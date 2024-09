Dal Tardini è tutto, grazie per aver seguito con noi Parma-Udinese. Arrivederci e alla prossima di campionato!20:30

Gara ricca di emozioni al Tardini. Apre le danze il Parma dopo appena due minuti, poi nel corso della partita cresce l'Udinese che inizia a studiare gli avversari e capire come poter far male creando tante occasioni. Sul finale del primo tempo è Bonny a raddoppiare il risultato. Dopo l'intervallo i friulani scendono in campo più aggressivi e più precisi. Lucca segna il primo gol, poi Thauvin, grazie alle sponde di Davis appena entrato, segna la doppietta decisiva per ribaltare il match. 20:27

90'+5' Finisce qui! Parma-Udinese 2-3! Aprono il match Delprato e Bonny, la rimonta dei friulani la firmano Lucca e Thauvin. 20:24

90'+3' Ci prova Camara con un tiro a giro! La palla finisce fuori! 20:21

90'+1' Palla lunga per Bonny che prova ad agganciare al volo. Il giocatore viene sorpreso in fuorigioco. 20:19

90' Cinque minuti di recupero. 20:19

89' Protegge la propria porta Chichizola che chiude la conclusione di Brenner. 20:19

88' Fuori anche Valentin Mihai Mihăilă che sembra aver preso una botta. Dentro Drissa Gui Camara.20:18

88' Cambi per il Parma: fuori Botond Balogh per Antoine Hainaut.20:18

87' Cartellino Giallo per Keinan Vincent Joseph Davis.20:18

85' Fuori Florian Tristán Mariano Thauvin per Brenner Souza da Silva.20:18

84' Cartellino Giallo per Kingsley Osezele Ehizibue.20:17

77' GOOOOOL! Parma-UDINESE 2-3! L'ha ribaltata l'Udinese! Dopo un lungo check del Var per una presunta posizione di fuorigioco, viene convalidato il gol a Thauvin! Azione simila a quella precedente, sponda di Davis per i compagni, Chichizola respinge il primo tiro di Ekkelenkamp ma il secondo del numero 10 finisce in rete!



Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin20:09

77' Gol annullato per fuorigioco! Aveva segnato l'Udinese con Thavuin. Ancora una sponda di Davis per i compagni. 20:06

76' Squadre più stanche in questo finale di partita. Ritmo più basso specie da parte del Parma chiuso dietro. 20:05

73' Secondo giallo per Lamine Mandela Keita! Il centrocampista viene espulso. 20:02

70' Fuori anche Dennis Man per Pontus Skule Erik Almqvist.19:58

70' Cambi per il Parma: Sohm esce per Hernani Azevedo Júnior.19:57

68' Assist di Keinan Vincent Joseph Davis.19:58

68' GOOOOOOL! Parma-UDINESE 2-2! L'ha ripresa l'Udinese! Subito decisivo Davis appena entrato. Il giocatore colpisce di testa poi la deviazione decisiva è di Thauvin.



Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin19:58

66' Esce anche Lorenzo Lucca per Keinan Vincent Joseph Davis.19:54

66' Finisce la partita di Sandi Lovrić, dentro Oier Zarraga Egaña.19:53

65' Insiste l'Udinese che ora vuole il pareggio. Thauvin crossa in area, in uscita Chichizola che allontana. 19:53

62' Ammonito Lamine Mandela Keita che rischia grosso per un fallo pericoloso. 19:52

55' Sostituzione per il Parma: Matteo Cancellieri esce tra gli applausi per Lamine Mandela Keita.19:45

54' Ancora Udinese pericolosa! Insiste la squadra di Runjaic che ora cerca il pareggio. Cross di Thauvin, Balogh manda in angolo. 19:46

49' Assist di Hassane Kamara.19:39

49' GOOOOL! Parma-UDINESE 2-1! Ci pensa Lorenzo Lucca! Cross di Kamara dalla sinistra verso l'area dove si trova l'attaccante ex Ajax. Lucca schiaccia di testa mettendola alle spalle di Chichizola.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca19:38

48' Tentativo dell'Udinese con Lovric alla ricerca di Lucca in area. Ottima intuizione degli avversari che anticipano l'attaccante bianconero. 19:37

46' Subito un buon avvio del Parma specie con l'asse Mihaila-Bonny. La conclusione termina sul fondo.19:37

46' Fuori anche Martín Ismael Payero per Jurgen Peter Ekkelenkamp.19:35

46' Primi cambi per l'Udinese: Lautaro Daniel Giannetti esce per Christian Kabasele.19:35

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Parma-Udinese. 19:34

Primi 45 minuti ricchi di emozioni e giocate al Tardini. Sblocca il match il Parma dopo appena due minuti con il primo gol in Serie A di Delprato, poi l'Udinese nel corso del primo tempo ha avuto una serie di chiare occasioni da gol. Sul finale è proprio la squadra di casa a raddoppiare il risultato con Bonny. 19:20

Udinese che ha creato tanto in fase offensiva in questi 45 minuti: 10 tiri totali di cui però solo uno nello specchio della porta. La squadra di Runjaic dovrà perfezionare il tiro per provare a ribaltare il match. Per i friulani sarà importante anche provare a non condere campo aperto agli avversari con il Parma molto reattivo sulle ripartenze. Ottimo approccio della squadra di Pecchia che invece costruisce e realizza mostrando le proprie qualità. 19:25

45'+1' Fine primo tempo! Parma-Udinese 2-0. In gol Delprato e Bonny.19:18

45' Ancora un palo! Si era coordinato benissimo Lucca che la incrocia con un tiro in diagonale. La palla finisce sul palo! 19:16

45' Un minuto di recupero al Tardini. 19:16

43' GOOOOOL! PARMA-Udinese 2-0! Raddoppia lui, Ange-Yoan Bonny! Imbucata di Man, l'attaccante protegge con il fisico il pallone, se lo allunga tra due avversari e con la punta la mette in rete.



Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny19:14

43' Assist di Dennis Man.19:13

42' Tiro a giro di Thauvin che termina poco a lato! 19:15

38' Cartellino Giallo per Lautaro Daniel Giannetti in ritardo su Cancellieri. 19:08

35' Doppio tentativo dell'Udinese, prima con Kamara poi con Karlstrom. Entrambe le conclusioni terminano alte sopra la traversa. 19:08

32' Errore di Giannetti che concede palla a Cancellieri da metà campo. Il giocatore del Parma si invola verso la porta palla al piede e nel servire il compagno Bonny viene deviato in calcio d'angolo. 19:03

28' TRAVERSA! Coulibaly rischia l'autogol, soprendendo tutti con un campanile che arriva nello specchio della porta gialloblù. Salva Chichizola con l'aiuto del palo! 19:03

28' Ancora Udinese! Conclusione centrale e potente di Payero! Calcio d'angolo per i friulani. 18:58

25' Bernabè rientra in campo. Allarme che sembra rientrato al momento. 18:59

23' Staff medico in campo: problemi alla spalla per Bernabè. 18:57

20' È cresciuta l'Udinese in questi ultimi minuti. Ancora Lovric cerca la conclusione che viene deviata. 18:50

19' Acrobazia di Thauvin! Il numero 10 dell'Udinese si coordina bene in rovesciata ma la palla finisce a lato della porta. 18:50

16' Cerca la girata acrobatica Lucca: il suo tiro termina alto sopra la traversa. 18:47

15' Giocata di Man che sterza in area sorpassando Kamara prima della conclusione in porta. Okoye ci arriva ma manda in calcio d'angolo. 18:46

14' Errore di Bijol che si perde alle spalle Mihaila. Il giocatore del Parma recupera palla e si dirige in accelerata verso la porta avversaria. Il suo tiro poi viene respinto in area. 18:45

10' Attento Karlstrom su Bonny: il giocatore dell'Udinese impedisce una ripartenza pericolosa dell'attaccante. 18:41

8' Tentativo al volo di Lovric su cross di Kamara. Il giocatore dell'Udinese però non calcia bene. 18:40

8' Ottima azione in fase di costruzione del Parma che si dirige nell'area avversaria con Coulibaly sulla fascia sinistra. Il suo cross arriva da Cancellieri che non trova lo specchio della porta. 18:38

6' Prova a reagire l'Udinese con Thauvin che prima costruisce poi tenta il tiro con il mancino dal limite dell'area. Devia Delprato prima della presa sicura di Chichizola.18:36

2' Assist di Valentin Mihai Mihăilă.18:34

2' GOOOL! PARMA-Udinese 1-0! Ci pensa subito Enrico Delprato. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mihaila crossa in area dove di piatto il capitano del Parma sorprende tutti gli avversari. Primo gol in Serie A per lui.



Guarda la scheda del giocatore Enrico Delprato18:34

2' Bonny difende la palla con il fisico e verticalizza per Man. Bravo Karlstrom in scivolata a chiudere e mandare in calcio d'angolo. 18:33

1' Si parte! Inizia Parma-Udinese. Fischia l'arbitro Rosario Abisso. 18:32

Runjaic rafforza il centrocampo con Payero, torna Kamara dopo la squalifica, sulla fascia opposta Ehizibue. In panchina Brenner, attacco gestito da Thauvin e Lucca. 18:21

Pecchia deve rinunciare a Suzuki causa squalifica, tra i pali ci sarà Chichizola. Infortunato Valeri, come terzini agiranno Delprato e Coulibaly. Dietro a Bonny, Mihaila, Cancellieri e Man. 18:20

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Kristensen, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara - Thauvin, Lucca. All. Runjaic.18:10

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA (4-2-3-1): Chichizola - Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly - Sohm, Bernabè - Man, Cancellieri, Mihaila - Bonny. All. Pecchia.18:10

Anche l'Udinese ha avuto un inizio convincente: un pareggio al debutto contro il Bologna e poi due vittorie consecutive contro Lazio e Como. Il nuovo allenatore dei friulani Runjaic, che ha dato solidità difensiva alla squadra, alla vigilia si è detto ottimista per le energie recuperate dopo la pausa. 18:09

Un giorno speciale per il Parma che nella 4ª giornata di Serie A festeggia i 100 anni dello Stadio Ennio Tardini e spera di omaggiarlo al meglio con un buon risultato davanti ai propri tifosi. La squadra di Pecchia scende in campo contro l'Udinese dopo un pareggio, la vittoria contro il Milan e l'ultima sconfitta contro il Napoli. 18:07