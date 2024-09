Grazie per aver seguito la diretta di questa gara ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.17:05

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI COLOMBO! Torino-Lecce termina 0-0.16:54

90'+3' Intervento a vuoto di Walukiewicz che inganna Pierotti, rimessa laterale per il Toro.16:53

90'+2' Giro dalla bandierina a favore del Lecce, sul punto di battuta c'è sempre Oudin.16:52

90'+1' Fallo in attacco commesso da Tameze, buona protezione con il corpo da parte di Baschirotto che permette a Falcone di avere un sicuro rinvio dal fondo.16:51

90' Sono 4' i minuti addizionali, si giocherà fino al minuto 94'.16:51

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà extra-time.16:51

86' Oudin si accorge del movimento di Krstovic e lo serve con il piatto mancino, poi controllo da parte del montenegrino che calcia in porta trovando la ribattuta di Karamoh.16:47

85' Brivido per il Lecce, Lazaro scorre lungo l'out di sinistra e serve un rasoterra al centro dell'area, determinante Baschirotto che in spaccata devia in calcio d'angolo.16:46

83' AMMONITO Sebastian Wiktor Walukiewicz: fallo ai danni di Pierotti che viene sanzionato con il giallo.16:45

80' Scontro tra Lazaro e Rafia in area granata, il numero 8 del Lecce vuole il penalty ma secondo Colombo è stato lui stesso a commettere il fallo. Punizione Toro.16:41

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà lasciato spazio al recupero.16:40

79' Lazaro procede alla batttuta della palla inattiva dai 30 metri, traiettoria molto corta che viene respinta da Oudin con il piattone destro.16:39

78' AMMONITO Hamza Rafia: giallo anche per il mediano leccese.16:38

74' Sostituzione Torino: esce dal campo Duván Esteban Zapata Banguero, dentro Yann Dorgelès Isaac Karamoh.16:38

74' Sostituzione Torino: fuori Ivan Ilić, dentro Gvidas Gineitis.16:38

72' Palla profonda al centro dell'area, svetta Savic che con il pugno destro libera l'area dalla minaccia.16:32

71' Momenti di forte attacco da parte del Lecce, dalla bandierina stavolta si affaccia Oudin.16:31

70' Sostituzione Lecce: esce anche José Antonio Morente, dentro al suo posto Oliva Hamza Rafia.16:30

70' Sostituzione Lecce: fuori Medon Berisha, dentro Rémi Oudin.16:30

69' DETERMINANTE SAVIC! Il duello tra il portiere granata e Krstovic si rinnova continuamente, in questa occasione Morente illumina un ottimo corridoio per Krstovic, che davanti al portiere serbo apre il piattone ma trova ancora una volta una respinta dall'alto coefficiente di difficoltà.16:30

68' Corner giallorosso che si conclude con un nulla di fatto, si riparte con un possesso da parte della squadra di casa.16:28

66' ALTRO SQUILLO DI KRSTOVIC! Il numero 9 dei salentini crea scompiglio in area avversaria, libera il mancino e trova il palo lontano: risposta decisiva da parte di Savic che devia concedendo soltanto il corner.16:27

62' Sostituzione Torino: esce Karol Linetty, subentra al suo posto Adrien Fidele Tamèze Aoutsa.16:22

61' Varcate le porte dell'ultima mezz'ora di gioco, ritmi divertenti e coinvolgenti all'Olimpico Grande Torino.16:23

61' Sostituzione Lecce: fuori dal campo Ante Rebić, lo sostituisce Santiago Daniel Pierotti.16:20

59' Adams cade a terra dopo un contrasto con Baschirtto in area di rigore leccese, per Colombo si può proseguire, nessuna assegnazione di penalty.16:20

56' Ilic alza lo sguardo e premia il taglio di Adams con una sventagliata, il centravanti controlla con eleganza, compie un tunnel ai danni di Berisha ma subisce il ripiegamento di Baschirotto che evita la conclusione in porta. Fase positiva per la formazione granata che ora spinge molto.16:18

54' Altro duello molto acceso e molto fisico tra Morente e Sosa, chiusura magistrale da parte del difensore del Toro che torna sull'avversario in scivolata soffiando via il pallone. Applausi per il croato.16:16

51' Dopo un rapido check da parte della sala VAR il direttore di gara fa proseguire il gioco: nessun tocco irregolare da parte di Sosa.16:13

50' Cross di Gallo alla ricerca di Tete Morente, la sfera giunge dalle parti del trequartista che a sua volta rimette dentro e reclama il tocco di mano di Sosa.16:12

46' Sostituzione Lecce: esce dal campo Balthazar Jean Philippe Marie Pierret, lo sostituisce Lassana Coulibaly.16:08

46' Sostituzione Torino: fuori Marcus Holmgren Pedersen, dentro Borna Sosa.16:08

46' Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Torino.16:07

46' SI RIPARTE! Iniza la ripresa del match.16:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:53

Si chiude la prima frazione di gioco all'Olimpico Grande Torino, gara momentaneamente a reti bianche. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara molto equilibrata, con un inizio più marcato da parte del Toro che giunge al 5' in porta con un ottimo inserimento di Ricci, poi non finalizzato. Il Lecce reagisce, la formazione di Gotti opta per una manovra con molte verticalizzazioni, alla ricerca del proprio numero 9 Krstovic che più volte si rende insidioso. Due sole ammonizioni sinora, quelle ai danni di Pierret e Morente entrambe per un fallo tattico. Termina al minuto 46' la prima parte di questa contesissima gara.15:53

45'+1' FISCHIO DI COLOMBO: termina il primo tempo.15:49

45'+1' AMMONITO José Antonio Morente Oliva: giallo per il fallo ai danni di Sosa.15:48

45' Un solo minuto addizionale, si proseguirà fino al 46'.15:48

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione del recupero.15:45

41' Spacca ancora una volta il centrocampo Walukiewicz, con una progressione fino alla trequarti avversaria, poi la scelta è quella del cross verso Adams ma il centravanti non trova la via per la conclusione.15:43

38' Corner a favore della formazione granata, traversone profondo di Ricci su cui non giunge però alcuna torre amica.15:40

37' BRIVIDO PER IL TORO! Krstovic suona la carica per i suoi con una forte conclusione mancina dal limite dell'area, palla che termina al lato dei pali difesi da Savic.15:39

35' Anticipo di Walukiewicz su Pierret, rimessa laterale spendibile dal Lecce.15:38

33' Palla inattiva che non produce alcun effetto, si riparte con un rinvio dal fondo di Milinkovic Savic.15:35

32' Altra punizione a favore del Lecce, sul punto di battuta compare Berisha.15:34

30' Ancora un profondo suggerimento di Morente per lo scatto di Krstovic, il centravanti prova ad addomesticare ma viene chiuso dai centrali granata.15:34

26' Possesso palla continuo del Toro in attesa dello spazio vincente, si prosegue senza particolari emozioni.15:31

23' AMMONITO Balthazar Jean Philippe Marie Pierret: fallo che costa il cartellino al francese.15:29

20' Sostituzione Torino: abbandona il campo per infortunio Mërgim Vojvoda, dnetro al suo posto Sebastian Wiktor Walukiewicz.15:22

19' Non ce la fa Vojvoda, costretto al cambio il difensore granata.15:21

18' Fallo di Guilbert su Ilic, punizione Torino dalla metà campo e squadre che si riposizionano.15:20

15' Primo corner a favore del Lecce, se ne incarica Berisha. Cross profondo sul secondo palo che viene allontanato da Masina.15:17

14' Guilbert compie una rapida progressione, rilancia verso Morente ma Masina interviene proteggendo sul fondo.15:16

13' Cambio di passo fulmineo di Pedersen, buona la chiusura di Bacshirotto che impedisce all'esterno di scagliare il traversone.15:15

10' Palla inattiva a favore del Toro dai 30 metri, Linetty va alla ricerca di Zapata ma la traiettoria è fuori portata. Rinvio di Falcone.15:13

7' Tentativo di conclusione da parte di Berisha, tiro rasoterra che non impensierisce Vanja Milinkovic Savic.15:09

4' Tete Morente prova a dare il via al contropiede ma viene stroncato dal ritorno di Ricci, possesso Toro.15:06

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Lecce.15:02

1' PARTITI! Via a Torino-Lecce.15:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:11

I giocatori sono in campo per terminare il riscaldamento pre gara.14:10

FORMAZIONI UFFICIALI: LECCE (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Falcone; Guilbert-Gaspar-Baschirotto-Gallo; Pierret-Ramadani; Oudin-Rafia-Morente; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmare, Jean, Bonifazi, Berisha, Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Rebic, Pierotti, Hasa.14:10

FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-5-2). Scendono in campo: Milinkovic Savic V.; Vojvoda-Coco-Masina; Lazaro-Ricci-Linetty-Ilic-Sosa; Adams-Zapata. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ikhan, Pedersen, Maripan, Dembelé, Gineitis, Sanabria, Tameze, Balcot, Ciammaglichella, Nije.14:10

A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti di campo Mastrodonato di Molfetta-Di Giacinto di Teramo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Rutella di Enna; postazione VAR presidiata dal Sig. Guida di Torre Annunziata, ausiliato dall'A.VAR Paganessi di Bergamo.14:09

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Colombo, della sezione di Como.14:09

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Olimpico Grande Torino, è tempo di Torino-Lecce!Dopo due settimane di pausa per gli impegni di Nations League, il calendario prosegue e mette a confronto Toro e Giallorossi. La formazione granata vanta un dirompente inizio di stagione, con due vittorie ed un pareggio contro il Milan nelle prime tre giornate di A, che permettono ai piemontesi di stabilirsi ai vertici della classifica con 7 punti; per i salentini, due sconfitte contro due big come Atalanta ed Inter e una vittoria ai danni del Cagliari.14:09