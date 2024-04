Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori20:08 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Hellas Verona, gara valida per la 32a giornata di Serie A.20:08

Si sfidano quest’oggi l’Atalanta di Gasperini e l’Hellas Verona di Baroni, con in palio punti importantissimi per la zona Europa da una parte, e per la salvezza dall’altra.20:08

L’Atalanta sta vivendo una settimana da sogno dopo l’incredibile 0-3 ad Anfield contro il Liverpool di Klopp, nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Oggi la squadra di Gasperini dovrà focalizzarsi solo sul match di campionato, ma non sarà facile anche viste le numerose assenze: non ci saranno, infatti, De Roon, Zappacosta, Kolasinac e Scalvini.20:08

L’Hellas Verona continua a battersi per rimanere in Serie A, nonostante una campagna acquisti di Gennaio che vedeva la squadra gialloblu vendere diversi giocatori titolari. Nelle ultime tre uscite, la squadra allenata da Baroni ha conquistato un solo punto e si trova ora in terzultima posizione con il Frosinone: sarebbe dunque fondamentale strappare punti nella gara odierna, per arrivare allo scontro di settimana prossima contro l’Udinese con un clima più sereno.20:08

Il match di andata, in scena al Bentegodi lo scorso 27 settembre, ha visto imporsi i bergamaschi per 1-0, grazie alla rete di Teun Koopmeiners.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-1-2: Carnesecchi – Toloi, Djimsiti, Hien – Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – De Keteleare, Scamacca.20:09

Gasperini effettua qualche cambio in vista del ritorno di Europa League contro il Liverpool: tra i pali rientra Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Hien a formare il terzetto difensivo. A centrocampo assente De Roon per squalifica; tocca dunque a Pasalic retrocedere al fianco di Ederson. Sulle fasce ci saranno Holm e Ruggeri. In attacco scelti De Keteleare e Scamacca, con Koopmeiners in zona trequarti.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona risponde con un 4-2-3-1: Montipò – Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal – Dani Silva, Folorunsho – Suslov, Noslin, Lazovic – Bonazzoli.20:41

Baroni schiera una difesa a quattro con Dawidowicz e Magnani centrali e Centonze e Cabal terzini, davanti a Montipò. In mediana agiranno Dani Silva e Folorunsho, mentre in zona trequarti ci saranno Suslov, Noslin e Lazovic. Davanti l’unica punta sarà Bonazzoli.20:41

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Rossi. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Maggioni nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Dionisi.20:09

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.20:47

Gioco subito fermo perché Magnani è rimasto a terra in mezzo al campo: Suslov mette fuori, permettendo al difensore di rimettersi in piedi.20:48

2' De Keteleare prova a sfondare in area di rigore ma viene contrastato. Sulla palla arriva dunque Toloi, che prova un destro dal limite dell'area: la palla esce rasoterra distante dal palo di sinistra.20:49

4' De Keteleare tenta di controllare un pallone in mezzo al campo, ma la palla si alza e gli colpisce il braccio. L'arbitro Sacchi ferma il gioco e assegna una punizione all'Hellas Verona.20:52