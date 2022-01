LIVE VENEZIA - EMPOLI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gli arancioneroverdi, in striscia negativa da sette gare di campionato, affrontano i toscani, reduci da due pareggi di fila in trasferta (in casa di Spezia e Lazio).14:19

Quattro titolari colpiti ieri da Covid-19: Romero, Mazzocchi, Haps e Johnsen. Zanetti ritrova Caldara in difesa e schiera Ampadu e Molinaro terzini. Fiducia in mediana a Tessmann e continuità per Cuisance. In avanti, tridente Aramu-Henry-Kiyine. Il neoacquisto Nani in panchina.14:28