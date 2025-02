L'Atalanta, che nel 2025 non ha ancora vinto in casa in campionato, si porta a 51 punti, momentaneamente a meno tre dall'Inter seconda e a meno quattro dal Napoli capolista, oltre che a più sei dalla Lazio quarta, che affronterà proprio il Napoli tra poco.

Il Cagliari guadagna un punto preziosissimo e più che meritato. I sardi salgono al tredicesimo posto a 25 punti, a più cinque dal terzultimo posto.

Nel prossimo turno la squadra di Gasperini sarà impegnata ad Empoli mentre il Cagliari ospiterà la Juve.

Le Pagelle