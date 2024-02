Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:05

Finisce in parità una bella partita al Bentegodi. La sblocca in avvio il Verona con il bolide al volo di Folorunsho, ma prima della mezz'ora Vlahovic dal dischetto fa 1-1. Nella ripresa trova il nuovo vantaggio il Verona con l'inserimento vincente di Noslin, al suo primo gol in Serie A, ma dopo neanche due minuti Rabiot, servito da Locatelli, riporta la gara sul 2-2. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla ma dopo sei minuti di recupero Di Bello manda le squadre negli spogliatoi20:04

Punto pesante per il Verona in chiave salvezza, Juve invece ancora con il freno a mano tirato20:01

90'+6' TRIPLICE FISCHIO AL BENTEGODI! La Juve non scaccia la crisi, strappa un punto importantissimo il Verona!20:00

90'+6' Punizione direttamente in porta di Alcaraz dai trenta metri, blocca Montipò19:58

90'+4' Dal corner stacca Cabal, palla fuori19:56

90'+3' Decisivo McKennie ad anticipare in angolo Vinagre pronto a staccare sul secondo palo sul cross di Duda19:56

90'+2' MIRACOLO DI MONTIPO'! Combinazione tra Alcaraz e Chiesa con il 7 bianconero che conclude sul primo palo trovando la risposta di piede del portiere del Verona!19:54

90' Sei minuti di recupero19:52

87' Recupero di Belahyane e conclusione da fuori, blocca centralmente Szczesny19:50

86' Entra anche Henry al posto di Dani Silva19:48

85' Sostituzione nel Verona, fuori Tchatchoua per Coppola19:47

84' Deve uscire momentaneamente dal campo Danilo che sembra molto dolorante, ma i bianconeri hanno esaurito le sostituzioni19:47

83' Chiesa! Si aggiusta il pallone sul sinistro e calcia di poco alto19:45

82' Entra anche Weah, gli lascia il posto Cambiaso19:44

81' Esce Vlahovic nell Juve, dentro Milik19:44

77' Combinazione tra Vlahovic e Alcaraz, l'ultimo passaggio del serbo è però impreciso19:39

74' Entra anche Vinagre al posto di Lazovic19:37

74' Esce proprio Folorunsho, dentro Belahyane19:37

73' Problemi per Folorunsho che non sembra in grado di continuare la gara19:35

69' Vlahovic! Alcaraz fa viaggiare Rabiot che crossa verso il serbo, il suo colpo di testa però termina alto di poco19:31

66' La Juve richiama in panchina Yildiz, al suo posto Allegri getta nella mischia Alcaraz19:29

65' Primo cambio per il Verona, esce Noslin ed entra Świderski19:27

64' Lazovic! Si guadagna un po' di spazio al limite dell'area, tiro angolato respinto in corner da Szczesny19:27

63' Yildiz prova a correggere in rete un cross al volo di McKennie, palla fuori19:25

57' Entra anche Chiesa al posto di Kostic19:22

56' Primi cambi in casa Juve: Alex Sandro subentra a Gatti23:05

55' GOL! Verona-JUVENTUS 2-2! Gol di Rabiot! Pareggio immediato dei bianconeri, Locatelli serve Rabiot a centro in area e il francese con il sinistro fulmina Montipò!



Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot19:19

52' GOL! VERONA-Juventus 2-1! Gol di Noslin! Avanzata di Suslov che premia il taglio di Folorunsho, il suo controllo diventa un assist per Noslin che davanti a Szczesny trova la rete del vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Noslin19:16

51' Noslin! Frustata improvvisa da fuori area, deve distendersi e respingere Szczesny!19:14

46' Magnani! Subito Verona pericoloso, stacco del centrale gialloblù sugli sviluppi di un corner e palla che scheggia la traversa19:09

46' SI RIPARTE! Nessun cambio all'intervallo19:07

Per Folorunsho è il terzo gol stagionale dopo quelli contro Monza e Roma, sua la rete meravigliosa che ha sbloccato le marcature18:56

Doccia fredda in avvio per la Juventus, colpita dal bolide al volo di Folorinsho in avvio. Il Verona è ben organizzato in campo, poco pungenti in avanti i bianconeri che trovano tuttavia il pareggio grazie al rigore trasformato da Vlahovic. Gara elettrica al Bentegodi, a tra poco per il secondo tempo!18:53

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! 1-1 all'intervallo!18:50

45' Tre minuti di recupero18:46

43' Contropiede della Juve con Yilidz che da sinistra punta la porta ma viene fermato ancora una volta da Magnani18:45

40' Altra soluzione dalla distanza del Verona, stavolta è il turno di Suslov che calcia centrale 18:42

39' Duda! Conclude verso la porta dopo un cross dalla destra respinto, controlla Szczesn18:41

36' Problemi per Folorunsho, staff medico gialloblù in campo18:38

33' Suslov ci prova con una punizione rasoterra la lontano, palla fuori con Szczesny in controllo18:35

31' Percussione solitaria di Kostic interrotta dall'intervento di Magnani18:33

28' GOL! Verona-JUVENTUS 1-1! Gol di Vlahovic! Dal dischetto non sbaglia il serbo che incrocia di potenza e batte Montipò!



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic18:30

27' RIGORE PER LA JUVE! Mano di Tchatchoua sul tiro di Kostic18:30

25' McKennie se ne va sulla destra e mette un pallone potenzialmente pericoloso in mezzo senza però trovare compagni18:27

24' Prova a ripartire la Juve ma i bianconeri sono un po' confusionari in avanti, è solida invece la retroguardia dell'Hellas18:26

20' Qualche problema per Rabiot che ha preso un brutto colpo, rientra comunque in campo il francese18:23

18' Ci prova Cambiaso! Riceve sulla sinistra e converge lasciando partire un destro sul primo palo fuori di poco!18:20

14' Rabiot! Tiro dal limite respinto in corner da Magnani18:16

13' Noslin! Scappa sulla sinistra e prova a battere Szczesny con un destro a giro, attento il portiere polacco che blocca la sfera18:16

11' GOL! VERONA-Juventus 1-0! Ha segnato Folorunsho! Eurogol del centrocampista gialloblù, il quale impatta con un meraviglioso sinistro al volo una respinta da corner mandando la palla all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Michael Folorunsho18:14

8' Lazovic! Sbaglia Gatti in impostazione, il tiro del capitano gailloblù dal limite è però centrale18:10

7' Yildiz! Contro ripartenza della Juve, Kostic pesca Yidiz dentro l'area ma il suo tiro a botta sicura è respinto dall'intervento provvidenziale di Dawidowicz!18:10

6' Ruba palla Folorunsho e si invola verso la porta, allrga su Suslov che poi appoggia al limite non trovando però compagni18:09

4' Prova a ripartire il Verona, cross dalla destra di Folorunsho sporcato e raccolto con sicurezza da Szczesny18:06

2' Cross basso velenoso di Cambiaso, attenta la difesa gialloblù18:04

1' Ruba palla subito il Verona e prova a incunearsi in area con il filtrante di Dani Silva, chiude Gatti e poi Cabal commette fallo in attacco su McKennie18:03

SI PARTE! È iniziata Verona-Juventus, il primo possesso è bianconero!18:02

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!17:59

Le scelte di Allegri: nessuna sorpresa per l'allenatore bianconero, confermate le sensazioni della vigilia. Pesa l'assenza per squalifica di Bremer al centro della difesa, al suo posto ci sarà Rugani; centrocampo invariato rispetto alla gara di lunedì con l'Udinese con il solo Kostic al posto di Weah, mentre davanti riecco Vlahovic dal 1' in coppia con Yildiz. Parte dalla panchina Chiesa17:20

Le scelte di Baroni: rinforza la mediana il tecnico gialloblù con la sorpresa Dani Silva dal 1'. Torna dalla squalifica Suslov, dietro c'è Magnani in coppia con Dawidowicz. Conferme per Duda e Folorunsho, parte dalla panchina Swiderski a vantaggio di Noslin17:09

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con il collaudato 3-5-2: Szczesny - Danilo, Rugani, Gatti - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Yildiz, Vlahovic17:07

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: questa la formazione scelta dai gialloblù, che si schierano con un 4-3-2-1: Montipò - Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal - Duda, Suslov, Dani Silva - Folorunsho, Lazovic - Noslin17:06

Sarà Marco Di Bello di Brindisi il direttore di gara della sfida che inizierà tra poco al Bentegodi. Lo Cicero e Moro gli assistenti, con Manganiello quarto ufficiale. Al Var opereranno Guida e Doveri16:37

Situazione pericolante per il Verona, obbligato a portare a casa punti nonostante la partita non sia delle più abbordabili. L'undici allenato da Baroni non vince dallo scorso 13 gennaio e si trova attualmente al terzultimo posto in classifica16:35

Non può più sbagliare la Juve, reduce dalla bruciante sconfitta casalinga con l'Udinese e con un solo punto conquistato nelle ultime tre gare. Se ormai la corsa Scudetto sembra compromessa, i bianconeri devono adesso guardarsi le spalle dove il Milan di Pioli ha recuperato terreno e insidia la squadra di Allegri per il secondo posto16:32

Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Juventus, gara valida per la 25' giornata del campionato di Serie A!16:29