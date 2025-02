Atalanta-Cagliari 0-0 pagelle: Retegui bocciato, Dea distratta dalla Champions, Caprile decisivo

Top e flop: bene Carnesecchi che salva due volte la Dea. Non bastano Brescianini, De Ketelaere e Retegui (bocciato dopo 56' di gioco). Caprile super

Brutta, inconcludente, ripetitiva e poco incisiva l’Atalanta che si ferma sullo 0-0 contro il Cagliari al Gewiss Stadium. Meglio i sardi di Nicola che sanno quando soffrire e quando provare ad affondare il colpo. Con tanti titolari fuori per scelta le seconde linee dei nerazzurri falliscono l’arrembaggio ai tre punti e si allontanano dalla vetta, evidentemente con testa alla Champions in vista del ritorno col Brugge di mercoledì. Gli errori sotto rete – nel finale di gara – di De Ketelaere e Vlahovic e le parate di Caprile spengono definitivamente le speranze di una vittoria (e forse del sogno scudetto): la squadra di Gasperini resta al 3° posto in classifica a quota 51; il Cagliari, invece, sale al 13° posto a quota 25 punti in Serie A.

Atalanta-Cagliari, la chiave tattica della gara

L’Atalanta, schierata in campo con il 3-4-2-1, deve rinunciare a Maldini, Kolasinac, Lookman, Koossounou, Scamacca e Scalvini. Rispetto alla gara di Verona spazio a Carnesecchi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Ruggeri e Brescianini dal 1′.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Cagliari, schierato con il 4-1-4-1, deve fare a meno degli infortunati Ciocci e Gaetano. Tra le novità di formazione c’è Makoumbou sulla trequarti, spazio a Deiola in mediana.

Nel secondo tempo il Cagliari passa al 4-3-3 come sistema di gioco per sfruttare maggiormente le fasce nella costruzione del gioco offensivo. L’Atalanta non trova intensità nel ritmo e pulizia di gioco, Gasperini boccia Retegui ed inserisce Palestra; fuori anche Sulemana per De Roon.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Atalanta-Cagliari

Atalanta-Cagliari: Percassi riapre polemiche dopo Bruges

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari tornando sull’episodio polemico in Champions. “E’ un gravissimo errore quello di Bruges, evidente e confermato da tutti. Ci ha creato un grave danno, è un vero peccato. Abbiamo visto tutti l’episodio, si chiude qui quella cosa e ora pensiamo a questa gara. Martedì sarà difficile sperando che quell’episodio non sia chiave per la qualificazione.”

Clicca qui per le statistiche di Atalanta-Cagliari

I top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 6. Abile nelle respinte nel primo e secondo tempo: salva al 72′ su Zortea da posizione ravvicinata. Pulito nei passaggi.

Abile nelle respinte nel primo e secondo tempo: salva al 72′ su Zortea da posizione ravvicinata. Pulito nei passaggi. Brescianini 6. Segna al 59′ dopo un errore di Caprile in uscita su palla alta: rete annullata per fallo di Posch sul portiere avversario.

Segna al 59′ dopo un errore di Caprile in uscita su palla alta: rete annullata per fallo di Posch sul portiere avversario. De Ketelaere 6. All’ 85′ ha l’opportunità di sbloccare la gara ma un tiro da posizione ravvicinata viene deviato in calcio d’angolo.

All’ 85′ ha l’opportunità di sbloccare la gara ma un tiro da posizione ravvicinata viene deviato in calcio d’angolo. Posch 5.5. Al 59′ commette fallo su Caprile e l’arbitro Marchetti annulla una rete segnata da Brescianini. Gioca in posizione inedita sulla sinistra nella difesa a tre.

Al 59′ commette fallo su Caprile e l’arbitro Marchetti annulla una rete segnata da Brescianini. Gioca in posizione inedita sulla sinistra nella difesa a tre. Retegui 5. Dopo un’ora di gioco viene bocciato da Gasperini: fuori al 56′. Subisce la forte pressione di Mina in marcatura.

Clicca qui per le ultime news sull’Atalanta

I top e flop del Cagliari

Caprile 7. Nel finale di gara salva per due volte il risultato. Non subisce reti e si rende insuperabile: il migliore in campo.

Nel finale di gara salva per due volte il risultato. Non subisce reti e si rende insuperabile: il migliore in campo. Mina 6.5. In marcatura asfissiante su Retegui, blocca l’attaccante avversario nei movimenti e tagli in profondità.

In marcatura asfissiante su Retegui, blocca l’attaccante avversario nei movimenti e tagli in profondità. Zappa 6. Blocca le sovrapposizioni avversarie di Pasalic e Ruggeri.

Blocca le sovrapposizioni avversarie di Pasalic e Ruggeri. Zortea 6. Gioca da esterno destro d’attacco.

Gioca da esterno destro d’attacco. Felici 5.5. Non riesce a trovare il giusto varco sulla sinistra per superare la difesa avversaria: bloccato da Toloi e Cuadrado in marcatura.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Cagliari