Dove si gioca la partita:



Stadio: Bluenergy Stadium

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori14:00 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita della 16^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Sassuolo.14:00

L'Udinese arriva dalla pesante sconfitta esterna contro l'Inter per 4-0, anche il Sassuolo è reduce da una sconfitta esterna, contro il Cagliari, maturata con il risultato di 2-1 per i sardi.14:02

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Kabasele, Kristensen, Perez - Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara - Pereyra - Lucca.14:07

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen - Henrique, Boloca - Berardi, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti.14:08

Panchina Udinese: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.14:09

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Castillejo, Volpato, Falasca, Loeffen, Lipari.14:09

Le scelte di Cioffi: a sorpresa va in panchina Samardzic, con Lovric che torna titolare in mediana. In attacco confermato invece Lucca dal 1', supportato da Pereyra. Sulla corsia di sinistra spazio per Kamara, in panchina Zemura.14:11

Le scelte Dionisi: c'è Thorstvedt sulla trequarti, mentre in difesa gioca Pedersen sulla corsia di sinistra con Toljan a destra ed Erlic e Ferrari centrali. In mediana confermato Boloca al fianco di Henrique.14:14

Prima di questa stagione, solo una volta nella sua storia in Serie A l’Udinese aveva ottenuto una o meno vittorie nelle prime 15 partite stagionali di massimo campionato: nel 1961/62, annata chiusa in 18ª posizione (ultimo posto) con la conseguente retrocessione in Serie B.14:15