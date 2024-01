Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Sassuolo 3-0 valida per la 20esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:44

La Juventus torna dunque a -2 dall'Inter e potrà approfittare della Supercoppa Italiana, che fermerà i nerazzurri durante la prossima giornata, per provare a superare temporaneamente proprio la squadra allenata da Inzaghi.22:43

La Juventus sblocca il risultato al 15esimo minuto con Vlahovic che, servito da Miretti, trasforma dal limite dell'area, mettendo la palla sotto la traversa. Al 37esimo arriva la rete del raddoppio con il numero 9 che su punizione infila la palla sotto l'incrocio di destra. Nella ripresa il Sassuolo prova a riaprirla ma non trova la via del gol, con Chiesa che all'89esimo la chiude definitivamente; palla persa in fase di costruzione da parte del Sassuolo, con Locatelli che entra in area e serve il numero 7 bianconero, il quale conclude verso la porta: palla deviata, poi in rete.22:42

La Juventus non sbaglia nel posticipo contro il Sassuolo e vince per 3-0 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa.22:37

90'+3' Finisce qui! La Juventus batte il Sassuolo con il risultato di 3-0.22:37

90'+1' Azione furiosa di Chiesa che arriva sul fondo mancino e crossa al centro, ma Consigli legge la traiettoria e blocca.22:34

90' Segnalati 3 minuti di recupero.22:33

89' GOL! JUVENTUS-Sassuolo 3-0! Rete di Chiesa! Errore in uscita del Sassuolo con Locatelli che si inserisce in area con la palla tra i piedi, poi serve Chiesa che in zona dischetto conclude con il destro: palla deviata e Consigli battuto.



88' 5a sostituzione Juventus: esce Andrea Cambiaso, entra Alex Sandro.22:30

85' Percussione centrale di Volpato che alza una palla morbida verso il secondo palo dove Mulattieri è pronto a colpire al volo, ma Danilo è bravissimo a deviare di testa, facendola carambolare addosso al neo entrato: si ripartirà con un rinvio dal fondo per Szczesny.22:28

84' 5a sostituzione Sassuolo: esce Armand Laurienté, entra Samuele Mulattieri.22:27

84' Tacco di Castillejo che libera Pedersen sulla destra, con il terzino che fa 50 metri palla al piede, poi crossa al centro ma trova l'ennesima deviazione di Danilo che mette in corner.22:27

82' 4a sostituzione Juventus: esce Filip Kostić, entra Samuel Iling-Junior.22:25

82' 3a sostituzione Juventus: esce Dušan Vlahović, entra Arkadiusz Milik.22:25

80' Calano un po' i ritmi in questi minuti, con il Sassuolo che fatica a mantenere il pressing costante e con la Juve che gira bene il pallone.22:23

76' Weah spreca! Azione insistente di Kostic sulla sinistra, con l'esterno bianconero che arriva sul fondo e crossa lungo verso il secondo palo dove Chiesa finta il tiro e appoggia al centro per Weah: l'americano, dal limite dell'area piccola, calcia altissimo.22:19

74' 4a sostituzione Sassuolo: esce Mattia Viti, entra Filippo Missori.22:17

70' 3a sostituzione Sassuolo: esce Domenico Berardi, entra Samuel Castillejo.22:13

70' 2a sostituzione Sassuolo: esce Kristian Thorstvedt, entra Cristian Volpato.22:13

67' Azione offensiva prolungata da parte della Juve che termina però con Rabiot che viene servito in fuorigioco, con il francese che aveva comunque calciato contro Consigli.22:11

66' Contropiede questa volta della Juventus con Chiesa che prova la conclusione da fuori area, spedendo però distante dalla porta difesa da Consigli.22:10

64' 2o ammonito Sassuolo: cartellino giallo per Gian Marco Ferrari in seguito a proteste.22:08

63' Grandissima parata di Szczesny! Contropiede micidiale del Sassuolo dopo il calcio d'angolo battuto dalla Juve, con Berardi che avanza fino al limite dell'area e calcia con il mancino ma la palla viene deviata e va verso il palo di sinistra: il portiere polacco si stava tuffando dalla parte opposta ma con un colpo di reni cambia traiettoria e devia con i guantoni in calcio d'angolo.22:08

63' Primo squillo offensivo della Juventus con Vlahovic che riceve in area di rigore spostato sulla destra. Il numero 9 prova la conclusione da posizione difficile, ma trova la deviazione di Tressoldi e guadagna un corner.22:06

60' Palla dentro l'area della Juventus con Pinamonti che prova la girata di testa, senza trovare però lo specchio della porta: palla sul fondo.22:03

60' Continua a spingere il Sassuolo: Juventus in difficoltà e chiusa nella propria metà campo.22:03

57' 2a sostituzione Juventus: esce Fabio Miretti, entra Timothy Weah.22:00

57' 1a sostituzione Juventus: esce Kenan Yıldız, entra Federico Chiesa.22:00

55' Avvio di ripresa impreciso da parte della Juventus: Allegri un po' indispettito dall'atteggiamento dei suoi.21:58

53' Berardi vicinissimo al palo! Laurientè converge da sinistra verso il centro, serve poi Berardi tutto solo al limite dell'area, spostato sulla destra. Il numero 10 la sistema sul sinistro e calcia con il collo verso il palo di destra, mettendola fuori di poco con Szczesny immobile.21:57

51' Cross dalla sinistra di Laurientè con Cambiaso che devia lungo la traiettoria e con Rugani che spazza in rimessa laterale.21:54

48' Palla persa in uscita da parte del Sassuolo ma Yildiz non approfitta della disattenzione neroverde e perde palla.21:51

46' Via alla ripresa! Possesso per la Juventus.21:48

46' 1a sostituzione Sassuolo: esce Martin Erlić, entra Ruan Tressoldi.21:49

Vlahovic scatenato questa sera: l'attaccante della Juventus è andato più volte alla conclusione, oltre a difendere bene il pallone e a far salire la squadra in situazioni di contropiede. Bene anche Yildiz, che nel corso del primo tempo ha causato più di qualche pensiero alla retroguardia neroverde. Fatica, invece, il Sassuolo a trovare spazi in fase offensiva, con la retroguardia bianconera fin qui quasi perfetta.21:37

Primo tempo che si conclude con il doppio vantaggio della Juventus grazie alla doppietta di Vlahovic. La partita si sblocca al 15esimo quando il numero 9 riceve al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia a giro sotto la traversa, dove Consigli non è perfetto e non riesce a respingere la conclusione. Il raddoppio arriva al 37esimo, con l'attaccante serbo che pennella direttamente da punizione, mettendo la palla all'incrocio dei pali.21:35

45'+2' Termina il primo tempo. Juventus in vantaggio sul Sassuolo per 2-0.21:32

45'+1' Rischia la Juventus con una palla persa in uscita, palla poi messa dentro da Matheus Henrique, con Kostic che arriva in chiusura e la mette fuori di poco rispetto alla propria porta.21:33

45' Annunciato un minuto di recupero.21:30

44' Rabiot da fuori! Scatenato Vlahovic che prova nuovamente ad entrare in area dalla destra, sterza verso il mancino dove però arriva Rabiot che calcia di prima intenzione: conclusione tesa ma abbastanza centrale; Consigli si stende alla sua sinistra e blocca.21:30

43' Vlahovic ci prova nuovamente da punizione, ma questa volta la traiettoria è prevedibile ed è preda di Consigli.21:29

42' 1o ammonito Sassuolo: cartellino giallo per Erlić per un fallo ai danni di Yildiz.21:28

42' Inserimento di Vlahovic con Ferrari che effettua un salvataggio miracoloso che impedisce al serbo di presentarsi a tu per tu con Consigli. L'arbitro ferma però il gioco e assegna una punizione dal limite per la Juventus.21:27

37' GOL! JUVENTUS-Sassuolo 2-0! Rete di Vlahović! Punizione battuta alla perfezione dal numero 9, con la palla che supera la barriera, viaggia verso l'incrocio dove colpisce la traversa e finisce in rete.



36' Miretti si inserisce dalla trequarti di destra e viene steso da Laurientè a pochi metri dall'area di rigore. Punizione da zona interessante per Vlahovic.21:22

34' Rabiot serve Yildiz sul fondo di sinistra, con il turco che rientra e calcia fortissimo verso il secondo palo: bravo e coraggioso Ferrari che ci mette la testa e devia in corner.21:20

33' Cross di Pedersen al centro con Szczesny che smanaccia fuori: sulla palla arriva Laurientè che scarica al limite per Thorstvedt che calcia malissimo, spedendo in curva.21:19

32' Laurientè da fuori! Il numero 45 del Sassuolo, posizionato a circa 25 metri dalla porta, se la sistema sul destro e calcia forte: la palla rimbalza prima di arrivare in porta, con Szczesny che respinge lateralmente.21:18

30' Laurientè riceve in area ed ha spazio, ma sceglie la peggiore delle ipotesi passando il pallone a Szczesny. Si arrabbia Berardi che la chiamava alla sua destra.21:16

26' Il corner battuto dalla Juve termina dalla parte opposta dove Cambiaso crossa nuovamente al centro dove Bremer di testa la mette a lato. L'arbitro Piccinini aveva comunque segnalato un fuorigioco, dunque si ripartirà con una punizione per il Sassuolo.21:12

26' Yildiz riceve largo sulla sinistra e prova ad imbucare per Rabiot, ma Pedersen non si fa bucare alle spalle, concedendo calcio d'angolo.21:11

23' Bel filtrante di Berardi per Pedersen che dalla linea di fondo crossa al centro ma Danilo in scivolata la devia, permettendo a Bremer di uscire dall'area palla al piede.21:09

21' Berardi prova uno scavetto morbido dietro la difesa, ma la palla è imprecisa e termina in zona Szczesny.21:06

15' GOL! JUVENTUS-Sassuolo 1-0! Rete di Vlahović! Palla giocata male dal Sassuolo in uscita con Ferrari che consegna a Rugani, il quale tocca nella zona di centrocampo per Locatelli che a sua volta lancia sulla fascia destra Miretti: il centrocampista della Juve serve Vlahovic al limite dell'area, il quale se la sistema sul mancino e calcia forte sotto la traversa, battendo Consigli.



12' Spunto di Kostic sulla sinistra, ma il serbo si allunga troppo il pallone e la palla termina sul fondo. Rinvio per Consigli.20:58

10' Rischia tantissimo Matheus Henrique che sulla pressione alta di Rugani perde palla, ma Locatelli sbaglia la scelta dell'ultimo passaggio regalando palla al Sassuolo.20:55

9' Sassuolo che ora prova un timido possesso offensivo, con la Juventus chiusa tutta nella propria metà campo.20:54

6' Il corner viene messo fuori dalla difesa neroverde, poi Yildiz parte palla al piede e crea panico all'interno dell'area: spazza fuori la retroguardia del Sassuolo.20:51

5' Cambiaso punta nell'uno contro uno Viti sulla fascia destra, prova poi il cross ma il terzino del Sassuolo devia in angolo, il primo della partita.20:50

4' Laurienté scarica a Viti e prova ad inserirsi alle spalle di Cambiaso ma il terzino non ne capisce le intenzioni e la mette in rimessa laterale con un passaggio errato.20:49

2' Nuovo cross dalla sinistra da parte di Kostic, questa volta la palla arriva al centro dove Boloca svirgola ma serve involontariamente Consigli che può bloccare.20:47

2' Prima verticalizzazione della Juventus con Kostic che da sinistra prova il cross ma sbaglia le misure e mette sul fondo.20:47

Inizia ora il match. Primo possesso per il Sassuolo.20:45

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Zingarelli e Margani. In sala VAR ci sarà Di Paolo, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Bonacina.19:57

Dionisi conferma il trio Berardi, Thorstvedt e Laurientè alle spalle di Pinamonti, con Boloca e Matheus Henrique in mediana. A formare la linea difensiva ci saranno Pedersen, Erlic, Ferrari e Viti, mentre tra i pali ci sarà Consigli.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo risponde con un 4-2-3-1: Consigli – Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti – Boloca, Matheus Henrique – Berardi, Thorstvedt, Laurientè – Pinamonti.19:56

Allegri deve fare a meno di Gatti e McKennie (squalificati) e schiera dal primo minuto Rugani e Miretti al loro posto. Szczesny, Danilo e Bremer confermati in difesa, mentre a centrocampo torna Rabiot di fianco a Locatelli. Sulle fasce ci saranno Cambiaso e Kostic, mentre davanti Vlahovic sarà supportato da Yildiz.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-5-2: Szczesny – Danilo, Bremer, Rugani – Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic – Yildiz, Vlahovic.19:54

Nonostante questa gelida sera di martedì, l’Allianz Stadium va vicino al tutto esaurito: sugli spalti ci saranno più di 40mila tifosi.19:54

Il Sassuolo nell’ultima giornata ha ritrovato una importante vittoria contro la Fiorentina, vittoria che non arrivava dal 26 novembre (4-3 ai danni dell’Empoli). Dionisi spera di ritrovare anche i gol di Berardi, con il numero dieci a secco dal 17 dicembre, con una doppietta siglata di rigore. Preoccupa la classifica: i neroverdi si trovano, infatti, solo due punti sopra l’Hellas Verona, attualmente terz’ultima.20:49

La Juventus arriva in un ottimo stato di forma, frutto anche della vittoria per 4-0 in Coppa Italia ai danni del Frosinone, grazie alla quale i bianconeri sfideranno la Lazio di Sarri in semifinale. Allegri ritrova tra i convocati Rabiot e Chiesa, con il primo che dovrebbe partire tra i titolari, mentre il secondo potrebbe entrare a gara in corso. Davanti, infatti, dovrebbero esserci Vlahovic e Yildiz, con il giovane turco che si appresta a partire titolare per la terza volta in nove giorni.19:52

La squadra di Allegri è a caccia della vittoria per tornare a meno due dall’Inter capolista, la quale ha vinto con un fragoroso 5-1 in casa del Monza. Di fronte trova però il Sassuolo di Dionisi, l’unica squadra con la quale i bianconeri hanno perso nel girone di andata e uno dei momenti crocevia della stagione.19:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Sassuolo, gara valida per la 20esima giornata di Serie A.19:52