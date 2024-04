Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Hellas Verona 2-2 valida per la 32a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:45

90'+6' Finisce qui! Atalanta-Hellas Verona 2-2.22:39

90'+5' Inizia l'ultimo giro di orologio.22:38

90'+3' Prova anche Noslin! L'olandese parte dalla sinistra, si accentra e calcia di potenza; la conclusione è forte ma centrale, con Carnesecchi che blocca in due tempi.22:36

90'+1' Miranchuk non va! Grande palla di Koopmeiners che crossa basso al centro dalla sinistra: sul dischetto arriva il trequartista che conclude di prima intenzione, ma Montipò la blocca a terra.22:35

90' Segnalati 5 minuti di recupero.22:34

90' 5a sostituzione Hellas Verona: esce Fabien Centonze, entra Jackson Tchatchoua.22:34

90' 4a sostituzione Hellas Verona: esce Michael Folorunsho, entra Diego Coppola.22:33

88' Sugli sviluppi del corner Hien si divora un gol di testa a pochi passi dalla porta, ma era tutto inutile perché il difensore ex Verona era in offside. Si ripartirà con una punizione per i gialloblù.22:32

87' Miranchuk da fuori! Ederson imbuca per Hateboer in zona trequarti, con l'esterno che serve Miranchuk al limite; il trequartista prova a concludere con il mancino, trovando la risposta in corner di Montipò.22:31

86' Azione manovrata dell'Atalanta con Ruggeri che prova il dai e vai con Lookman, ma il pallone di ritorno è mal calibrato e termina sul fondo.22:30

83' Il centrocampista dell'Hellas Verona trattiene vistosamente per la maglia Miranchuk e diventa il secondo ammonito del match.22:27

83' 2o ammonito Hellas Verona: cartellino giallo per Dani Silva.22:27

81' 4a sostituzione Atalanta: esce Emil Holm, entra Hans Hateboer.22:25

81' Sugli sviluppi del corner, la palla torna fuori sulla destra con Vinagre che lascia sul posto due avversari, poi crossa al centro con Swiderski che colpisce male di testa.22:24

80' Mitrovic prova a tenere un pallone vicino alla bandierina di destra, poi è fortunato con un rimpallo contro Kolasinac: ci sarà un corner per l'Hellas Verona.22:23

79' Holm calcia male! Miranchuk si muove palla al piede al limite dell'area, poi serve in diagonale Holm dentro l'area: l'esterno svedese ha tutto il tempo, ma calcia altissimo da pochi metri.22:23

77' 3a sostituzione Hellas Verona: esce Tomáš Suslov, entra Rúben Vinagre.22:21

77' 2a sostituzione Hellas Verona: esce Darko Lazović, entra Stefan Mitrović.22:20

76' Tentativo di passaggio d'esterno da parte di Pasalic, con Miranchuk che si era sfilato bene in area. La palla viene prima deviata, poi allontanata dalla difesa gialloblù.22:20

74' Grande parata di Montipò! Tiro improvviso di Miranchuk da dentro l'area ma da posizione defilata, con la conclusione molto potente che viene smorzata in due tempi dal portiere del Verona, il quale mantiene il risultato in parità.22:18

73' Pasalic prova a servire in profondità Lookman con un filtrante, ma Magnani interviene in scivolata mettendo in fallo laterale.22:17

70' Folorunsho di testa! Corner dalla destra battuto da Lazovic, con Folorunsho che stacca bene di testa, mandando però fuori dalla parte opposta.22:14

68' Cross dalla sinistra di Lazovic, con Ruggeri che finge di colpirla di testa traendo in inganno Noslin: la palla si perde sul fronte opposto, poi termina sul fondo.22:12

67' Miranchuk termina a terra in area dopo uno spalla a spalla con Cabal, con l'arbitro Sacchi che fa cenno al trequartista di rialzarsi.22:11

67' Ruggeri serve sulla corsa Kolasinac, con Folorunsho che interviene in scivolata mettendo in fallo laterale.22:10

63' 3a sostituzione Atalanta: esce Rafael Tolói, entra Sead Kolašinac.22:07

63' 2a sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Aleksey Miranchuk.22:07

63' 1a sostituzione Atalanta: esce Gianluca Scamacca, entra Ademola Lookman.22:06

62' Dopo un primo tempo quasi perfetto, la squadra di Gasperini viene travolta da questo avvio di ripresa dell'Hellas Verona. La squadra di Baroni è entrata con la giusta cattiveria agonistica, trovando due reti in pochi minuti.22:05

60' GOL! Atalanta-HELLAS VERONA 2-2! Rete di Noslin! Cross di Centonze dalla destra verso il primo palo, con Carnesecchi che la aspetta, venendo anticipato dal mancino al volo di Noslin; palla in rete e risultato in parità.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin22:04

58' 1a sostituzione Hellas Verona: esce Federico Bonazzoli, entra Karol Świderski.22:02

56' GOL! Atalanta_HELLAS VERONA 2-1! Rete di Lazović! Dopo l'errore di De Keteleare, parte in contropiede l'Hellas Verona con Suslov che porta palla fino alla trequarti avversaria, allargando per Noslin. L'attaccante olandese serve al limite Lazovic, che conclude con il destro mettendo la palla all'angolino basso di sinistra: immobile Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Darko Lazovic22:02

56' De Keteleare lascia sul posto Dawidowicz in area, poi prova la palla a rimorchio per Scamacca ma consegna palla agli avversari.21:59

55' Retropassaggio rischioso di Dawidowicz, con Montipò che è costretto a mettere fuori sulla pressione di De Keteleare.21:58

53' Cross insidioso dalla sinistra da parte di Ruggeri, con Dawidowicz che riesce ad allontare prima dell'arrivo degli avversari.21:56

50' Cabal al volo! Il terzino mancino raccoglie un pallone al limite dell'area, calciando al volo con il mancino: traiettoria insidiosa ma centrale, con Carnesecchi che respinge con i pugni.21:53

49' Centonze prova a tenere in campo un pallone sulla destra, ma Ruggeri ci mette il fisico e permette alla palla di perdersi sul fondo. Rinvio per Carnesecchi.21:52

47' Nessuna sostituzione durante l'intervallo, con gli allenatori che per ora hanno confermato le due formazioni titolari.21:51

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Hellas Verona.21:49

Anche le statistiche confermano quanto di buono visto fin qui per i padroni di casa, con un maggior possesso palla e con 6 tiri verso la porta di Montipò. Male invece in questa prima frazione l'Hellas Verona, con un solo tentativo verso la porta di Carnesecchi, fin qui impegnato al minimo.21:40

Primo tempo di totale gestione da parte dell'Atalanta, con i padroni di casa che trovano due reti in pochi minuti. Al 13esimo Suslov perde palla in uscita, con Koopmeiners che serve in area Scamacca; la palla si alza quel tanto che basta per permettere al numero 90 di colpirla al volo di collo pieno, mettendola sotto la traversa. Al 18esimo la Dea approfitta del baricentro alto avversario, colpendolo in contropiede: filtrante di Scamacca che mette Ederson a tu per tu con Montipò. Il brasiliano, dopo essere entrato in area, conclude con il piattone destro, mettendo la palla in rete verso destra. La squadra di Gasperini continua a produrre occasioni, ma non riesce a trovare la rete del tris.21:38

45'+1' Finisce il primo tempo. Atalanta-Hellas Verona 2-0.21:33

45'+1' Cross teso di Noslin dalla corsia di destra, con Carnesecchi che esce in tuffo respingendo con i pugni.21:33

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:31

44' Schema su punizione da parte della Dea, con Pasalic che serve al limite dell'area Koopmeiners, il quale conclude di prima con il mancino: palla centrale, con Montipò che blocca in due tempi.21:30

42' Il centrocampista gialloblù interviene in scivolata in ritardo atterrando Holm: primo ammonito del match.21:29

42' 1o ammonito Hellas Verona: cartellino giallo per Tomáš Suslov.21:28

41' Il corner battuto da Lazovic raggiunge la testa di Magnani, che non riesce però a dare forza al pallone: blocca Carnesecchi.21:28

40' Suslov impegna Carnesecchi! Il numero 31 dell'Hellas Verona prova a scoccare una freccia mancina dalla distanza, con la palla che sarebbe terminata fuori rispetto al palo di destra; Carnesecchi non si fida e respinge con i guantoni in calcio d'angolo.21:27

39' Lazovic si occupa della battuta della punizione ma la traiettoria termina direttamente sul fondo.21:25

38' Hien alza troppo il braccio, colpendo al volto Suslov in zona trequarti. Calcio di punizione per l'Hellas Verona.21:25

36' De Keteleare e Ederson provano a triangolare vicino all'area di rigore avversaria, ma l'ultimo passaggio del brasiliano è impreciso e si perde sul fondo.21:23

34' Montipò salva i suoi! Scamacca questa volta si comporta da assist-man, servendo al limite dell'area De Keteleare: il belga calcia con il sinistro, trovando una deviazione. La palla cambia direzione ma Montipò con un colpo di reni la devia in calcio d'angolo.21:21

32' Koopmeiners mette fuori! Filtrante di De Keteleare a servire l'olandese in area, con quest'ultimo che conclude ad incrociare con il destro, mandando di poco fuori rispetto al palo di sinistra.21:19

31' Pasalic di testa! Cross morbido dalla trequarti da parte di Koopmeiners, con Pasalic che si inserisce in area e colpisce di testa: respinge in corner Montipò.21:18

27' Il terzino dell'Hellas Verona trattiene vistosamente Ruggeri, non permettendo all'esterno dell'Atalanta di scappare palla al piede. L'arbitro Sacchi grazia il difensore gialloblu.21:18

25' Rischia ancora Carnesecchi che aspetta l'arrivo di Bonazzoli, poi rinvia contro l'attaccante dell'Hellas Verona: dopo il rimpallo, la palla termina sul fondo.21:12

25' Carnesecchi rimette nuovamente in gioco velocemente, con De Keteleare che questa volta viene servito bene in profondità: il belga prova uno scavetto in area per un compagno, ma la traiettoria si perde sul fondo.21:12

24' Punizione laterale di Dani Silva verso il centro dove Dawidowicz colpisce male di testa, mettendo la palla fuori.21:11

23' Prova anche Pasalic! Questa volta è Koopmeiners a defilarsi sulla destra, per poi crossare basso al centro dove arriva l'inserimento di Pasalic che con il destro la mette alta sopra la traversa.21:09

22' Koopmeiners colpisce alto! Sponda aerea di De Keteleare verso l'interno dell'area piccola dove arriva il centrocampista olandese, il quale colpisce con il corpo sbilanciato, mettendo la palla alta.21:09

21' Rischia Carnesecchi rimettendo velocemente in gioco verso Holm, ma il pallone arriva direttamente sui piedi di Lazovic: il numero 8 conclude di prima intenzione, mancando però completamente la porta.21:08

18' GOL! ATALANTA-Hellas Verona 2-0! Rete di Ederson! Dopo l'errore di Suslov, la Dea parte in contropiede, con Scamacca che di prima intenzione lancia a campo aperto Ederson. Il brasiliano entra in area e conclude con il piatto destro, mettendo la palla verso il palo di destra.21:07

18' Suslov non va! Palla dentro di Noslin con Suslov che salta un avversario in area, poi con il destro non riesce a prendere la porta a tu per tu con Carnesecchi.21:05

17' Ruggeri cerca Koopmeiners all'interno dell'area di rigore, ma una deviazione di Centonze permette l'uscita in presa a Montipò.21:04

13' GOL! ATALANTA-Hellas Verona 1-0! Rete di Scamacca! La squadra di Gasperini recupera la palla in zona trequarti, con Koopmeiners che serve in area Scamacca. La palla si alza e il numero 90 la colpisce a mezza altezza con il collo, spedendola sotto la traversa e trovando così la rete del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca21:02

13' Scambio tra Scamacca e De Keteleare all'interno dell'area di rigore avversaria, con il belga che non si accorge di avere lo specchio libero e di avere la possibilità di calciare, provando un nuovo assist per il compagno. Allontana la difesa gialloblu.21:00

12' Sugli sviluppi del corner dei padroni di casa, Noslin dà il via ad un contropiede. Il giocatore olandese raggiunge la trequarti avversaria, poi sbaglia la scelta del passaggio consegnando direttamente a Carnesecchi.20:59

11' Holm corre sulla corsia di destra, poi crossa al centro: c'è una deviazione e ci sarà un corner per la Dea.20:58

9' Finta di Noslin che lascia sfilare il pallone nel tentativo di correre sulla fascia destra, ma Djimsiti è attento e in scivolata mette fuori.20:56

7' Contropiede Atalanta con De Keteleare che guadagna il fondo di sinistra, poi crossa al centro. Sul pallone arriva Holm, che di testa conclude centralmente tra le mani di Montipò.20:54

4' De Keteleare tenta di controllare un pallone in mezzo al campo, ma la palla si alza e gli colpisce il braccio. L'arbitro Sacchi ferma il gioco e assegna una punizione all'Hellas Verona.20:52

2' De Keteleare prova a sfondare in area di rigore ma viene contrastato. Sulla palla arriva dunque Toloi, che prova un destro dal limite dell'area: la palla esce rasoterra distante dal palo di sinistra.20:49

Gioco subito fermo perché Magnani è rimasto a terra in mezzo al campo: Suslov mette fuori, permettendo al difensore di rimettersi in piedi.20:48

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Rossi. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Maggioni nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Dionisi.20:09

Baroni schiera una difesa a quattro con Dawidowicz e Magnani centrali e Centonze e Cabal terzini, davanti a Montipò. In mediana agiranno Dani Silva e Folorunsho, mentre in zona trequarti ci saranno Suslov, Noslin e Lazovic. Davanti l’unica punta sarà Bonazzoli.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona risponde con un 4-2-3-1: Montipò – Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal – Dani Silva, Folorunsho – Suslov, Noslin, Lazovic – Bonazzoli.20:41

Gasperini effettua qualche cambio in vista del ritorno di Europa League contro il Liverpool: tra i pali rientra Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Hien a formare il terzetto difensivo. A centrocampo assente De Roon per squalifica; tocca dunque a Pasalic retrocedere al fianco di Ederson. Sulle fasce ci saranno Holm e Ruggeri. In attacco scelti De Keteleare e Scamacca, con Koopmeiners in zona trequarti.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-1-2: Carnesecchi – Toloi, Djimsiti, Hien – Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – De Keteleare, Scamacca.20:09

Il match di andata, in scena al Bentegodi lo scorso 27 settembre, ha visto imporsi i bergamaschi per 1-0, grazie alla rete di Teun Koopmeiners.20:08

L’Hellas Verona continua a battersi per rimanere in Serie A, nonostante una campagna acquisti di Gennaio che vedeva la squadra gialloblu vendere diversi giocatori titolari. Nelle ultime tre uscite, la squadra allenata da Baroni ha conquistato un solo punto e si trova ora in terzultima posizione con il Frosinone: sarebbe dunque fondamentale strappare punti nella gara odierna, per arrivare allo scontro di settimana prossima contro l’Udinese con un clima più sereno.20:08

L’Atalanta sta vivendo una settimana da sogno dopo l’incredibile 0-3 ad Anfield contro il Liverpool di Klopp, nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Oggi la squadra di Gasperini dovrà focalizzarsi solo sul match di campionato, ma non sarà facile anche viste le numerose assenze: non ci saranno, infatti, De Roon, Zappacosta, Kolasinac e Scalvini.20:08

Si sfidano quest’oggi l’Atalanta di Gasperini e l’Hellas Verona di Baroni, con in palio punti importantissimi per la zona Europa da una parte, e per la salvezza dall’altra.20:08

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Hellas Verona, gara valida per la 32a giornata di Serie A.20:08