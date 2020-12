LIVE SPEZIA - BOLOGNA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Manca poco all'inizio di Spezia-Bologna. Entrambe le squadre in cerca di un immediato riscatto, dopo le pesanti sconfitte subite lo scorso turno di campionato.19:56

Le scelte di Italiano: in avanti il tridente con Nzola, Agudelo e Gyasi. Chance per Agoume in regia, Ferrer e Marchizza i terzini, Chabot preferito a Terzi.20:13