCE!13:18

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!13:18

44' GOL! LECCE-Monza 2-1! Rete di Nikola KRSTOVIC! Splendida giocata di Pierotti che serve Krstovic, bravo a girare di prima intenzione con un destro potente che buca Turati.



43' Cartellino giallo per Alessandro Bianco.13:12

40' Cartellino giallo per Armando Izzo.13:10

39' Sostituzione Monza: esce Luca Caldirola per infortunio, entra Andrea Carboni.13:10

37' GOL! Lecce-MONZA 1-1! Autorete di Patrick DORGU! Pasticcio tremendo di Dorgu che non vede uscire Falcone e di testa lo scavalca con un pallonetto che entra in porta. Pareggia il Monza.



33' Altra iniziativa personale di Krstovic che parte palla al piede e conclude dalla luna distanza con un mancino potente che termina alto sopra la traversa.13:04

30' Cross di Caprari, perfetto Falcone in uscita ad anticipare Izzo.13:02

28' Cartellino giallo per Hamza Rafia.12:59

26' Brutta palla perda da Falcone, Maldini recupera la sfera, ma non riesce a tirare in tempo.13:00

24' Ancora Krstovic prova a rendersi pericoloso, bravo a saltare Turati ma stoppato da un ottimo intervento di Marì.12:56

22' Ancora una grande opportunità, questa volta per il Monza con Maldini. Bravo a tagliare e ad anticipare Jean, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.12:52

20' Cartellino giallo per Giorgos Kyriakopoulos.12:51

19' Risponde subito il Lecce con Krstovic che tenta la conclusione di punta, la palla però termina fuori.12:52

18' Occasione enorme per il Monza con Mota che da posizione ravvicinata spara parecchio alta sopra la traversa.12:47

17' Il Monza prova a reagire: ottimo spunto di Caprari e Mota, il crossi di quest'ultimo viene però deviato in calcio d'angolo da Jean.12:47

14' Calcio di rigore sbagliato da Nikola Krstović. Parata davvero impressionante di Turati: si resta sull'1-0!12:44

13' Giocata davvero sensazionale di Dorgu. Il calciatore del Lecce supera due calciatori del Monza prima di esser stoppato fallosamente da Bianco in area. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore!12:43

11' Prova a guadagnare campo il Monza, ma il Lecce si difende in maniera compatta e organizzata.12:41

8' Splendida trama del Lecce con Berisha che imbecca nuovamente Morente, bravo a sua volta a premiare la sovrapposizione di Dorgu. Il cross di quest'ultimo viene però allontanato da Marì.12:38

6' Arriva la reazione del Monza con uno strappo interessante di Maldini, bravo però Coulibaly a chiudere in calcio d'angolo.12:36

3' GOL! LECCE-Monza 1-0! Rete di Tete MORENTE! Splendido lancio di Berisha che trova un inserimento perfetto da parte di Morente, bravissimo nello stoppare prima e nel battere Turati poi per il gol del vantaggio giallorosso.



1' Inizia il primo tempo di LECCE-MONZA!12:29

Il Lecce è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe di questo secolo giocate tra Serie A e Serie B contro il Monza: tre pareggi e un’unica vittoria, un 3-0 in “cadetteria” datato 1 ottobre 2021 (a segno Strefezza, Di Mariano e Coda).11:48

Nei quattro precedenti in Serie A tra Lecce e Monza, tre pareggi 1-1 e una vittoria in trasferta del Lecce 1-0 – i salentini hanno quindi realizzato esattamente un gol in ognuna delle quattro sfide contro i brianzoli nella categoria.11:48

Le scelte di Nesta: falso nueve per il Monza con Mota supportato da Caprari e Maldini, out per infortunio Djuric. Si rivede Birindelli a destra al posto di Pereira, in difesa gioca Caldirola e non Carboni.11:47

Le scelte di Giampaolo: c'è Berisha in mezzo al campo al posto di Ramadani, in difesa gioca Jean al fianco di Baschirotto. Dorgu fa il terzino, in avanti spazio a Morente e Pierotti ai lati di Krstovic, in panchina Rebic.11:46

Panchina Monza: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Pereira, Forson, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Carboni, Postiglione, Martins, Colombo. 11:45

Panchina Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Oudin, Sansone, Helgason, Ramadani, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa, Kaba.11:45

Formazione MONZA (3-4-2-1): Turati - Izzo, Marì, Caldirola - Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos - Maldini, Caprari, Mota.11:45

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu - Coulibaly, Berisha, Rafia - Pierotti, Krstovic, Morente.11:44

Il Lecce arriva dalla sconfitta per 4-1 con la Roma, mentre il Monza è reduce dall'1-2 interno con l'Udinese.11:43

Benvenuti alla diretta di Lecce-Monza, match valevole per la 16a giornata di Serie A!11:43

